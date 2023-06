El presidente del Principado señala a Canga como "el gran derrotado del PP" en el 28M

La primera comparecencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, tras firmar el decreto de constitución del parlamento asturiano permitió comprobar la poca "química" con el líder del segundo partido más votado, Diego Canga. Un sentimiento recíproco: el candidato popular tachó ayer "de soberbio" al presidente autonómico.

Adrián Barbón no titubeó en calificar a Canga como "el gran derrotado" del 28M en las filas del PP, en el marco de una ola nacional favorable a la derecha, le afeó que sacase "peores resultados que los de Ovidio Sánchez en 2003 y 2007", y dijo "echar de menos" que el candidato del PP "haya admitido de manera pública su derrota electoral, tras perder en las urnas el domingo electoral y luego en el voto emigrante, después de decir que estaba a unas horas de gobernar Asturias". El presidente autonómico reconoció que tuvo "una llamada" de Canga, pero matizó que creía más conveniente "un reconocimiento público del resultado" pues en la noche electoral, en su comparecencia ante los medios, Canga había calificado su felicitación de "provisional", a expensas del voto exterior. "Ese reconocimiento facilitaría mucho las cosas. Y aclarar esa duda de si va a estar los cuatro años (...) Me alegraría mucho que estuviera los cuatro años", subrayó el líder de la FSA sobre Canga.

Barbón hizo todas estas consideraciones al ser preguntado acerca de la oferta de consensos que le había trasladado Canga sobre demografía, empleo y atención a mayores, a través de una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA publicada el pasado domingo. El presidente del Principado dijo agradecer esa triple propuesta del nuevo líder del PP, que interpretó como "un primer gesto y una rectificación de lo que ha hecho el PP en los cuatro años anteriores, ya que ni siquiera nos apoyó en los peores tiempos de la pandemia con la aprobación del Presupuesto". Luego, en otra de sus respuestas, afirmó que "la soberbia y mirar por encima del hombro, sobra en política".

La respuesta de Diego Canga no se hizo esperar. "El señor Barbón no ha entendido el cambio de escenario en Asturias, acostumbrado a amplias mayorías y a duplicar en votos al PP (...) Estamos literalmente a un diputado del cambio de mayorías en Asturias", valoró Canga. "Cuanto antes entienda el señor Barbón el cambio de circunstancias, mejor para él y para Asturias", sostuvo el líder popular. "Esperamos que el señor Barbón rectifique y abandone su actitud de soberbia", declaró Canga, quien dijo estar decepcionado porque Barbón "ha dicho claramente no a nuestra oferta de consensos".