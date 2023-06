La Universidad de Oviedo, "pionera" en ciberseguridad, un sector "fundamental"

Los avances tecnológicos entrañan también nuevos riesgos. Es por ello que en el mundo del siglo XXI juega un papel fundamental la ciberseguridad. La Universidad de Oviedo es consciente de ello y por eso ha organizado unas jornadas de cátedra sobre la materia –en el marco del proyecto Cybercamp– calificadas como "pioneras" por Félix Barrio, Director General del Instituto Español de Ciberseguridad (INCIBE), encargado de abrir el encuentro y que alabó el papel de la Universidad y el Principado: "La Universidad de Oviedo es pionera en la puesta en marcha programas de concienciación en ciberseguridad, además de realizar la primera cátedra a nivel nacional y de ser también la primera que organiza una jornada de cátedras sobre ciberseguridad en España". Es tal el avance de Asturias en la materia que el Principado será una de las comunidades españolas incluidas en un programa de ciberseguridad con colaboración de ciudadanos y empresas, explicó Barrio.

Asimismo, Barrio aportó datos que dan cuenta de la trascendencia de la seguridad digital: "En España, hemos hecho frente este año a 176.000 ciberataques. Hay un crecimiento anual del 10/15% de este tipo de ofensivas. Sin embargo, cada vez detectamos los ataques con mayor antelación, por lo que somos cuartos en la ONU en este apartado".

El peso específico de la ciberseguridad en el ámbito universitario cada vez va a más. Prueba de ello es la introducción de cátedras al respecto. Como comentó el propio Barrio, la Universidad asturiana es vanguardia en este sentido. Durante la jornada, se analizó en una mesa redonda la vinculación entre estas cátedras y la ciberseguridad. "Es una forma de empujar la frontera del conocimiento, tenemos un papel importante", analizó Rafael Ayestarán, director de la cátedra 5G de la Universidad, para quien se trata de un sector "fundamental".

Hubo muchos invitados de excepción. Como Adriana Suárez, directora de la cátedra en la materia de la Universidad de León, inmersa en la elaboración de un borrador para la estrategia de ciberseguridad de la comunidad. Para Suárez, "falta gente" dedicada al sector, y en ese sentido las cátedras son "fundamentales" porque sirven para que la gente tome consciencia de "todas las posibilidades laborales que existen en este campo".

En la necesidad de ampliar esa oferta formativa coincide Ana Isabel González-Tablas, investigadora de la Universidad Carlos III. "Es súper importante la divulgación a edades tempranas. Hay que desmitificar que la ciberseguridad no tiene nada que ver con un hacker comiendo pizza en un sótano; la ciberseguridad hace cosas muy útiles". González-Tablas llamó por ello a que haya "más cátedras", y es de la opinión de Eva Menéndez, directora de la cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Oviedo, que reclamó formar en ciberseguridad a los empleados públicos. "Seguridad Social, Hacienda y Sanidad manejan una cantidad de datos sensibles de las personas brutal", observó.

Para Miguel García, de la cátedra Castro Alonso de la Universidad de Oviedo, este tipo de iniciativas no solo son un puente entre instituciones académicas y empresas, sino que es "un canal para materializar la colaboración público-privada". La importancia de la ciberseguridad es tal, apostilló Antonio Fernández, de la cátedra de Accentur de Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo, que "no hay compañía del IBEX 35 que no tenga como prioridad la ciberseguridad porque sufrir un ataque de este tipo hacen un daño reputacional enorme".

Chelo Martínez, una "mentora" siempre dispuesta a "ayudar en todo"