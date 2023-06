"Nervios", "tensión" y "algo de descanso" en el último repaso antes de la EBAU: "Es el empujón final a un trabajo que viene de todo el curso"

Más de 4.700 bachilleres cuentan las horas para el comienzo de la EBAU en Asturias. La prueba de acceso en la universidad, en la que muchos de ellos se juegan parte de su futuro académico, empiezan mañana a las 15.30 con el examen de Lengua Castellana y Literatura. Mientras llegue el momento del inicio de las pruebas en las 16 sedes establecidas por la Universidad de Oviedo, los estudiantes asturianos pegan el último repaso para aplacar los nervios: "Es el empujón final a un trabajo que viene de todo el curso".

Anna Grasso Muela (Oviedo): "Pensaba que iba a estar más nerviosa"

Anna Grasso Muela, alumna del IES Aramo, estudió este lunes por la mañana, pero dedicó la tarde previa al inicio de la EBAU a descansar. "Pensaba que estaría más nerviosa pero por el momento estoy bastante tranquila", asegura. Mañana se enfrentará al primer examen de la prueba, el de Lengua Castellana y Literatura, en la Facultad de Economía y Empresa, en el campus del Cristo. Estos últimos días dedicó "como máximo unas seis horas al día" a preparar las materias de la prueba de acceso a la universidad, dijo la joven, que quiere estudiar Lenguas Modernas y sus Literaturas en la Universidad de Oviedo, para lo que necesita un cinco de nota.

Mateo Valdés (Oviedo): "El día que más horas le dediqué fueron diez"

Mateo Valdés López optó por el descanso para el día previo al inicio de las pruebas. "La jornada en la que dediqué más horas fue el domingo y fueron alrededor de diez", afirma el estudiante del IES Aramo de Oviedo, que dedicó la tarde del lunes a sus clases de trombón en el Conservatorio "Anselmo González del Valle", donde cursa quinto curso. En la biblioteca de este centro pasó muchas horas de los últimos años preparando los exámenes del Instituto y también la EBAU. Mateo Valdés prevé estudiar el grado de Historia. "La nota que necesito es un cinco", comenta.

Natalia González (Gijón): "Es hacer un gran repaso intensivo del curso"

La rutina para Natalia González, alumna del Corazón de María de Gijón, estaba muy clara. Clases de repaso y horas y horas de estudio en la Biblioteca Jovellanos y la del Grupo Covadonga. "Es hacer un gran repaso intensivo del curso. Asusta porque piensas que se te han olvidado las cosas, pero ahora se quedan con más facilidad. También he intentado hacer exámenes tipo para coger la dinámica", explica. Su objetivo es ambicioso. Alcanzar la altísima nota de corte para el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Oviedo. Una note de corte por encima de 13, cuando el máximo es 14. Para ello, además de las cuatro asignaturas troncales (Lengua, Matemáticas, Inglés e Historia) también se presentará a los exámenes optativos de Física y Dibujo para subir nota. "Antes de empezar voy a estar de los nervios, como todo el mundo. Es una nueva experiencia, distinta a un examen normal de clase", confiesa esta excelente alumna, que ha conseguido un 10 de nota media este último curso.

Pablo Díaz (Gijón): "Es un empujón final porque el trabajo viene del esfuerzo de todo el curso"

Para Pablo Díaz, del IES Rosario Acuña, el reto es conseguir acceder al grado de Física, cuya última nota de corte fue un 10,4. "No quiero presionarme porque tengo más alternativas que me gustan, como algunas ingenierías, pero tengo claro que donde más destaco es en Ciencias", cuenta. Su nota en segundo de bachillerato deja entrever que tiene buena parte del trabajo hecho: un 8,6 de media. "Haré el examen de Física, además de los troncales, porque pondera dos puntos". ¿Y su rutina para llegar a la meta? Variada. Algunos días de estudio en casa y otros en la biblioteca, con algún "paseín para despejar". "Es un empujón final porque el trabajo viene del esfuerzo de todo el curso. Lo importante es la constancia", apunta. De cara a hoy tiene claro que es clave "tener tranquilidad para leer bien los enunciados y escoger con cabeza". Seguro que lo borda.

