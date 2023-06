Semana crucial para la Justicia tras reactivar el Ministerio la negociación

La Justicia entra en una semana crucial, después de que el Ministerio haya decidido reactivar la negociación con los funcionarios en Madrid este martes. Los trabajadores reanudaron este lunes su huelga general, y se manifestaron ante las puertas de los Juzgados de Langreo, echando mano del humor, con una "Oración para el bien de la Justicia" que no dejó títere con cabeza: "Que los políticos dejen de decir que la Justicia es lenta, y reconozcan que no invierten ni dotan a la Justicia de Medios. Que Barbón nos dote con un ordenador que funcione y tenga menos de veinte años. Que el Minerva no se cuelgue y funcionen todos los programas. Que la señora ministra se ponga a trabajar, aunque no le guste. Que le den el Ministerio de Turismo, que es el que le gusta, para poder estar de feria en feria, roguemos al señor". También lanzaron un recado a los "esquiroles", para que "encuentren la solidaridad que les falta".

Los sindicatos siguen indicando que el seguimiento de la huelga fue superior al 90 por ciento, aunque el Gobierno regional lo reduce un tanto. Continúan indicando que se han suspendido todas las actuaciones judiciales y vistas, salvo los servicios esenciales, como las declaraciones de detenidos, las causas con preso, asuntos de menores, incapaces y violencia de género. Los funcionarios confían en que el Ministerio se avenga a un acuerdo como el obtenido previamente por los Letrados de la Administración de Justicia y los jueces, magistrados y fiscales, estos últimos sin tener que llegar a ponerse de huelga. No solo los funcionarios piden un acuerdo que acabe con la huelga, los cuatro colegios de abogados y procuradores de la región han pedido que se desbloquee la situación, que está causando un perjuicio económico muy acusado en los profesionales El Ministerio de Justicia ha esperado a que pasasen las elecciones para reactivar, este martes, las negociaciones que se vieron frustradas hace un mes y medio, provocando el inicio de la huelga indefinida de los funcionarios, que piden subidas similares a las conseguidas por los Letrados de Justicia y los jueces y fiscales, de entre 430 y 450 euros mensuales. Otro colectivo, el de los auxiliares de forenses, amenazan también con huelga. La de este martes será la tercera reunión que mantengan el equipo de Pilar Llop y los sindicatos que integran el comité de huelga de funcionarios –CSIF, STAJ, CCOO y UGT–. La primera tuvo lugar el 20 de abril; la segunda, cuatro días después, el 24. Ambas terminaron sin acuerdo toda vez que no se formalizó una oferta económica con la que negociar. La semana pasada, como medida de presión, los sindicatos anunciaron que denunciarían a la ministra Pilar Llop y al secretario de Estado, Antonio "Tontxu" Rodríguez, ante la Fiscalía del Supremo al considerar que habían vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que habían incumplido con su "deber" de convocar al comité de huelga.