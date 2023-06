Barbón: "A algún diputado le hubiese venido bien aprender a hablar en público"

Tienen 14 o 16 años y ya hablan en público con la soltura de un Cicerón. Los mejores oradores escolares asturianos se midieron este viernes en la Junta General, "el templo de la palabra", en palabras del presidente regional Adrián Barbón, en la Final de la IV Liga de Debate Escolar. El equipo del IES Universidad Laboral de Gijón obtuvo el primer premio en la categoría de 1.º y 2.º de ESO, y el IES Virgen de Covadonga de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), hizo lo propio en la categoría de 3.º y 4.º de ESO. Tras escucharles, el presidente regional, Adrián Barbón, no tuvo empacho en asegurar que "a algún diputado de la pasada legislatura le hubiese venido bien aprender a hablar en público". Medio centenar de escolares pertenecientes a los ocho centros que llegaron a la final –la competición se inició con 24– se midieron en el hemiciclo de la Junta preparando discursos sobre cuestiones peliagudas, como si Asturias es atractiva para los jóvenes, o si hay espacios adecuados para ellos. Alicia García Roda, portavoz del equipo del IES Universidad Laboral, explicó el método de trabajo.

"En nuestro caso tuvimos que integrar en un discurso los argumentos en contra de que Asturias es atractiva para los jóvenes. A pesar de que nos costó mucho encontrar argumentos en contra, porque no encanta nuestra tierra, sí que tiramos por asuntos como el desempleo juvenil que tenemos aquí en Asturias, el problema de la población envejecida y el despoblamiento de los pueblos", indicó.

En este equipo gijonés no saben aún si será políticos algún día: "Nos queda mucho por recorrer, pero no se descarta, porque todo esto nos encanta". Alicia García Roda añadió: "Nos cuesta más defender una postura que otra, pero con trabajo se consigue tanto preparar cosas de las que estás tú convencido como las que no". Todo consiste en una lluvia de ideas y buscar datos. "De hecho hemos mandando correos a empresas para que nos hablasen desde su punto de vista. Al final, lo compactamos en un discurso".

El que sí quiere dedicarse a la política es Francisco Martínez Miguel, de 4.º de ESO en el IES Virgen de Covadonga, centro que obtuvo el primer premio en la categoría de 3.º y 4.º de ESO. "Tuvimos que buscar datos para defender que había unos espacios adecuados para los jóvenes en Asturias. Lo más difícil, para mí, fue hablar en público, tenía mucha inseguridad. Después de esto me he curado de todos los miedos", aseguró. Tras este premio hay un gran esfuerzo por parte de estos chicos. "Recabamos datos para elaborar el discurso y nos quedamos después de clase para prepararlo, con ayuda de los profesores", aseguró.

Barbón explicó a estos chicos que estaban en el lugar donde las diferentes fuerzas políticas exponen posiciones y propuestas, y "administran la palabra combinando razón y emoción". Se acordó de que, en el instituto, no les enseñaban la importancia de hablar en público, algo con lo que "obtienes habilidades que te sirven luego en la vida". Y aseguró que la palabra es para el político lo que "el pincel para el pintor", y que la oratoria es el arte de "convertir en palabras lo que son ideas y sentimientos". Con la oratoria "vais a ser mejores personas, y mejores diputados, concejales, alcaldes y presidentes". Luego les invitó a "estar abiertos a quien piensa diferente a ti, y el diálogo para evitar conflictos". Y les animó a seguir hablando en público, "con rigor y sentimiento, el que mejor combina ambos es el mejor orador".