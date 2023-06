Barbón defiende la designación de Adriana Lastra para el 23J sin someterse a las primarias: "Es la candidata más conocida"

Ni presiones en las primarias para elegir a los candidatos del PSOE a las elecciones generales del 23J, ni falta de democracia interna, pese a las denuncias y reproches al proceso que el secretario de Industria, Francisco Blanco, planteó en el comité autonómico. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, defiende la limpieza del proceso. "La militancia votó libremente y de forma secreta en el conjunto de Asturias" , afirmó este viernes el líder de los socialistas asturianos, que limitó las críticas a "solo una persona, que rechazó ir en el cuarto puesto porque no estaba de acuerdo con el resultado de los militantes", en clara alusión a Blanco.

El presidente del Principado y líder de la FSA acudió a recoger su acta de diputado autonómico a la Junta Electoral Provincial, en Oviedo, con el resto de sus compañeros, entre quienes estaban la vicesecretaria general y de Organización, Gimena Llamedo, y el vicepresidente autonómico, Juan Cofiño. Antes de entrar en la Audiencia atendió a las medios y la primera batería de preguntas a Barbón se centró en los reproches del Secretario de Industria sobre la limpieza del proceso para elegir a los candidatos, que formuló en el comité autonómico de este jueves en la sede de la FSA, en La Ería.

De entrada Barbón negó que se hubieran producido críticas generalizadas, aunque admitió que siempre caben mejoras en ese tipo de procesos o consultas internas. "Fíjense si no hubo críticas, que la lista fue aprobada por unanimidad, algo que no sucedió hace cuatro años", respondió el secretario general de los socialistas asturianos. Con sus palabras descartó la existencia de presiones por parte de "pesos pesados" de su ejecutiva para que votaran otros candidatos, denunciadas por el secretario de Industria y pymes en el seno del comité autonómico. "Somos el único partido en el que cada militante elige libremente, de forma secreta y en una urna, a quien quiere apoyar", esgrimió Barbón. El secretario general de la FSA atribuyó la reacción de Francisco Blanco al malestar por haber sido superado por otros candidatos en las votaciones internas, como Roberto Morís y Mercedes Otero, lo que relegaba al secretario de Industria al cuarto puesto de la candidatura al Congreso. "Claro, entiendo que el resultado no es seguramente siempre el que uno quiere, pero la democracia es eso. La militancia vota con libertad y eso es muy importante, supone una fortaleza", declaró.

Barbón quiso responder al cuestionamiento realizado por Blanco de que la "número uno" de la lista al Congreso, Adriana Lastra, no fue elegida en este proceso de primarias, sino de manera directa a instancias de la ejecutiva autonómica, una propuesta que luego fue ratificada en el comité autonómico celebrado el jueves. "Este nombramiento también lo criticó una sola persona, la misma. Es algo que están haciendo en todas las provincias, el número uno lo están designando las ejecutivas y luego es ratificado por el comité autonómico", argumentó el presidente del Principado.

"Concentrar el voto útil"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana se extendió en los motivos de la designación de Lastra como cabeza de lista. "Es nuestra dirigente más conocida, no solo en el nivel autonómico también en el nacional y creemos que puede concentrar el voto útil para consolidar esa mayoría necesaria el 23 de julio. Insisto, si hubiera habido algún problema no hubiera salido ratificada su designación por unanimidad del comité autonómico", respondió Barbón.

El líder de la FSA también salió al paso de las acusaciones de falta de "democracia interna" por parte de José Agustín Cuervas-Mons, el portavoz de campaña del PP, que se hizo eco de los reproches de Francisco Blanco en el comité autonómico para la aprobación de las listas electorales. "En el PP tendrán serias dudas porque no saben como se practica la democracia interna, nunca eligen sus liderazgos o listas por votación entre sus militantes y llevan ya siete años sin celebrar un congreso", replicó el líder de la FSA. "Nuestras listas las decidimos en Asturias con el voto de la militancia, que ha votado libremente y de forma secreta en el conjunto de todas las agrupaciones", reiteró Barbón en su contestación al PP asturiano.

En la dirección de la FSA tratan de minimizar la reacción de Francisco Blanco sobre las candidaturas que, según aseguran, no les cogió de sorpresa, aunque sí reconocieron haber recibido muchas llamadas de distintas agrupaciones socialistas de la región dejando patente el malestar por la intervención del secretario de Industria en el comité autonómico.