Ayuso, con "ganas" de hacer el Camino

Isabel Díaz Ayuso, para la que sobran presentaciones, dijo en directo en la tele a Ana Rosa Quintana que hará el Camino de Santiago en agradecimiento al Señor, al que pidió en la receta final de campaña que le quitase de Madrid a Podemos y su forma de hacer política, "que no tiene sentido". El Señor cumplió y ahora la Presidenta de Madrid cree que tiene que hacer algo para compensar. Irse de peregrina a Santiago es una idea que le viene como anillo al dedo a quien tiene fama de ser una consumada "runner", algo de lo que da muestras en su exitoso spot electoral, que empieza con ella misma enfundada en unas mallas y ajustada sudadera, en plena Puerta del Sol, con "ganas" de echar a correr. "De aquí a las generales, la catarata de despropósitos que tienen pensada no va a cesar y espero que esto, al menos, les pare un poco", lamentó Ayuso después de haberse "merendado" en las urnas a los morados de Pablo Iglesias, quien –todo hay que decirlo– no tiene muchas trazas de "runner" ni deportista, todo el día ahí sentando en ese sillón que parece de nave espacial, pontificando en las redes que si esto o que lo otro...

Yendo al grano. Todo esto viene a cuento para recordar a la madrileña que Asturias está cruzada por varias caminos (el de la costa, el primitivo) peregrinos. Y que a la hora de organizarse debe tener en cuenta eso de que "quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y deja al Señor". Así que más le vale incluir Oviedo en su peregrinaje si quiere dar las gracias de verdad. Será bien recibida, tanto por las autoridades locales (de su color político) como por las regionales (el color se concreta este mismo viernes). Conociendo el tirón popular que tiene Ayuso, puede ser que llegue a Santiago a lo Forrest Gump, con un pelotón de seguidores detrás. Enhorabuena.