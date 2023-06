Los ferroviarios ven "muy difícil" adaptar las estaciones al AVE en solo cinco meses

Los sindicatos ferroviarios lamentan que los dirigentes de Adif se hayan acordado de revisar el estado de las estaciones cuando solo faltan cinco meses para la llegada de la alta velocidad a Asturias. Ven "muy difícil" erradicar en ese corto espacio de tiempo unas deficiencias y unas carencias que llevan años denunciando, y resaltan que el hecho de que las terminales no estén preparadas aún para la llegada del AVE –tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA– supone una demostración más del "abandono que sufre el ferrocarril en Asturias".

Juan Carlos Lora, secretario general de la sección sindical de Renfe-Adif en Asturias de CC OO, destacó que las deficiencias observadas en la estación de Oviedo no son muy diferentes de las que existen en las de Gijón, Avilés o Mieres. "Todas las estaciones son antiguas. Asturias no está preparada para la modernidad", lamentó. Ve "muy problemático" adaptar la estación ovetense a la llegada de los trenes de alta velocidad, incluso la colocación de los tornos será problemática por la longitud de los trenes. Abrir nuevas zonas de entrada y salida tampoco será fácil y cualquier cosa que provoque que los usuarios no pasen por el vestíbulo será "malo desde el punto de vista comercial".

Lora resaltó que el acceso a vías distintas a la principal es "un dolor", y subrayó que denunciaron "desde el primer momento" que las escaleras mecánicas eran muy estrechas, una situación agravada ahora con la colocación de pilotes que dificultan subir equipajes por ellas. La alternativa, ascensores de escasa capacidad. "La estación está antigua, nunca se pensó en el futuro. Tampoco las vías están preparadas para el AVE", exclamó, en referencia a aspectos como las curvas de Villabona o Veriña. "Se ven ahora las carencias porque hace unos días vinieron dirigentes de Adif a mirar los andenes y saltaron las alarmas. En el papel entra todo, pero hay que pisar el terreno", dijo. Lo peor es que "esto tiene mal arreglo", añadió.

Luis Blanco, secretario del sector de Transportes de Asturias de UGT, es el único sindicalista que no ve "grandes problemas" por la inminente llegada del AVE. Sobre todo porque, aunque admite que la estación de Oviedo presenta limitaciones y carencias, no cree que desembarquen nunca 300 personas, ni que se dispare el número de usuarios, ya que los billetes "serán caros" y los vuelos "bajarán de precio". Sí ve más problemas en el exterior, por la ausencia de espacios para aparcar, "pero es que ni los hay, ni los va a haber". Es optimista: cree que las estaciones se irán adaptando "en función de las necesidades". Sí reconoce que el ferrocarril sufre un "abandono claro y manifiesto en Asturias desde hace años". Pone como ejemplo que la actual estación de Oviedo abrió en 1999 y que ya entonces se prometió una pasarela interior para unirla con la terminal de autobuses. "Estamos en 2023 y no se ha hecho nada, lo que demuestra el escaso interés de las administraciones estatal, autonómica y local", concluyó.

Daniel Quince, secretario general de SEMAF Asturias, confía en que Adif haya hecho "bien su trabajo", y en que se haya coordinado "correctamente con Renfe", para que la infraestructura y los futuros trenes Avril, "cumplan con todos los requisitos técnicos para realizar el servicio con normalidad. Esperamos que después de casi 20 años de obras, esperando la llegada de la alta velocidad a Asturias, no exista ningún problema que origine un nuevo retraso. Nos resultaría inconcebible, y sería una pesadilla para los asturianos", apuntó.

Carencias

Quince reconoció carencias, como que los andenes de la estación de Oviedo son "estrechos sobre todo para personas con movilidad reducida, ya que por las columnas que hay no pueden cruzarse dos personas". Lamentó que se esté "focalizando la inversión en la alta velocidad" mientras se deja "de lado la red de convencional. Las cercanías tanto de ancho métrico como ancho convencional se encuentran en un estado de abandono considerable", denunció.

Diego Sánchez, secretario de Organización de CGT de Asturias, criticó que hayan primado siempre los intereses urbanísticos sobre los ferroviarios. "En ‘Cinturón Verde’ de Oviedo la prioridad era liberar terrenos donde edificar y sacar buena tajada de ellos. La estación y el tren eran cuestiones secundarias e importaban poco. El ferrocarril en zona urbana molesta a los ayuntamientos, pues impide la expansión urbanística y los consiguientes ingresos para las arcas municipales", expresó. "No hay interés por mejorar la movilidad en las ciudades, sino interés únicamente urbanístico. Los resultados para el tren, nefastos", añadió.

Sánchez cree que las obras pendientes en las estaciones para acoger al AVE ya llegan tarde para la apertura de la variante de Pajares. Indicó que las carencias deberían haberse resuelto hace años "¿Qué diferencia hay entre un tren que llega por la Variante a un tren que llega por la rampa de Payares? Los problemas de acceso, evacuación, equipajes... ya los tenemos a día de hoy", finalizó.