Canteli juzga «muy grave» que la estación de Oviedo no esté aún lista para recibir el AVE

«Tenemos un nuevo capítulo del ‘avemocho’, ahora se acaban de enterar de que la estación de Oviedo no está preparada para recibir el ‘ave-autobús’ con el que el Gobierno socialista de España sigue castigando a Asturias», manifestó ayer el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Reaccionaba así a las informaciones publicadas en los últimos días por LA NUEVA ESPAÑA, en las que expertos ferroviarios y representantes de los principales sindicatos del sector alertaban sobre las carencias y deficiencias de la terminal de la calle Uría y el hecho de que solo resten cinco meses para la llegada de la alta velocidad, lo que deja a Adif casi sin margen de maniobra para subsanarlas.

«El AVE no solo no llega directamente a Oviedo (desde Pola de Lena los trenes de alta velocidad tendrán que avanzar por la línea convencional, en ancho ibérico), lo que supone un gran desprecio para los ovetenses, ya que será la única capital española que no es estación directa; y no solo llegará al trantrán, por los problemas sin resolver de las vías entre León y La Robla y Pola de Lena y Oviedo; sino que, además, cuando llegue, lo hará a una estación que no está preparada para recibirlo», criticó el regidor, que logró la mayoría absoluta en las recientes elecciones municipales.

Las críticas fueron aún más aceradas al resaltar el momento en el que se han detectado las deficiencias: «Se han dado cuenta ahora, dos meses después de la fecha de la primera inauguración anunciada a bombo y platillo, a cinco meses de la segunda anunciada para noviembre, y después de desoír las gestiones que yo mismo hice para que tuvieran en cuenta la necesidad de realizar estas obras en la estación de Oviedo».

Canteli calificó de « grave» que ningún responsable del Gobierno del Estado se haya dado cuenta, «hasta hace dos meses, de que había que hacer obras en el trazado desde Pola de Lena a Oviedo y Gijón para facilitar la llegada del AVE»; y de «muy grave» que a nadie de los ejecutivos de Pedro Sánchez y Adrián Barbón «se le haya ocurrido pensar que la estación de Oviedo debe ser modernizada y ampliada para acoger a los nuevos viajeros».

«Estamos ante un auténtico esperpento de gestión por parte del Gobierno de España y del Gobierno del Principado, que debería tener comunicación e interlocución con aquel para frenar los ridículos que llevamos viviendo con los retrasos en la puesta en marcha de la variante, los trenes que no entran en los túneles (el caso conocido como el ‘Fevemocho’), los posibles finales en autobús para los viajeros del AVE por la falta de adecuación de las vías desde Pola de Lena a Oviedo y Gijón, y una estación sin capacidad para recibir y atender a los visitantes», lamentó Canteli.

Su conclusión es que la situación actual en relación con la inminente llegada de la alta velocidad es «una auténtica tomadura de pelo a Oviedo, a los ovetenses y a los asturianos», y que la «penosa gestión hacia Asturias» demuestra «que esta comunidad es absolutamente marginal para el Gobierno socialista de España».

Entre las carencias de la estación de Oviedo señaladas por los ferroviarios y los sindicalistas destaca la estrechez de los andenes, las escaleras mecánicas y los ascensores que conducen a las vías secundarias, lo que podría provocar problemas cuando suban o bajen de los convoyes de alta velocidad varios cientos de personas, ya que los trenes Avril que Renfe prevé destinar a algunos de los servicios en la línea Madrid-Asturias tienen capacidad para más de 600 pasajeros en composición simple.

Los expertos también señalaron que la salida principal de la terminal ovetense podría resultar insuficiente en momentos de tráfico elevado. Otra carencia importante es la ausencia de espacio exterior para aparcamiento de turismos y autobuses.