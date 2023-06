La calculadora de los pactos tiene a San Martín dividido y expectante

«¿Qué? ¿Habrá consenso?». A Juan Carlos Fernández Mastache, el número diez en la candidatura de la Agrupación de Electores de San Martín, esto le pasa mucho estos días. Le paran por la calle, le interrogan en el bar y en la pescadería, acaban de preguntarle en la farmacia. Ahora está frente al Ayuntamiento, en Sotrondio, contando que este concejo tiene «una oportunidad única». Puede dejar de ser el único de los doce más poblados de Asturias donde sólo ha gobernado un partido, el PSOE, en 44 años de democracia municipal. Pero no conviene correr, advierte, porque aquí no está, ni mucho menos, todo dicho. Hay muchos actores, alguna tensión y unos cuantos ingredientes externos difíciles de controlar en la semana larga que queda hasta la sesión de constitución del ayuntamiento asturiano que tiene más ojos puestos encima.

Va a haber mucho que hablar, sobre el pasado y el futuro, para resolver el jeroglífico que queda después de que el PSOE haya salido de las urnas del 28M como la fuerza más votada, pero con menos concejales que nunca –seis–, y cinco de IU pisándole los talones. Todo depende ahora del cortejo a que sean sometidos tres ediles del PP y otros tres de dos partidos independientes, la Agrupación y Arranca San Martín, recién llegados al pleno con dos y un representante, respectivamente. Arranca ha cumplido dos años; la Agrupación, ni dos meses. Liderada por el candidato de IU en 2019 –Manuel Reinoso– e integrada por exmilitantes de la coalición, todavía no existía el 9 de abril, pero consiguió dos ediles el 28 de mayo y ahora maneja algunas claves de lo que puede pasar de aquí al pleno que el sábado 17 elegirá al alcalde o a la alcaldesa de San Martín.

La aritmética para los nueve concejales de la mayoría absoluta ya salió enrevesada de la noche electoral, pero se enredó mucho más desde que IU anunció su intención de presentar candidatura en busca de apoyos para desbancar al PSOE. Para que no falte de nada entra el aliño de las posibles rencillas, porque los que dirigen la Agrupación vienen de tener una salida poco pacífica de IU, y el condimento de la presión autonómica, porque el grado de entendimiento que sean capaces de alcanzar aquí los socialistas y la coalición puede condicionar seriamente, eso entienden las dos partes, la negociación que las dos fuerzas tienen en ciernes para tratar de dotar de estabilidad al Gobierno del Principado.

Las cuentas que se echan en San Martín del Rey Aurelio salen en la calculadora del Principado. También por eso aquí, en la calle, todos estos días «no se habla de otra cosa». El concejo está dividido, expectante. Baldomero González, sotrondín residente en Gijón, no se fía demasiado del pacto que puedan alcanzar IU y los independientes, o IU, los independientes y el PP, para descabalgar al PSOE. «Vale más lo conocido», razona considerando que dar continuidad a un Ejecutivo local socialista sería tal vez una alternativa «más estable» que un acuerdo a varias bandas sin precedentes a los que agarrarse.

Acaba de pasar por delante de la fachada apuntalada de lo que fue el Teatro Virginia. Esta pared es lo único que se conservará del edificio que al fin, tras lustros de esperas y retrasos –el primer anuncio es de 2006–, parecía que había comenzado a transformarse en el nuevo Centro de Salud de Sotrondio. Pero detrás del muro exterior del inmueble no hay nada. Ni nadie trabajando. Las obras empezaron en marzo, se interrumpieron en mayo y ahora, otra vez, esta desolada estructura vacía, «lamentable», es uno de los motivos que señala Mari Carmen Calleja para justificar el «malestar» que percibe a su alrededor. «No sé si se acabará inclinando hacia IU», aventura.

«Después de 44 años seguidos», a ella no le extrañaría. Tampoco a Jordi Martínez, que pasea a su perra «Chelsea» por la avenida de la Constitución de Sotrondio, frente a la casa consistorial. «Mientras siga el PSOE, que tiene que rendir cuentas al Principado, esto será más de lo mismo», argumenta, señalando más motivos para una sensación de abandono y una vocación de «cambio» que encuentra asiento en asuntos de competencia local, autonómica y estatal. La limpieza. El centro de salud que no llega. El tren, que tampoco. La línea Gijón-Laviana ha vuelto tras meses de parón, pero a Gijón «vas más rápido en bicicleta». A él le gustan más «estos partidos de pueblo» que a la hora de protestar «no tienen que rendir cuentas a nadie», pero tampoco se le escapa que si IU no se hubiese escindido «habría ganado las elecciones».

