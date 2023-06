Francisco Blanco acusa a la FSA de maniobrar para relegarle y critica la designación de Adriana Lastra

Salta la polémica en la elaboración de las listas de la Federación Socialista Asturiana (FSA) para las generales. El secretario de Industria, Francisco Blanco, que fue el candidato más votado en la agrupación de Gijón y en varias más, acusó ayer a la ejecutiva de Adrián Barbón de «dirigir» la votación, dando instrucciones a varias direcciones locales sobre sus candidatos preferidos, pese a que había comprometido en una carta a todos los afiliados que la votación sería abierta. Pese a ese reproche, que Blanco trasladó al comité autonómico, las candidaturas al Congreso y al Senado fueron «aprobadas por unanimidad» por dicho órgano, según confirmó la FSA a su conclusión.

Francisco Blanco planteó su malestar de viva voz en el comité autonómico, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA algunos de sus integrantes. El secretario de Industria y Pymes, que desempeña un papel clave en el Ministerio de Industria en las estrategias y planes sobre transición energética, sumó alrededor de novecientos votos en el cómputo de las agrupaciones locales para ser el tercer candidato más votado, por detrás del diputado Roberto Morís, de la agrupación de Siero, y de Mercedes Otero, de la agrupación de Allande. Ese resultado situaba a Blanco en el cuarto puesto de la lista al Congreso, que estará encabezada por Adriana Lastra por decisión de la ejecutiva de la FSA.

Discusión a puerta cerrada

La intervención inicial de Adrián Barbón, en la que anunció la composición de las candidaturas al Congreso y al Senado, para su posterior votación, ya dejó entrever el malestar de Blanco, pues su nombre no figuraba en la relación a la que el secretario general de los socialistas asturianos dio lectura, como suele ser habitual. Es decir, Blanco renunció de forma expresa a ir en el cuarto puesto de la lista del Congreso que le correspondía en función del resultado de esas votaciones, por detrás de Lastra, Morís y Otero.

Barbón se limitó a decir en ese primer momento que las listas estaban formadas por las candidatos votados por la militancia y que habían aceptado su inclusión en las mismas. Y el secretario general de la FSA remató esa primera intervención, abierta a los medios de comunicación, destacando precisamente que la participación de los afiliados en la votación de candidatos «es algo que nos distingue de otros partidos. En otras formaciones la militancia no vota».

La enmienda de totalidad de Francisco Blanco a esas palabras llegaría más adelante, a puerta cerrada, cuando los medios de comunicación ya no podían estar presentes en el citado comité autonómico. El secretario general de Industria echó en cara a Barbón y a su ejecutiva que no era verdad la supuesta imparcialidad comprometida por el secretario general de la FSA en la carta enviada días atrás a la militancia, donde invitaba a participar en este proceso. Blanco aseguró tener constancia de que «pesos pesados» de la ejecutiva de la FSA habían dado instrucciones a distintas agrupaciones sobre sus candidatos preferidos para las listas del 23J y habrían sugerido los nombres de los candidatos que resultaron más votados a la vez que pedían que no se le votase a él.

El malestar de Blanco estaría relacionado también con el formato de las votaciones que se produjeron en algunas agrupaciones socialistas, sobre todo pequeñas, donde quedó constancia mediante la correspondiente acta de que la totalidad de afiliados habían votado únicamente a Roberto Morís para el Congreso y a María Fernández para el Senado, como fue, por ejemplo, el caso de Onís.

Esas supuestas «presiones» para influir en este proceso de votaciones también habrían llegado al ámbito sindical donde, en principio, Francisco Blanco contaba con importantes apoyos por su trayectoria en reivindicación de una transición energética «justa», una de las misiones que tiene encomendadas en la secretaria general de Industria y que ha sido puesta en valor, de forma reiterada, por el propio presidente del Principado.

Mejorar las primarias

El cuestionamiento sobre este proceso de elección de candidatos habría llegado incluso a la designación de Adriana Lastra como «número uno» de la lista al Congreso «sin primarias» y directamente por parte de la ejecutiva, lo que provocó una interpelación mutua entre Adrián Barbón y Francisco Blanco en el seno del comité autonómico. Barbón ya había manifestado al inicio que la elección de la exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, como cabeza de lista por parte de la ejecutiva autonómica se ajustaba a los estatutos del partido.

El supuesto veto a Francisco Blanco para ir en uno de los puestos de salida de las listas electorales deja sin representación a la agrupación con mayor número de afiliados de Asturias, la de Gijón. Al parecer, el secretario general de Gijón, Monchu García, manifestó su total «respeto» a la votación de primarias, pero planteó que este sistema debía ser mejorado porque la realidad es que la ciudad con más habitantes de toda la comunidad autónoma no tendrá presencia alguna en los puestos de salida del Congreso ni del Senado. Otros intervinientes en la reunión también defendieron que se mejore este procedimiento de cara al futuro.