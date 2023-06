Indignación en los alumnos que hicieron el examen de Química en la EBAU: "Había preguntas que no estaban en el temario"

Malestar en buena parte de los alumnos asturianos que han realizado esta mañana el examen de Química de la EBAU. La prueba, que consta de diez preguntas de las cuales el examinado ha de resolver cinco -gracias a la mayor optatividad implementada tras la pandemia-, “fue una vergüenza ya no solo por la dificultad sino porque cayeron cosas que no habíamos dado y que no estaban en el temario de segundo de Bachillerato”, expresa, indignada, una alumna ovetense que se graduó con matrícula de honor. “Llegar al examen y ver ejercicios que no había visto en mi vida supuso una debacle psicológica”, zanja. La frustración por la complejidad de la prueba se multiplica porque la materia de Química puntúa doble en la calificación global al tener rango de optativa.

Otro joven, también ovetense y graduado con matrícula de honor, comparte el sentir de su compañera. “Al ver el examen, en una primera impresión, ya me descuadra: no tenía nada que ver en cuanto a organización y complejidad con los de otros años”. Sin embargo, lo que le ha escamado definitivamente no es la dificultad de los ejercicios sino que estos le eran desconocidos, hasta el punto de que lo que se le preguntaba en el primero que consultó -el seis- “ni lo conocía, era algo que no habíamos dado, estoy seguro al 100%”. Esa ignorancia acerca de lo que se le preguntaba se hizo extensible a buena parte de la prueba. “En el ejercicio cinco preguntaban por un compuesto de ácidos y bases (pKa) que no habíamos dado nunca, y en el nueve hay dos símbolos junto a dos enlaces que no sé qué significan”, lamenta. Tras la prueba, “la gente de otros colegios estaba igual”; incluso su profesora, prosigue, le ha confesado que los organizadores de la prueba “se pasaron”.

Una alumna gijonesa también protesta por la inclusión de preguntas que supuestamente no constaban en el temario del curso. Igual que su homólogo ovetense, señala ejercicios concretos: “En el cinco pusieron un término que no habíamos dado (pKa); la pregunta del seis no la vi en mi vida, no hicimos nada de eso en todo el curso, igual que los ejercicios siete y nueve”. Otra compañera, también gijonesa, se expresa en la misma línea. “No se parecía en nada los exámenes de otros años. Eran ejercicios que iban a pillar. Uno de ellas era de termoquímica, que se da en primero, no es segunda de bachiller”, relata, enfatizando en el golpe anímico que supuso para la clase toparse con una prueba de estas característica: “Lloraron dos chicas, pero me dijeron que en otras aulas había mucha gente llorando”.

Un grupo de profesores se plantean reclamar

Un colectivo de docentes de Química, algunos de ellos visiblemente indignados, se encuentra estudiando el examen para evaluar si sería pertinente presentar una reclamación. Una profesora de un centro gijonés esgrime que “han convertido un examen que era predecible y asequible para quien lo hubiera preparado en algo realmente inesperado". Otros docentes explican que la explicación a la dificultad de la prueba radica en que es “bastante diferente” a la de otros años, y señalan como detonante de esta casuística el cambio en la figura del coordinador del examen. “No obstante el alumno puede elegir cinco ejercicios de los diez propuestos, por lo que tienen bastante margen de elección”, rematan.

La Universidad se defiende

El Rectorado de la Universidad de Oviedo, de la que depende la organización de la prueba, ha rechazado las acusaciones y asegura que el examen “se ajusta al temario y al modelo examen de la EBAU, y su contenido está revisado tanto por parte de los responsables de la Universidad como del Principado”. Una visión común a una alumna valdesana para la que, si bien “tenía su complicación”, el examen era “asequible si sabías combinar las preguntas”.