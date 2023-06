Canga pide a "los veteranos" del PP "un paso al lado" para dejar que los jóvenes asciendan

En su primera arenga a la plana mayor del PP tras el 28M, Diego Canga empezó invitando a celebrar el "mejor resultado en más de quince años", pero sacó pronto la lista de las tareas pendientes y despachó un mensaje contundente hacia dentro de su partido y otro significativo hacia su entorno ideológico inmediato. El recado interno eligió como destinatarios a "los veteranos que llevan mucho tiempo en los mismos puestos" para requerirles "una reflexión. No voy a pedir a nadie que se vaya", avanzó, "pero en la vida hay que pensar a veces en dar un paso al lado para dejar que gente más joven vaya ascendiendo" y "dar espacio a esa gran cantera que tiene el PP".

Ante todos los que son algo en el partido, al dar inicio con su discurso a la primera Junta Directiva Autonómica tras el examen de las urnas, el cabeza de cartel de los populares habla a dos semanas del cierre del plazo para la presentación de las candidaturas para el 23J. También poco antes de que se constituya la Junta y al PP le caiga más financiación y más asesores. "Olvidaos si pensáis que va a haber enchufes o ascensores", les advirtió con suavidad, cuidando de que todo aquello siguiera pareciendo más un agradecimiento y un festejo que una reprimenda. "Mientras yo esté aquí, los puestos se publican y la gente se presenta", añadió identificando las carencias en la necesidad de "un sociólogo, un economista, un científico y un experto en fondos europeos".

Dicho todo eso, ante un auditorio en el que no escaseaban los veteranos, Canga enunció la tarea pendiente de "cohesionar al centro-derecha" proclamando que con ese espectro "unificado yo sería presidente". Enfatiza que "en Gijón he sacado más votos que (la presidenta de Foro) Carmen Moriyón", recuerda que los dos partidos juntos tendrían allí mayoría absoluta y remata el argumento con la convicción de que tender la mano "en particular" a los foristas es lo que "nuestros votantes nos piden a gritos. Todos debemos aprender la lección", exclama tras recordar que "me he dejado la piel para evitar que fuéramos separados".

Equipo de pacto municipal

La oferta se refería a los inminentes pactos municipales y remitía a su intento fallido de confluencia autonómica con Foro. La sesión de ayer de la junta autonómica, con intervenciones centradas en las negociaciones pendientes y discursos elogiosos para el secretario general, Álvaro Queipo, decidió que la estrategia para los acuerdos del PP en los ayuntamientos será conjunta "siempre que la otra parte sea capaz de garantizar lo mismo", afirman fuentes del partido. Si alguna junta local desea, pese a esta directriz, personalizar los contactos y asumir más protagonismo, eso se admitirá si se comunica a la dirección regional, que controlará los contactos y constituyó ayer un grupo de negociación encabezado por el propio Queipo e integrado además por José Manuel Rodríguez, "Lito", y Marifé Gómez.

Mientras tanto, en Génova, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, había descartado ayer mismo que su partido vaya a concurrir en coalición electoral con otros. "No, en principio no hay prevista ninguna", respondió Sémper a una pregunta por las alianzas que los populares tendieron en las últimas generales por ejemplo con Foro.

En Asturias, en claro modo líder, aunque orgánicamente no lo sea, aunque no se haya afiliado aún, Canga reparte beneplácitos, marca caminos, da instrucciones. Cuenta con las dieciséis alcaldías que salen de añadir a sus diez mayorías absolutas las seis en las que "la suma de la derecha o los independientes nos la daría", festeja también el senador por designación autonómica que el PP va a recuperar y, antes incluso de la pertinente negociación, también "una vicepresidencia y una secretaría" en la Mesa de la próxima Junta.

En clave interna, atribuye su resultado a una "mentalidad de equipo" que no percibía en el partido cuando llegó y se congratula de una campaña "sin ruido" mientras se atribuye la consecución de "un buen equilibrio entre continuidad y renovación" con los cambios orgánicos que apadrinó. Agradece "a todas las personas que aunque no estuvieran demasiado cómodas con los cambios han sabido estar a la altura" y promete que "sabré ser generoso con todo el mundo".

Mirando otra vez hacia fuera, y viendo el bloque de la derecha a un solo escaño del de la izquierda en la Junta, Canga da por hecho que "a Barbón se le va a hacer larga la legislatura, porque tiene un PP fuerte enfrente" y vaticina que además "tendrá que lidiar con las tensiones en su partido y en el resto de la izquierda".