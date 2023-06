La estación de Oviedo necesita obras de gran calado para acoger los más de 300 viajeros que moverá a la vez el AVE

«La estación de Oviedo no está preparada para la llegada de la alta velocidad, y el problema es que no hay tiempo para realizar una reforma de envergadura». La frase, que corresponde a expertos ferroviarios, resume la preocupación de los trabajadores de Adif y Renfe por la situación que se registrará el próximo mes de noviembre, cuando, salvo nuevos retrasos, abrirá al tráfico comercial la variante de Pajares. Según todas las fuentes consultadas, la estación ovetense tendrá «serias dificultades» para alojar a los pasajeros del AVE, que podrían llegar a ser entre 300 y 400 en algunos momentos. Los problemas podrían ser aún mayores en el caso de que resulte necesario un desalojo, puesto que en la actualidad no pueden acceder al interior de la instalación los vehículos de emergencias. Adif busca soluciones, pero «no son fáciles» porque harían falta obras «de gran calado».

«Llama la atención que después de diecinueve años de trabajos en la Variante se descubran estos problemas a cinco meses de la llegada del AVE, cuando ya tendrían que estar resueltos hace muchos años», indican fuentes sindicales. Uno de los inconvenientes que presenta la estación, que aunque se conoce popularmente como «de Renfe» pertenece a Adif, es el limitado espacio existente para la salida y entrada de los pasajeros. Es cierto que se realizó hace años una mínima remodelación, que afectó al hall en el que se ubica la taquilla, pero ya en la actualidad, en momentos de alta intensidad, el andén principal y la sala de espera se quedan pequeños, lo que augura severos problemas en el caso de que bajen o suban a un convoy de alta velocidad varios cientos de personas a la vez. Y el Talgo Avril, con el que Renfe pretende dar algunos servicios AVE entre Madrid y Asturias, tendrá capacidad para más de 600 pasajeros, muchos más que los convoyes actuales. Entre las soluciones en estudio destaca la apertura de nuevas salidas a ambos lados de la estación, entre ellas una en la que existe una puerta de grandes dimensiones, situada junto a la comisaría, que se llegó a utilizar en alguna ocasión para la entrada de vehículos de seguridad y emergencia, pero que ahora permanece inutilizada con un candado. Otra opción sería aprovechar el espacio que ocupan algunos de los locales comerciales a ambos lados de la entrada principal de la estación. Adif analiza la posibilidad de habilitar entradas y salidas remodelando las zonas que ocupan varios de esos espacios que en la actualidad no están alquilados, puesto que expropiar tiendas en funcionamiento, como se ha llegado a plantear, obligaría a pagar indemnizaciones elevadas. Más problemas: los accesos a las distintas vías no son fáciles. En la actualidad hay dos ascensores de escasas dimensiones desde el andén principal (vía número 2) a la entreplanta, que es por donde se accede a las taquillas y las vías de ancho métrico, además de una escalera mecánica y otra convencional. Pero para bajar desde la entreplanta a las vías 1 y 5 solo hay un ascensor pequeño, una escalera convencional y otra mecánica muy estrecha, en la que se registran frecuentemente problemas con los equipajes. Por si todo esto fuera poco, en la actualidad no puede utilizarse la vía 1, ya que está cerrada a causa de las obras de Nicolás Soria, que persiguen ampliar de tres a cinco carriles los accesos a Ciudad Naranco desde General Elorza. Ocurre que, aunque se ha registrado un gran avance en los trabajos en las últimas semanas, aún restan varios meses para finalizar la obra, por los que no es seguro que la vía esté operativa para la llegada del AVE, en noviembre. También están cerradas en la actualidad al paso de trenes las vías 6 y 8. Están inutilizadas para los viajeros y solo se usan para apartar material rodante vacío, pero en ningún caso para servicios comerciales. Adif prevé asimismo construir una rampa para facilitar el acceso a una zona del edificio a personas en sillas de ruedas. También analiza la posibilidad de habilitar viseras en el exterior de la instalación, para que los usuarios puedan permanecer allí a techo en los días de lluvia. Dónde instalar el control de accesos a los trenes de alta velocidad, que deben incluir un aparato de rayos X para el control de equipajes, todavía es una incógnita. Porque su instalación en el acceso principal desde la calle Uría podría afectar también a los servicios de cercanías y media distancia, salvo que se habilite una nueva entrada a través de alguno de los locales comerciales vacíos. La estación de Oviedo, además, carece de espacio exterior para aparcamiento (el subterráneo existente es privado), la zona reservada para taxis apenas tiene sitio para media docena de vehículos, y el acceso de autobuses hasta la entrada principal es «bastante problemático» y suele requerir la intervención policial para controlar el tráfico. Uno de los taxistas que presta servicio junto a la estación ovetense, José Benito Barcia, revelaba ayer que ya en la actualidad se registran serios problemas porque, ante la falta de espacio, algunos conductores aparcan en la zona reservada para ellos. Incidió en que entre las siete y las siete y media de la tarde resulta a menudo «imposible trabajar» debido a la acumulación de tráfico y de personas. El temor de estos profesionales es que con la llegada del AVE, y el consecuente aumento de pasajeros y visitantes en la estación, las dificultades se agraven aún más. «Todas estas cuestiones debieron empezar a resolverse ya en la época de la operación ‘Cinturón Verde’ (sociedad impulsada en los años noventa del pasado siglo para eliminar el ‘cinturón de hierro’ del tren de Oviedo), porque Feve y Renfe cedieron terrenos que podrían haberse aprovechado, puesto que ya se sabía que, tarde o temprano, la alta velocidad acabaría llegando a Oviedo», indicaron trabajadores de Renfe, que se preguntaban sobre la posibilidad de aprovechar «de alguna manera» parte de la losa para minimizar algunas complicaciones. Adif busca dónde colocar el control de equipajes en la estación de Pola de Lena

Técnicos de Adif se dedican durante estos días a comprobar la situación de las estaciones en las que se detendrán en el futuro los trenes de alta velocidad y a realizar mediciones para determinar aspectos como dónde se podrán instalar los controles de equipajes. Ayer mismo, empleados del administrador ferroviario realizaban mediciones en el andén, la sala de espera y la zona de los servicios de la estación de Pola de Lena. Según fuentes laborales, resultará «complicado» que encuentren un lugar para colocar ese aparataje, porque «apenas hay sitio». No obstante, en breve se abordará la reforma y ampliación de la estación polesa, por un valor estimado de 648.981 euros y un plazo de ejecución de 27 meses, lo que previsiblemente retrasará el final de la obra hasta 2025. El personal de Adif desplazado ayer a la capital lenense desconocía que tuviera que realizar también mediciones similares en la estación de Mieres, ya que no había recibido aún esa orden. Tendrá que hacerlo, puesto que al menos los trenes que realizan el servicio Alvia de Renfe que actualmente se detienen en esa localidad seguirán haciéndolo tras la apertura de la variante de Pajares, prevista para noviembre.