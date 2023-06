"Si a un hijo no le prestas el coche aunque sepa usarlo, tampoco le dejes el móvil al cien por cien"

Llorenç Huguet Rotger (1953, Menorca) es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de las Islas Baleares y mañana estará en Oviedo para participar, junto a una veintena de expertos nacionales, en las jornadas de cátedras de ciberseguridad. El matemático menorquín, que fue durante dieciséis años rector de la institución académica balear, dirige en la actualidad la Unidad de Innovación Tecnológica en Ciberseguridad de su universidad.

Huguet pronunciará, a las 16.00 horas de este viernes en el Aula Magna del Edificio Histórico, la conferencia "Criptografía: de la RECSI al Cybercamp". Las jornadas, que empiezan a primera hora de la mañana, se mudarán a las 18.00 horas al Club Prensa Asturiaa de LA NUEVA ESPAÑA para la presentación del largometraje "Los códigos olvidados".

–¿Estamos bien o mal preparados frente a los ciberataques?

–Nos estamos preparando, pero esta es una guerra asimétrica en la que el ciberdelincuente tiene más disponibilidades e, incluso, más recursos para avanzar. Nuestra misión, por tanto, no es tanto impedir que se produzcan ciberataques, sino estar preparados para detectarlos y, si suceden, minimizar sus efectos.

–Pese a que hay pymes que se ven obligadas a cerrar por hackeos, ¿todavía hay que hacer mucha pedagogía en ciberseguridad?

–Sí, por eso estamos en el proyecto Cybercamp. Se trata de concienciar, por un lado, a estudiantes y, por otro, a la pequeña y mediana empresa. A lo largo de mi carrera, una de las cosas que más me han emocionado es poder hablar de ciberseguridad a estudiantes de 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria. Son nativos digitales y les estamos inculcando la necesidad de que estén atentos, de que no todo vale, de que su identidad privada no tienen que difundirla a través de redes sociales porque en el futuro les puede pasar factura... El último informe de Unicef señala que los adolescentes están conectados cuatro horas a internet. Son cuatro horas de exposición a posibles riesgos. A los padres les decimos que están poniendo en las manos de sus hijos una herramienta muy útil, pero también muy peligrosa. E igual que no les prestaríamos el coche aunque supieran utilizarlo, no les dejemos al cien por cien los móviles.

–¿Por qué los hospitales son el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes?

–Porque los historiales clínicos se venden en la web oscura a un precio nada desdeñable. El cibercrimen es un sector muy lucrativo; genera más dinero que el narcotráfico. Así que cualquier elemento que pueda ser susceptible de tener un rédito económico, incrementa el apetito de los ciberdelincuentes. No obstante, nadie está libre de esta lacra social y cada vez que aumenta el uso de redes sociales y de dispositivos conectados, crece el riesgo. Decía el director del FBI que hay dos tipos de empresas, yo diría de personas: las que han sido atacadas y las que lo van a ser.

–¿Cree que el resto de comunidades debería seguir los pasos del País Vasco, que ha creado Cyberzaintza, una agencia propia de ciberseguridad?

–Efectivamente, todas las comunidades deberían tener una agencia de ciberseguridad. Más aún en este momento, con la inteligencia artificial generativa, que incrementa la posibilidad de recibir ciberataques. Esas agencias podrían estar en contacto con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y así tendríamos una red, en la que las regiones podrían traspasarse información y entre todas aumentar la capacidad de prevención.

–¿Usa ChatGTP en su día a día?

–Sí. Esta misma mañana estuve en una videconferencia del G9 (Grupo 9 de Universidades) para ver cómo podemos usar esta aplicación como herramienta académica. Yo creo que ChatGPT y el metaverso están llamados a jugar un papel importante en el futuro, y no solo en el ámbito educativo sino también sanitario. No se puede anular el uso de ChatGPT, al revés, tiene que potenciarse, pero a la vez la Administración debe ver cómo usarlo para sacar el máximo rendimiento posible para los estudiantes. En España ya hay algún centro que lo utiliza y fuera está la Universidad de Standford.

–¿Hay motivos para tenerle miedo a la inteligencia artificial?

–No creo que haya que tener miedo a los avances tecnológicos, pero sí que es importante que exista una regulación exigente. No todo vale y hay que diferenciar lo que puede ser beneficioso para la humanidad de lo que puede ser perjudicial. Cualquier avance tecnológico, a medida que va cogiendo un uso importante, tiene que tener una regulación. Lo mismo pasó en su día con la aviación y hoy sería imposible viajar si no hubiese unas normas muy exigentes.

–¿El cerebro digital superará alguna vez al humano?

–Espero que no. La inteligencia artificial tiene capacidad de razonamiento, porque entrelaza mucha información que está depositada en base de datos, sin embargo, todavía no dispone del libre albedrío que tenemos los humanos. Si todavía no entendemos bien cuál es la inteligencia natural, será difícil que la artificial nos pueda superar. Aunque es verdad que nos ha superado en fuerza y en capacidad de no cansarse. Lo que sería interesante es una hibridación entre las capacidad del cerebro natural utilizando y la inteligencia artificial.