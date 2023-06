Oposiciones de Secundaria: cuando los profesores también tienen que hincar los codos

Últimos días de estudio para los cerca de 6.700 profesores que harán las oposiciones de Secundaria en Asturias. El próximo sábado 17 de junio los docentes se pondrán en la piel de sus estudiantes y serán ellos los que se examinen. El proceso selectivo arrancará con el desarrollo, por escrito y durante dos horas, de un tema teórico (el que salga de un sorteo). La mayoría de los aspirantes que pelearán por las 845 plazas que oferta Educación para 42 especialidades empezaron a prepararse a principios de año, compaginando vida laboral y familiar. Algunos, entre trabajo y estudio, llevan meses de «encierro total».

Especialmente dura, cuentan los opositores, está siendo la recta final. Hay que hincar los codos al mismo tiempo que las tareas en los centros se multiplican con el final de curso (el viernes día 23) y las evaluaciones. «Todo se consigue sacrificando tiempo de la familia, los amigos, el ocio, las horas de sueño...». Muchos de los 6.697 aspirantes son interinos y llegan a la oposición con la esperanza de lograr una estabilidad. «Desespera la incertidumbre de no saber qué va a ser de tu vida a un curso vista, si vas a tener o no trabajo y dónde», confiesan.

Este año, como novedad, el concurso-oposición no será eliminatorio, lo cual quiere decir que todos los profesores podrán hacer las dos pruebas: la teórica, que incluye una lectura ante el tribunal, y la práctica, que consiste en la presentación y defensa de una unidad didáctica. La teórica se desarrolla el próximo sábado a partir de las 10.00 horas en 149 tribunales (o sedes), mientras que para la práctica aún no hay fecha. A las oposiciones se presentan docentes de la ESO, FP y escuelas oficiales de idiomas y, como consecuencia de un cambio en el baremo, tendrá más peso que en otros procesos la experiencia.

Pablo González Areces, ovetense de 41 años e ingeniero de montes, lleva nada menos que 12 años como interino. Actualmente, trabaja en el IES Fernández Vallín de Gijón, en la especialidad de Mantenimiento de Vehículos en FP. «Por una parte, agradeces tener trabajo, pero por otra buscas una estabilidad que cada día necesitas más», afirma. En su caso, preparar las oposiciones es «complicado» por la falta de tiempo. «Mi mujer también está preparando las oposiciones y tenemos un crío de 1 año. Cualquiera que tenga niños sabe lo difícil que es conciliar vida laboral y familiar. Y si además hay que sacar tiempo para estudiar... Se consigue sacrificando tiempo con la familia, amigos, ocio, horas de sueño...», confiesa.

González lleva estudiando una media de tres horas al día desde principios de este curso, en septiembre. «En los fines de semana y vacaciones intento hacer algo más intensivo. Pero muchas veces no es tanto disponer del tiempo, si no el estado psicológico en que te encuentras. No es una cuestión de sentarte, enchufar los cables y asimilar contenidos», comenta.

Diego Cuesta Fernández, gijonés de 33 años y licenciado en Historia, empezó en la enseñanza cubriendo bajas hace algo más de 4 años. Hoy en día es profesor de Geografía e Historia en el IES La Magdalena de Avilés. «Me gustaría poder repetir en un centro y no ir cambiando cada año, como ha sido hasta ahora. Así puedes conocer mejor a tus alumnos y el funcionamiento interno del centro», expresa. Cuesta es optimista al mismo tiempo que realista de cara a las oposiciones: «Siempre hay posibilidades, pero mi especialidad cuenta con un montón de aspirantes (de hecho, es la más numerosa de todas, con 671 admitidos). Dependemos de las bolitas que quieran salir (en el sorteo de los temas)», afirma.

Este joven gijonés indica que estudiar a la vez que trabajar es «complicado» y más ahora que coincide con el final de curso en los institutos. «Se lleva lo mejor que se puede, limitando mucho el ocio y la vida social», apunta. Diego Cuesta lleva desde Semana Santa de «encierro total, entre trabajo y estudio». «Al día, estudio como mínimo dos o tres horas».

Alejandro Fernández Martínez, de 29 años y de Cangas de Onís, también va por Historia. Estas serán sus segundas oposiciones y las primeras que prepara estando trabajando. «Cambia bastante la situación. Estar estudiando a la vez que das clases supone mucho sacrificio, pero también vas aprendiendo en el oficio y eso te da cierta tranquilidad», manifiesta. Está en el IES Santa Cristina de Lena. Aunque dice que el factor suerte siempre influye, cree que llega «bien» preparado a las oposiciones: «Llevo bastantes meses. Le dedico dos o tres horas al día, en función del trabajo, e intento aprovechar más los fines de semana. Aunque en periodos de evaluación como en el que estamos es más complicado sacar tiempo».

Daniel Martínez Calzón, ovetense de 33 años residente en Luarca, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y este es su tercer año como interino. «Desespera la incertidumbre de no saber qué va a ser de mi vida a un curso vista, si voy a tener o no trabajo y dónde. Además, en Asturias la publicación de vacantes se hace, como mucho, con una semana de antelación llegando algunos años a ser a las tres de la tarde del día antes de la incorporación al centro», se queja.

Martínez trabaja en el IES de Llanes por la especialidad de Administración de Empresas y da clases en dos grados de FP. Las oposiciones, dice, «las llevo, que no es poco»: «En nuestro caso tenemos un caso práctico, así que es una dificultad añadida, pese a que en muchas otras comunidades no lo hay». Este profesor ovetense siente «tensión» por «la falta de información sobre las fechas de realización del caso práctico y el comienzo de la defensa de la unidad de trabajo». «La única información que nos dan es que nos avisarán con un mínimo de 24 horas de antelación. Muchos trabajamos lejos de la sede de nuestros tribunales y nos supone una preocupación más a todo el proceso», se queja. Martínez se lleva preparando desde el año pasado para esta prueba, estudiando todas las tardes. Aunque esta etapa es la peor, porque coincide con el final de curso y «toda la burocracia que implica: correcciones, planes de recuperación, evaluaciones...».

Ana González Nicieza, gijonesa de 40 años y pedagoga, se estrena en las oposiciones. Trabajó durante mucho años en una multinacional hasta que decidió dejarlo para volver a la educación. Lleva desde el pasado febrero estudiando sin parar, entre cinco y seis horas diarias. «Me gustaría poder dedicarle más tiempo, porque preparar estas oposiciones lo requiere, pero tengo un niño de 4 años y se complica compaginarlo», cuenta. González es consciente que tiene muy difícil sacar una plaza, pero no pierde la moral: luchará por entrar al menos en bolsa.

Francisco Casares Ratón es zamorano, tiene 32 años y lleva tres como interino. Su caso es especial. Debido a una negligencia médica, tiene una parálisis cerebral, que dificulta sus movimientos y no puede escribir. A pocos días de la prueba, protesta, aún no tiene la garantía de que vaya a poder hacer el examen teórico; necesita una adaptación a sus necesidades físicas. «Esto me resulta muy injusto y rompedor con el principio de igualdad de oportunidades. ¿Es tan difícil que la Administración me examine de forma oral?», manifiesta Casares, que dice más. «Cuando decidí hacerme profesor, me decían que iba atener muchas dificultades con el alumnado, algo que nunca ocurrió. Con quien sí he tenido dificultades es con la Administración», remata.