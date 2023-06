La maternidad la hizo ganadera

Se puede decir que Tatiana Álvarez Capita es una mujer que nunca le ha tenido miedo al trabajo. De hecho, desde bien joven y mientras estudiaba, echaba una mano en el restaurante de sus padres, en Las Regueras, donde hizo de todo, como ella misma explica: "Fregué y ayudé en la cocina, atendí en la barra y las mesas, en fin, que aprendí el oficio, como se suele decir".

Tras finalizar sus estudios de Administración hizo prácticas en varias empresas y, finalmente, trabajó en una once años hasta que la maternidad y la necesidad de conciliación le cambiaron la vida. "Cuando tienes hijos te planteas un montón de cosas porque sigue siendo muy complicado ser madre y trabajar fuera de casa, incluso cuando tu pareja también se implica muchísimo, como es mi caso, pero yo llegué un momento que tuve que tomar una determinación", dice.

Su marido, Luis Coto, reguerano como ella, es un gran emprendedor y un enamorado, también como ella, del pueblo, de la Naturaleza de los animales y, especialmente, de los de razas autóctonas. El lleva combinando hace años su trabajo en una empresa con la cría de oveya xalda y gochu asturcelta. Estos últimos los lleva criando en libertad, hace cinco años, entre el monte Paniceres y una finca de El Milón, en Premoño. "Yo creo que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Me di de alta en el régimen agrario hace seis meses y ahora estoy codo con codo con mi marido. Es cierto que tengo mucho trabajo, pero es para nosotros. Me ocupo del papeleo y también de los animales, además de la casa y nuestros hijos. Merece la pena porque si por ejemplo estoy en casa y un guaje se me pone malo estoy aquí con él, estoy disponible para ellos y, además, tengo menos gastos, muevo mucho menos el coche, como en casa, en fin, que estoy descubriendo una nueva forma de vivir más tranquila", explica.

Desde hace tiempo han empezado a comercializar, con gran éxito, su carne de gochu asturcelta, además de chorizos y morcilllas propias con el nombre de Ca’Mamina. "Nosotros criamos al gochu en el monte, en extensivo, lo que llama mucho la atención a la gente. Los animales están en movimiento y de aquí que su carne sea tan buena, porque además se van alimentando de lo que el bosque les ofrece según la temporada: castañas, bellotas, manzanas. También les aportamos harina de maíz, harina de cebada y salvado de trigo. El trabajo de la limpieza del bosque fue duro, porque todo lo hicimos nosotros, pero sin duda los animales están encantados", explica esta emprendedora rural que, junto a su marido, son unos de los pocos criadores de esta raza, en el Principado.

Ambos se muestran contentos con la respuesta de la clientela que demanda su producción, pero afirman, también, que están en proceso de crecimiento y que les queda mucho por andar. "Llevamos el animal al matadero y vendemos la carne fresca a quien nos la pide. En este sentido tenemos una importante demanda de restaurantes donde los cocineros, algunos muy reconocidos, están apostando por el gochu asturcelta. Por otro lado producimos nuestros propios chorizos y morcillas, donde vamos evolucionando poco a poco".

Sobre la vida en el pueblo, ambos lo tienen muy claro: "Luis y yo no sabemos lo que ye vivir en una ciudad. Sí es cierto que tengo que coger el coche para llevar a los niños, por ejemplo, a clase de idiomas o practicar algún deporte, pero se crían aquí; los veo jugar desde la puerta de casa, se relacionan con sus vecinos. Durante la pandemia los veía jugar en la quintana de casa. Todo eso, para mí, es felicidad. Que vivamos aquí y que nos dediquemos a lo que nos apasiona", destaca esta mujer para quien, de momento, no hay tiempo libre que valga. "Acabamos de empezar a emprender y no me planteo, ahora mismo, ni ganar dinero ni vacaciones. Tenemos que tirar por esto, y en ello estamos", dice.