«La participación pública en empresas y una ley sobre salud mental son nuestras prioridades»

CovadongaTomé Nestal (Luarca, 30 de agosto de 1970) es la única diputada de Podemos en la nueva Junta. Médica especialista en pediatría, este mismo lunes solicitará la excedencia de su plaza del Hospital de Arriondas para dedicarse a la política a tiempo completo. En esta entrevista, analiza la nueva legislatura, los posible pactos y el futuro de su partido.

–¿Cómo ha vivido la recogida del acta de diputada?

–Me impresionó un poco. Es ilusionante recoger el acta de diputado y decir: «Ahora sí, ahora ya tengo en la mano el documento que me habilita para empezar a trabajar».

–¿Deja la medicina de manera temporal?

–Sí, sería incompatible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Además, soy diputada única, voy a tener mucho trabajo. Cuando hago una cosa intento hacerla muy bien.

–¿Para qué servirá la diputada de Podemos en la Junta?

–Para garantizar una serie de políticas progresistas e incluso atrevidas, que faciliten la vida de la gente. Y que no se deban a otros actores, a los grandes capitales o a los grandes poderes establecidos.

–Ponga tres ejemplos de políticas progresistas que mejoran la vida de las personas.

–Una cuestión que hemos repetido varias veces: la participación pública en empresas e industrias, una cosa que, por cierto, se hace en Alemania, un país con un espectro político un poco diferente del nuestro. Es la manera de evitar deslocalizaciones y despidos injustificados.

–¿Segundo?

–En Asturias es urgente una ley sobre salud mental. No hay que hablar de pactos ni de planes, sino de una ley que blinde una serie de recursos dedicados a esa emergencia.

–¿Tercero?

–También de sanidad: la reforma que la Atención Primaria está pidiendo a gritos. Tiene que ser una reforma valiente que ponga sobre la mesa la flexibilidad de organización, el reconocimiento de puestos de difícil cobertura...

–Podemos, con un solo escaño, puede ser más decisivo que nunca en la Junta. ¿Exigirá entrar en el Gobierno?

–Exigir es un verbo que me gusta poco. Lo que voy a hacer es negociar, intentar consensuar. Creo que nuestra participación en el Gobierno sería positiva por lo que he dicho antes. Tenemos que ser capaces de ese Gobierno estable que Asturias necesita,

–¿Qué la va a diferenciar de los tres diputados de IU?

–Hay muchas cosas en común, pero nos diferencia una mayor firmeza en favor de políticas progresistas que nos permitan avanzar en derechos, blindar derechos.

–¿Formar parte de la Mesa de la Junta es una prioridad?

–Una prioridad no es, pero sí una de las cuestiones sobre las que hay que hablar.

–¿Van a pedir un puesto?

– Sí.

–¿Teme que Barbón prefiera una alianza más transversal apoyándose en Foro antes que en Podemos para completar mayorías de 23 votos?

–A un presidente socialista le costaría trabajo explicar a su electorado que no se apoya en Podemos y sí en Foro, que está pactando, por ejemplo en Gijón, con Vox y con el PP.

–¿Ha mantenido ya alguna conversación con la FSA o con Barbón?

–Charlas informales.

–¿Y qué tal?

–Cuando son informales se sobrevuelan temas y siempre quedas para una futura conversación en la que ya entraremos en esos asuntos.

–¿Y con IU ha hablado más en serio?

–Más largo, pero igual de informal.

–¿Por qué la debacle nacional de Podemos el pasado 28-M?

–Me sorprendió el batacazo porque creo que la trayectoria de los ministerios de Podemos fue buena y, sin embargo, sólo se recuerdan las cosas peores. Quizás porque se puso mayor insistencia en que se recordaran esos, entre comillas, fracasos. Estoy hablando, por ejemplo, de la ley del «sólo sí es sí». También hay una cierta desafección por parte del electorado. Esperemos que crezca otra propuesta que trata de aglutinar a ese espacio electoral, a esos votantes, como es Sumar.

–Podemos dice que su presencia en las listas de Sumar se queda corta.

–Continuaremos negociando hasta el final porque consideramos tiene que haber una mayor presencia de Podemos.

–¿Lo de Irene Montero?

–No me gustan los vetos, porque me huelen a «vendetta» o a rencillas personales. Ya digo que Irene Montero y Ione Belarra hicieron una tarea escasamente reconocida y pienso que en adelante podrían desarrollar un trabajo extraordinario.

–¿Lo de Podemos en Asturias fue una debacle?

–En Asturias, los resultados fueron pésimos y tienen que ver con la debacle estatal y con la guerra interna, que fue pública y notoria durante la precampaña y la campaña.

–¿Cómo tiene que recomponerse ahora el partido?

–En este momento, la cabeza visible de Podemos en Asturias soy yo, la única diputada y, por lo tanto, la persona legitimada para las negociaciones que hemos de tener, que van a ser muchas y muy intensas.

–La dirección actual quiere negociar con Barbón...

–Pues se equivoca. Primero gané unas primarias y después salí elegida diputada. Ojalá hubiéramos sido más, pero el acta de diputada la he recogido yo y, lógicamente, quien va a estar en las negociaciones voy a ser yo.

–¿Admitirá ayudas?

–En esas negociaciones voy a representar lo que se decida, pero no lo que decida una cúpula cerrada que pretenda dirigir las negociaciones, sino la militancia, la gente que me votó y a la que represento.

–¿La militancia?

–Ahora toca escuchar la voz de la militancia de Podemos. Lo que procede es convocar una asamblea ciudadana que decida si quiere continuar con esta dirección que, entiendo, debe asumir su parte de responsabilidad en los resultados, o si quiere que la dirección sea otra.

–¿Optaría usted a dirigir Podemos Asturias?

–No, no me presentaría. Entiendo que no hay que acumular cargos en una misma persona. Además, si intentas hacer dos trabajos tan complejos, alguno de los dos va a perder calidad, y eso es algo que no quiero.

–De los siete diputados que están en juego en Asturias el 23-J, ¿cuántos han de ser para Sumar/Podemos?

–Ojalá fueran los siete... En su momento hubo dos, ¿no? Ojalá sean dos o tres.

–¿Cómo ve a Adriana Lastra, la gran protagonista femenina de la política asturiana de los últimos años?

–Adriana Lastra representa el socialismo del que yo huyo. Espero que no sea el que gobierne en los próximos cuatro años los destinos de Asturias.

–¿Teme que haya una participación muy baja al 23-J? ¿Se está buscando y puede haberla?

–La fecha es terrorífica. Espero que la gente se anime a votar por correo. No creo que Pedro Sánchez, que es quien convoca las elecciones, esté buscando una abstención, sino todo lo contrario: la movilización de la izquierda. Sánchez es un político experto. Habrá hecho sus cuentas y le habrán salido bien.

–¿Quién va a ir en el cartel del 23-J por Podemos Asturias?

–Las listas están sin configurar.

–¿Tiene alguna preferencia?

–Varias, pero no puedo decir nombres en este momento.

–¿Hombre o mujer?

–Mujer.