La discusión sigue en el parque de La Laguna de El Entrego, donde a Conchi García le «encantaría que hubiera un cambio», aunque después de tanto tiempo de monopolio socialista se le hace «complicado». A su vista, «sólo se han acordado de adecentar el pueblo cuando se acercan las elecciones», y pregunta qué ha pasado con los otros tres años. No muy lejos de allí Tomás Ceñera, de 88 años, «siempre fui del PSOE», opone que el ciclo ha sido complejo y que «la pandemia habría perjudicado mucho a cualquiera que hubiese estado en el Gobierno. Eso no lo reconocen».

San Martín es plaza muy simbólica del poder municipal del PSOE en Asturias. La batuta de la candidatura local la ha llevado esta vez José Ramón Martín Ardines, jefe de gabinete de Enrique Fernández, consejero de Industria y alcalde de este mismo concejo de 2011 a 2019. Es el único cabeza de lista que ha rehusado valorar la situación a preguntas de este periódico.

«Cambiar», mientras tanto, es el verbo más pronunciado cuando hablan los representantes electos de todas las fuerzas políticas que no son el PSOE. Hay cuatro partidos teóricamente dispuestos a bajar a los socialistas de la alcaldía, pero cambiar es verbo genérico y aquí el demonio está en los detalles. De entrada, porque IU y el PSOE miran desde Oviedo, calculando, y porque lo que ocurra aquí «puede incluso determinar» la negociación autonómica, aceptan con cierta resignación desde la coalición. San Martín, el noveno municipio más poblado de Asturias, plaza fija que el PSOE ha gobernado siempre, era uno de los nombres que a buen seguro tenía en mente el presidente regional, Adrián Barbón, cuando nada más despertar al día siguiente de las elecciones ofreció a la coalición un pacto de no agresión municipal consistente en que cada partido apoyara al otro allí donde fuera el más votado.

La respuesta de IU no fue un sí. Sólo se comprometió a cortar el paso a la derecha. Su candidata en San Martín, Esther Cepedal, ha repetido que presentará su candidatura para tratar de ser a la vez la primera mujer y la primera persona ajena al PSOE que toma el mando en el concejo. Afirma la candidata que en estas tensas semanas previas su partido busca apoyos «hablando con todos, también con el PSOE», y que desde la dirección regional «nadie nos ha dicho que no podíamos presentarnos». Mientras tanto, IU hace cálculos con cautela y descarta, eso sí, las amenazas de medidas disciplinarias que se les empiezan a insinuar contra sus ediles de San Martín.

Lo que ocurra aquí va a depender de una aritmética electoral endiablada y los independientes se dejan querer y ponen condiciones. Manuel Reinoso (Agrupación de Electores de San Martín) espera llamadas con la advertencia inicial de que están «abiertos a un cambio en el signo del Ayuntamiento». «La gente es la primera que pide un cambio, así me lo dicen por la calle», afirma, pero antes de dar votos por hechos quiere saber y analizar qué ofrece IU. Ve «razonable» que sus excompañeros quieran presentar candidatura, pero repite que su fuerza se abre «a todas las posibilidades que sirvan para cambiar el concejo y sumen nueve concejales».

En su día, los que hoy forman la Agrupación de Electores no acabaron bien con IU. Y mientras hay quien aliña esta incertidumbre con la posibilidad de que afloren claves personales por encima del puro análisis político, Jonathan García, único edil de Arranca San Martín, tiene más claro que por su parte la cosa va bien encaminada con IU. Que su plan le convence y ve «muy probable» apoyarlo. Sus votantes, añade, no entenderían que dieran respaldo al PSOE. Pero su voto no basta. Cualquier combinación que no incluya un acuerdo entre PSOE e IU va a necesitar a los tres concejales del PP, advierte su cabeza de lista, José Manuel Pimentao, que ha recibido luz verde de su dirección regional para abrir conversaciones con todos, «sin líneas rojas», y la única condición de que cualquier acuerdo deberá ser sometido al control de ésta. Ha repetido que la política municipal es «algo distinto», con más apego a los servicios básicos que reciben los vecinos que a la comunión ideológica, pero también que esto no va de cambiar por cambiar y que quiere saber «qué va a ofrecer IU», porque salvo uno «todos los demás de la lista son nuevos».