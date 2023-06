Los ganaderos piden "tomar nota" de Suiza, que cazará lobos

"Pedimos a la ministra Ribera que tome nota de la decisión de Suiza y saque al lobo del Lespre", señala rotunda Geli Álvarez, secretaria general de Asaja en Asturias. "Lo que ha sucedido en Suiza es prueba de que con voluntad, si se quiere, se hace", apunta Mercedes Cruzado, al frente de Coag. "Es una muestra de que el sentido común se acaba imponiendo", opina Borja Fernández, de Ura.

Los representantes de estas organizaciones agrarias reaccionan así tras conocerse la decisión del gobierno suizo de "relajar" las limitaciones actuales a la caza de lobos en el país, ante el aumento de la población de estos predadores y sobre todo de sus ataques al ganado, especialmente en zonas de montaña. La especie estuvo a punto de extinguirse hace un cuarto de siglo. Ahora tienen unos 250 lobos, agrupados en su mayoría en 26 manadas.

Precisamente lo que han hecho las autoridades suizas es lo que quieren que se haga en España los ganaderos asturianos, que llevan años reclamando batidas para controlar una población creciente lo que genera, denuncian, continuos ataques al ganado. Sin embargo, en España se optó en 2021 por incluir el lobo en el Listado de especies protegidas (Lespre), una decisión que soliviantó los ánimos y ha sido recurrida en los tribunales por las comunidades del Norte, entre ellas, Asturias.

"En Asturias hay datos suficientes que demuestran que la especie no está en peligro. Los daños de lobo al ganado se incrementan año a año y más en ésta época que está el ganado en los pastos", advierte Geli Fernández. "Los ataques están poniendo en riesgo el mantenimiento de los pastos y la producción de quesos amparados por marcas de calidad, como el gamonéu del puerto o el cabrales".

Mercedes Cruzado cree que lo ocurrido en Suiza demuestra que no es tan complicado aplicar controles poblacionales. "Nosotros no queremos la extinción del lobo, sino mantenerlo a raya, porque mata a nuestros animales. Nosotros lo alimentamos", dice. La dirigente agraria sostiene que no es solo Suiza, sino que Francia "llegó incluso a contratar el ejército" para cazar lobos. "Si tanto quieren a la ganadería extensiva, de la que están siempre presumiendo, podrían ayudarnos de una vez y facilitarnos el trabajo".

Borja Fernández cree que "no es de recibo lo que esta pasando en España, donde se protege esta especie y se ignora el gravísimo problema que existe en Asturias con la superpoblación de lobos". Advierte de que los daños "se disparan", aunque "la consejería riza el rizo de manera constante para que las estadísticas oficiales no se disparen". Y añade: "Se esta poniendo en jaque al sector en zonas como Picos, los valles del Oso, Teverga, Somiedo y Muniellos. Hay que dejar de la lado la ideología y arreglar los problemas del sector".