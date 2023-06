"Diego Canga es el gran perdedor de estas elecciones junto con el candidato del PP de Castilla-La Mancha". Así se ha referido el presidente del Principado a su principal adversario político en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Adrián Barbón, que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa tras firmar el decreto de constitución de la Junta General, ha querido remarcar también que el candidato del Partido Popular "no ha reconocido todavía su derrota públicamente". "Me ha llamado para felicitarme, pero no se ha pronunciado tras el recuento del voto emigrante", ha añadido.

El presidente del Principado ha empezado su intervención anunciando que el próximo 26 de junio a las 12.00 horas se celebrará la constitución de la Junta General del Principado de Asturias. Barbón ha explicado que ha elegido esta fecha para "liberar a los partidos para que puedan centrarse en la garantizar la estabilidad política de los ayuntamientos asturianos de cara al 17 de junio". En su análisis de los resultados electorales en Asturias, Barbón ha querido destacar que su formación política ha aumentado su apoyo entre los votantes y que el Partido Popular ha obtenido peores resultados que en otras citas electorales. "Hemos subido en medio de una ola conservadora. En situaciones parecidas en el pasado, el Partido Popular consiguió ganar en Asturias, es más los resultados actuales de Diego Canga son peores que los que obtuvo Ovidio Sánchez en 2003 o 2007, por poner un ejemplo", ha asegurado. Pactos postelectorales El presidente del Principado ha querido insistir en varios momentos de su intervención en que las negociaciones deben de ser discretas, pero se ha mostrado dispuesto a llegar a pactos para garantizar la gobernabilidad en el Principado y en los concejos en los que su partido sea decisivo. Preguntado por lo que ocurrirá en San Martín del Rey Aurelio y si va a haber pacto con IU, Barbón ha señalado que espera que, si finalmente se producen, "se cumplan".