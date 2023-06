PP y Foro unidos habrían restado un escaño al PSOE en el Oriente

Lo que no consiguió el viernes el voto emigrante, dar la vuelta al desglose por bloques de las elecciones autonómicas en Asturias, podría haberlo hecho la unión del centro-derecha. Ese escaño del Oriente por el que el PP estuvo esperando el viernes hasta el recuento de la última papeleta de los electores del extranjero habría pasado a su cuenta, eso dicen los números, mediante la suma de sus apoyos con los de Foro en una única candidatura. Nunca se sabrá si esa operación es exactamente coincidente con lo que habría sucedido en la realidad de las urnas si los dos partidos hubiesen concurrido unidos, pero ahora mismo la hipótesis da para especular.

Con esta fusión se conjeturó muy fugazmente y muy al comienzo de la carrera electoral, con mucho más deseo del lado popular que del forista y con un fracaso final sin paliativos. Visto el resultado, y echando cuentas a toro pasado, se comprueba que juntando las papeletas que las dos formaciones se han embolsado por separado la refundición conservadora habría ganado en votos y habría dado la vuelta al reparto de la circunscripción oriental, donde el 3-2 del PSOE frente al PP se habría transformado en un 2-3 para el centro derecha y habría alterado completamente las mayorías de bloques en la nueva Junta: del 23-22 para la izquierda se habría pasado a un 22-23 a favor de una suma, es cierto que muy hipotética y sobre la que habría mucho que hablar, de ese PP-Foro con los cuatro diputados de Vox.

Son las curiosidades a las que da pie la Ley D’Hont, que con el mismo reparto de votos habría primado una candidatura conjunta sobre las papeletas separadas y con el cambio de un escaño le habría dado la vuelta a casi todo. Al final de la partida real, el PP se quedó a 780 respaldos de quitarle un diputado al PSOE en el Oriente; en la virtual, el que habría acabado a 800 votos del vuelco habría sido el PSOE.

En conjunto, las dos formaciones conservadoras también habrían ganado en votos en el Occidente

El resultado final de esta ficción acercaría el recuento final de votos a un empate entre los socialistas y la confluencia del centro-derecha. El PSOE habría ganado igualmente las elecciones por número de sufragios, pero este imaginario PP-Foro se le habría acercado a únicamente 1.216 –195.999 contra 194.783– y a pesar de esta derrota, otra vez los caprichos del sistema, sumaría un diputado más que los socialistas: ellos tendrían 19 y el PSOE, 18. En la vida real, el PSOE se vuelve a llevar todos los triunfos merced a sus 19 asientos, confirmados el viernes tras el recuento del voto emigrante, mientras el PP mantiene sus 17 y Foro el diputado que preserva su presencia en la Junta, abocado ahora a compartir el Grupo Mixto con la única representante de Podemos.

Asumiendo como hipótesis de partida que el PP y Foro habrían tenido juntos el mismo respaldo que separados, esta confluencia conservadora habría hecho daño al PSOE sobre todo en las alas. Queda dicho que habría ganado en el Oriente en votos y escaños, pero también en el Occidente habría obtenido más sufragios que su más directo competidor. La diferencia habría sido de casi 3.000 a favor del PP y Foro, aunque no habría bastado para alterar el equilibrio de tres escaños para el PSOE y otros tres para el PP que salió de las urnas del 28M. El "sorpasso" virtual se habría fraguado más en esas dos circunscripciones que en la central, donde los socialistas mantendrían una ventaja de casi 4.000 sufragios y se habría dado un empate a trece escaños casi equivalente al resultado real de trece diputados socialistas, doce populares y uno de Foro.

El caso es que de la confluencia en el centro-derecha no se llegó ni a hablar en serio después de que la insinuara fugazmente el candidato popular, Diego Canga, pero no es una hipótesis tan descabellada, habida cuenta de que los dos partidos llevan ocho años presentándose juntos a las elecciones generales. Queda por ver lo que ocurre entre ellos en el camino hacia los comicios recién convocados para el 23 de julio, pero hasta ahora Foro ha pensado que en el ámbito regional, y particularmente en las vísperas de estas elecciones autonómicas, lo que se les ofrecía era, más que participar en una convergencia, tomar parte en una suerte de fusión por absorción. "No es lo mismo unir el centro-derecha que absorber partidos", llegó a responder la presidenta de la formación forista, Carmen Moriyón, a una oferta de Diego Canga que pinchó casi antes de tomar la salida. No hubo acuerdo.

Habría sido ésta, por lo demás, la única confluencia capaz de dar vueltas al resultado del 28M en Asturias. La misma hipótesis, planteada a la izquierda del PSOE, no ofrece garantía de cambio en el reparto de escaños. La simulación de una suma de los votos que recibió el domingo Convocatoria por Asturies (IU, Más País e Izquierda Asturiana) con los de Podemos no llega a ser suficiente para alterar el marcador e incrementar sus cuatro diputados, los tres de Convocatoria y el de la formación morada.