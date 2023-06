IU exige protagonismo económico o el PSOE gobernará "en precario"

Con el escrutinio definitivo de los votos y al tiempo que comienzan a negociarse alianzas municipales, IU redobló ayer su mensaje de cara a un posible acuerdo regional con el PSOE. La coalición considera inamovible su condición de formar parte del "epicentro de las decisiones económicas y administrativas" del futuro gobierno, en especial con competencias en materia de Medio Ambiente. "O estamos ahí o el PSOE tendrá que gobernar en precario", advirtió ayer el secretario de Estrategia y Alianzas de la coalición, Alejandro Suárez. La coalición no está dispuesta a asumir áreas de gestión alejadas de las decisiones económicas, y Suárez recalcó que no rechaza negociaciones con sectores empresariales pero sí que existan "imposiciones". "Si entramos en el Gobierno será para hacer una derogación de facto de la ley de Calidad Ambiental", avisó, de hecho.

Aún no se han producido contactos oficiales entre el PSOE e IU para abordar una negociación, pero Suárez destacó que ha de ser el candidato socialista, Adrián Barbón, quien debe "liderar" ese proceso. "No vale que se haga como en la fallida reforma del Estatuto, pidiendo a los demás actores que nos pongamos de acuerdo", dijo Suárez, quien insistió en que debe ser el PSOE el que busque el acuerdo. Afirmó además que la coalición "no va a bloquear a nadie", en referencia a la posible participación en las conversaciones de la única diputada de Podemos, Covadonga Tomé. Pero recalcó que los socialistas han de dejar claro su planteamiento. Suárez recordó que en la negociación de investiduras de Alcaldes el planteamiento de IU es el de frenar gobiernos de la derecha, pero respecto a la petición del PSOE de que se vote a la lista más votada apeló a las "circunstancias locales" que en ocasiones pueden impedir acuerdos.