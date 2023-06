Una de las mejores estudiantes de la EBAU de 2022 hizo el polémico examen de Química de este año: "No había por dónde cogerlo"

«El examen de Química de la EBAU de este año no había por dónde cogerlo». No lo dice una estudiante cualquiera, sino una de las mejores en la prueba de acceso a la universidad de 2022: Lucía del Corro López. Esta alumna del colegio Loyola de Oviedo acabó el Bachillerato de Ciencias Sociales con un 10 de media, y resolvió la EBAU con un 9,95. Sin embargo, se dio cuenta tarde de que su verdadera pasión era la Medicina. Por ello, lleva todo este curso preparándose para examinarse en la EBAU de las asignaturas de Química y Biología. «Me siento tonta e impotente, porque he malgastado un año estudiando como una loca. El examen de Química que han puesto es retorcido y algunos ejercicios y conceptos los vi por primera vez en el momento de la prueba», se queja, sumándose así a la oleada de críticas de estudiantes.

Este es su testimonio y el de otras dos compañeras con experiencia en la selectividad:

«Yo soy Lucía del Corro López, y me he presentado este año como alumna libre para entrar en la carrera de Medicina. Para empezar, yo he estado todo el año preparando exclusivamente Biología y Química. He tenido mucho tiempo y lo he utilizado muy bien. He estudiado mucho y no estoy contenta con lo que ha pasado. He hecho todos los exámenes de EBAU de Química desde el 2001 y en ninguno me encontré con ejercicios parecidos a los que me encontré ayer en el examen de este año. No había ni por dónde cogerlo.

Uno de los principales instrumentos que tenemos los estudiantes de cara a la EBAU es la práctica mediante exámenes de otros años y no hay precedentes con lo de este año. Me hace sentir tonta e impotente, porque he malgastado un año estudiando como una loca una asignatura, buscando una nota máxima a la que resulta que nunca tuve la oportunidad de llegar porque el examen que han puesto ha sido retorcido y algunos ejercicios y conceptos los vi por primera vez en el momento del examen (habiendo tenido muy buenos profesores siempre, en las otras asignaturas tuve muy buena nota, salí en el periódico con mis resultados el año pasado).

Además, quiero decir que entiendo que la finalidad fuera bajar las notas, es algo necesario creo y que se tiene que hacer antes o después. Pero sinceramente opino que no se ha hecho correctamente. Una cosa es añadir cierta complicación para que la media pase de sobresaliente a notable, pero no hacer un examen que estudiantes de 10 tengan miedo a suspender. Además, está claramente mal planteado, porque aunque bajes la nota media de los estudiantes asturianos, en muchas otras comunidades autónomas el examen ha sido perfectamente normal y esos estudiante obtendrán notas más altas que los de aquí. El resultado será que probablemente la nota no baje lo esperado, los estudiantes de fuera que no entren en sus comunidades entrarán aquí y lo único que habrán conseguido será quitarles plazas a los estudiantes asturianos.

Por otra parte, obviamente tienen completo derecho a hacer cambios en la EBAU, lo que no es normal es que no lo notifiquen con antelación. El modelo de examen que se publicó a principios de año, que sirve a los profesores para orientarnos en la preparación del examen, era como el de años anteriores, cuando el examen claramente no lo ha sido».

Críticas de alumnas "veteranas"

Andrea Cembrano Fernández: «Hablo en nombre de las personas que somos veteranas en la EBAU. Aquellas que, tras varios intentos no nos hemos rendido a pesar de la falta de objetividad a la hora de corregir, la presión o exigencia que requiere la prueba, o a la precisión de las preguntas que buscan la excelencia. Esa que nos permite acceder a la carrera que queremos. Cuando ocurren estas injusticias como el examen de química de esta año, con preguntas fuera de temario y enunciados confusos, lo único que consiguen es desmotivar al alumnado. Ustedes, señores del rectorado son los culpables de que se disipen nuestras ganas y vocación.

Los altos cargos de la educación presumen orgullosos de ser asturianos pero donde queda ese orgullo cuando machacan a su gente, obligándonos a irnos fuera mientras benefician a otras comunidades y a las universidades privadas».

Lucía Fernández Rodríguez: «Yo soy una persona de sobresaliente en Química, quiero estudiar Medicina para la cual las únicas asignaturas que me ponderan son Biología y Química y con un suspenso en Química me quedo sin estudiar la carrera de mis sueños, porque Medicina es una vocación que tengo desde que tengo uso de razón».