Andrés Fernández-Junquera (Avilés): "Los nervios son normales"

Andrés Fernández-Junquera da el último repaso a Historia de España en la biblioteca. “Estoy un poco nervioso con el examen de mañana, es normal, por suerte estoy solo repasando”, afirma al tiempo que esboza una sonrisa el alumno avilesino del IES Número 5 que quiere continuar sus estudios en Gijón con el Grado de Ingeniería de Datos.

Iris Iglesias (Castrillón): "Lo llevo bastante bien"

Iris Iglesias es castrillonense estudiante de Segundo de Bachillerato en el IES de Piedras Blancas. Apura sus últimas horas en la biblioteca “Bances Candamo” de Avilés dando un repaso a los temas de Historia de España. “Lo llevo bastante bien”, afirma la castrillonense, que afronta con los nervios habituales la primera jornada de la EBAU prevista para esta mañana. “Quiero estudiar Filología Hispánica”, asegura la estudiante castrillonense que estos últimos dos años estudió en la rama de Humanidades.

Raquel García Pérez (La Felguera): "Llevo tres semanas a siete u ocho horas diarias de estudio"

Raquel García Pérez es una joven de La Felguera. Alumna del Beata Imelda-Santo Tomás de la Felguera, como sus compañeros se prepara para el debut en la EBAU: "Siento que voy muy preparada gracias a todos mis profesores. Llevo tres semanas estudiando aproximadamente unas siete u ocho horas diarias y necesito bastante nota, así que estoy bastante nerviosa, pero esforzándose e intentándolo todo se consigue. Espero que me vaya bien y al resto de alumnos también".

Celia Carreño (Pola de Siero): "Es importante saber cuándo descansar"

En la casa de Celia Carreño, de Pola de Siero, se ha establecido desde hace un par de semanas una rutina de estudio de cara a la EBAU que pocas veces se salta, pero que tampoco supone una exigencia agotadora. La joven, alumna del IES Río Nora, lleva hincando codos "dos o tres semanas, desde que se acabaron las clases en mayo", convencida de que lo que cuenta es la buena preparación en el día a día.

Por las mañanas "iba a las clases de preparación que nos daban los profesores de las asignaturas que queríamos llevar a la EBAU. Como yo he cursado la modalidad de Ciencias Sociales, llevo las obligatorias de la fase de acceso, Lengua y Literatura, Historia de España, Inglés y Matemáticas aplicadas, y de optativas, Historia del Arte", relata.

Aparte de las horas de clase, entre una y otra "cuando tenía tiempo libre iba a la biblioteca del centro". Luego, en casa por la tardes "he ido estudiando entre dos o tres horas, dependiendo del día. No suelo estudiar de seguido, hago pausas. Cuando llevo un rato estudiando paro un rato para despejarme y relajarme", explica la joven polesa.

Al principio del repaso "estaba bastante tranquila, pero a medida que se ha ido acercando la fecha si que me he ido poniendo algo nerviosa", reconoce, antes de aplicar sus trucos. "Para mí, algo clave para relajarme es tratar de no obsesionarme y saber cuando descansar, algo que he conseguido en mayo o menor medida". Además de recordarse que "he estado estudiando durante todo el curso y me ha ido bastante bien, y confiar los profesores que nos han preparado". De tal modo que "este es solo el último empujón de un curso que ha sido más complicado que otros, sobre todo estresante, pero que al final es solo un examen. También me ha ayudado hablar con amigos y compañeros sobre como lo llevamos y darnos apoyo entre nosotros", indica entre libros.

El curso que viene le gustaría estudiar Derecho, Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas. Y "si tengo la suficiente nota incluso puedo que un doble grado", aventura, mientras continúa con un repaso que ya huele a vacaciones, y a futuro brillante.