"En 2022, más de la mitad de las leyes aprobadas en España partieron de la UE"

Pocas personas hay en España que conozcan mejor lo que se cuece en la Unión Europea (UE) que María Andrés Marín (Logroño, 1977). La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en nuestro país atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de ofrecer una conferencia en la Sala Circus de Oviedo sobre la desinformación, uno de los grandes retos que enfrenta la UE.

–En países como Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Chequia o nuestra vecina Portugal, la participación en las elecciones europeas de 2019 apenas alcanzó el 30%, por el 60% de España ¿Existe un problema de desarraigo respecto a la UE en ciertos estados miembro?

–Aunque sigue siendo muy baja, la participación subió en todos los países menos en Polonia, donde se mantuvo. Hay un problema de falta de entendimiento de las decisiones que se toman en la UE y de sentir lejanas las instituciones. Tenemos que hacer más pedagogía. No sé si sabía que el año pasado el 57% de las leyes que se adoptan en el Congreso de los Diputados parten de directivas europeas; es decir, más de la mitad de las leyes que salen de nuestro parlamento parten de Europa, cosas como la baja paternal o la cláusula suelo en las hipotecas, por ejemplo. Esto hay que explicárselo a la gente.

Una decisión polémica

–El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se quejó hace unos días de que se está dilatando en exceso el proceso de integración de su país en la UE. ¿Tiene fundamento su reclamación?

–Cuando Rusia inició la invasión se toma la decisión rápidamente de dar un gesto de apoyo decidido a Ucrania, por lo que se abre su proceso de candidato a la adhesión como estado miembro. Esto no significa que Ucrania vaya a entrar en la UE mañana por la mañana. Necesitamos que acabe la guerra para incorporar a este país porque no podemos incluirlo en mitad de un conflicto armado. En ese momento valoraremos.

–Como experta en la materia, ¿cómo interpreta la incidencia de las «fake news» en la guerra ruso-ucraniana?

–Hay una guerra muy visible, la de las armas, y hay otra más oculta, pero igual de importante, que es la de las narrativas. Cuando Putin entra en Ucrania lo hace diciendo que Zelenski es un nazi del que hay que defenderse. Desde la invasión de Crimea, en 2014, Rusia emprendió una campaña de «fake news» muy fuerte enfocada, sobre todo, a los países bálticos, en los que buena parte de la población es rusófona. Nos preocupa la influencia de esta campaña en elecciones europeas del año que viene.

–Cuando estalló el conflicto, la UE vetó el acceso a los medios «RussiaToday» y «Sputnik» por su afinidad con el gobierno de Putin. ¿No entra esto en conflicto con las leyes de libertad de prensa e información?

–Sin duda es una decisión muy polémica que se tomó para frenar la cantidad de desinformación que nos estaba llegando. La realidad es que no estábamos preparados para frenar esa ola de mentiras de otra manera, así que se toma la decisión temporal de, mientras dure el conflicto, retirar las licencias de emisión en Europa de estos canales.

–¿Sienta esto un precedente problemático de cara al futuro?

–Sí. Es algo que hay que hacer en momentos de gravedad extrema y midiendo muy bien las consecuencias. Muchos ciudadanos pueden pensar: «Ahora no les gusta esto y lo cierran, igual mañana no les gusta aquello y hacen lo mismo». Por eso tiene que ser proporcionado y temporal. Estamos trabajando en leyes contra la desinformación para que en el futuro no sea necesario llegar a este extremo.

–Sin la influencia de las «fake news» en la campaña del brexit, ¿seguiría perteneciendo el Reino Unido a la Unión Europea?

–Es posible, nunca lo sabremos. La UE cometió un error no luchando contra la desinformación en un momento tan crucial. Pero hemos reaccionando al brexit con una unidad que el Reino Unido no se esperaba; su marcha nos está afectando menos de lo que yo esperaba.

–¿En qué beneficia a Asturias estar en la Unión Europea?

–En todo. Después de la pandemia, gracias a los fondos del paquete de recuperación, en Asturias hemos podido crear plazas de guardería, hemos invertido 450 millones de euros para asegurar el futuro de ArcelorMittal, hemos desarrollado seis proyectos de investigación sobre el hidrógeno verde… todo esto se ha financiado con dinero del que, si no estuviéramos en la UE, no dispondríamos.

–Sin embargo, hay sectores en la región descontentos con ciertas políticas impulsadas desde la Unión.

–En todas las decisiones que se toman para intentar resolver problemas globales hay gente que sale más beneficiada y hay gente que sale perjudicada a corto plazo. Pasa, por ejemplo, con la transición verde. El cambio climático es una realidad contra la que hay que luchar tomando medidas orientadas a la descarbonización de la economía; si sacamos nuevas normas que exigen que la industria contamine menos, lógicamente algunas empresas van a sufrir y tendrán que adaptarse.

–La Comisión Europea ve con buenos ojos la medida aprobada por Francia de suprimir los vuelos cortos. ¿Puede llegar a afectar esta reducción al Aeropuerto de Asturias?

–Nadie está hablando de eso específicamente en Bruselas, pero es obvio que la UE busca maneras más sostenibles de viajar y promueve el uso del tren siempre que sea posible, lo cual no significa que mañana se vayan a prohibir los vuelos Madrid-Asturias.