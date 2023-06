Las romerías de pueblo, contra las cuerdas

Recuerda Víctor Fernández con cierta nostalgia las fiestas de Valdredo de hace 15 o 20 años cuando contrataban para las fiestas locales orquestas por toda España «de las mejores, eran un bombazo. Vinieron de Galicia, de Canarias...». Ahora, el presidente de la asociación de vecinos se conforma con poder cumplir con lo básico del programa festivo y que cuadren las cuentas. En el caso de este pequeño núcleo de la costa de Cudillero los festejos son el primer fin de semana de agosto y su organización corre a cuenta de la asociación vecinal.

«Nos resultan de los más caros, porque esas fechas son temporada alta, en pleno verano, y las orquestas ofrecen los precios más altos. Ya las tenemos que contratar a principios de año, si no, quedamos sin ellas», explica. «Nos cuesta mucho ajustar gastos e ingresos, todo es más caro ahora y la recaudación se reduce porque es a través de las donaciones de los vecinos y estos van a menos».

Resume así Víctor Fernández dos de los grandes males de las fiestas de pueblo y sus verbenas, que se cuentan a pares por toda Asturias, pero que en un futuro no muy lejano quizá no se vayan a ver ya tantas fechas en rojo en el calendario estival regional. «Antes había más residentes y la gente mayor te podía dar tranquilamente 200 euros para la fiesta. Ahora te dan la mitad de dinero, pero es que ellos son también la mitad, en el pueblo de continuo quedamos un puñado solo», reseña el presidente de Valdredo. «Y luego cada vez es más complicado organizar algo, trámites, papeleo, seguros... Los que lo hacemos vamos cansando y no hay relevo generacional, los jóvenes no quieren estas responsabilidades. Es esta, la burocracia que todo lo complica, la tercera «bestia negra» de las romerías de pueblo.

Así las cosas, la conclusión de Víctor Fernández es sencilla: «En unos años van a quedar solo fiestas en sitios más bien grandes, donde las organizan los ayuntamientos, que pueden económicamente y tienen medios. En los pueblos pequeños acabarán desapareciendo».

Y eso mismo ha pasado ya en Villanueva (Grado), donde se quedarán sin fiestas otro agosto más, pero no por la pandemia de covid, como sucedió en los tres últimos años, sino porque no hay quien las organice. La comisión actual está cansada y sobrepasada. Así lo explica Luisa Fernández, su presidenta. «No las hacemos porque no hay quien las haga, así de sencillo. Ya lo lamento pero es lo que hay», explica esta vecina de Villanueva. «Yo no puedo asumir prácticamente sola todo el trabajo, que es mucho. Y nadie quiere coge el testigo», lamenta.

Las de este pueblo de Grado eran hasta hace unos años unas de las fiestas más renombradas y animadas del concejo. Los festejos de Villanueva son en torno al 15 de agosto, día de Nuestra Señora, una de las fechas más celebradas en el calendario estival en España. «Llegamos a ser más de 100 socios, pero con la pandemia se dejó de celebrar y ahora retomar impulso es difícil. Tenemos pendiente hacer una reunión a ver en qué queda la cosa, pero es difícil. Además cada vez había más trabajo para tramitar permisos, contratos... Por no hablar del dinero».

Del dinero habla José Ramón González Fernández, presidente de la activa comisión de fiestas de Ortiguera (Coaña), quien calcula que el presupuesto para organizar este año se ha disparado en torno a un 15%, al subir el precio de alquiler de carpas, de la energía, generadores, cohetes... «Sin olvidar las tarifas de orquestas y charangas. Las nuestras este año para El Carmen vienen de Gijón y cobran algo más, el desplazamiento les sale más caro», reseña. «El año pasado gastamos unos 12.000 euros y éste, El Carmen nos sale por 15.000».

En Ortiguera hacen frente a dos citas festivas, las del Carmen a mediados de julio y las patronales a principios de septiembre. «En comisiones pequeñas como esta se nota la inflación, por supuesto. Nosotros nos financiamos sobre todo con donativos, particulares y de empresas, y con el libro de las fiestas a través de los anunciantes». Pese a los costes por las nubes, en la comisión han sido este año «más atrevidos» que los anteriores y han querido celebraciones por todo lo alto. No en vano va a ser el primer verano sin ninguna restricción por la pandemia.

«Ya contratamos los conjuntos de música en noviembre, porque si no está difícil. En El Carmen tenemos muy buen programa y para septiembre, igual. Hay que celebrar», dice entusiasmado José Ramón Fernández, quien lleva siete años de presidente y de momento tiene mucho ánimo. «Pero detrás no viene nadie para relevarnos. La gente se va cansando, cuesta mucho trabajo y te quita mucho tiempo. No todo el mundo puede ponerse a organizar las fiestas del pueblo».

Tampoco es fácil. Y habla también de los muchos trámites que conlleva cada aspecto. «Nosotros optamos por contratar un seguro de responsabilidad civil para todo el año, porque hacemos otros eventos. Por ejemplo, una sardinada en el puerto. Para esto ya hay que pedir permiso a la Dirección de Puertos. Ahora se requiere firma electrónica para todo, más complicaciones. Luego en la Alcaldía tenemos que presentar más papeles, por ejemplo, debemos garantizar que los músicos que vienen cotizan a la Seguridad Social, que los camiones de las orquestas tienen la ITV pasada... Y así todo».

A José Ramón Fernández le cuesta más afrontar el papeleo, explica, que pedir las donaciones casa por casa a los vecinos. Aún así, le sobran ganas: «Las fiestas de pueblo son lo mejor y las de Ortiguera, más».

En toda esta «tormenta perfecta» que se ha cernido sobre las romerías de pueblo, la excepción que confirma la regla es Daniel Álvarez Baniela, joven y activo integrante de la comisión de festejos de Vegadeo, además de un experto del sector, ya que su padre es socio de la veterana firma de espectáculos Clave. «La organización de unas fiestas conlleva bastante trabajo pero es un mundo que, si te gusta desde que entras, no quieres salir, siempre tienes el gusanillo», sostiene. «Yo ahora ayudo con las redes, no estoy en la empresa, pero espero y quiero dedicarme a la representación de orquestas en el futuro».

En Vegadeo calculan que la organización de las populares Fiestas del Quince (mediados de agosto) se ha encarecido un tercio desde 2016. «Como todo en general. Ya desde el año anterior nos ha costado cuadrar las cuentas. En Vegadeo por tradición siempre se contrataban 6 orquestas y ahora mismo podemos contratar 4 de nivel y después acompañarlas de dos macro discotecas».

Es consciente Daniel Álvarez de la burocracia, «más o menos piden siempre los mismos documentos, aunque hay ayuntamientos que solicitas más». Y aconseja: «Lo más importante es tener un buen seguro de responsabilidad civil, porque eso cubre cualquier problema que pueda surgir en la fiesta. Una buena o mala orquesta, llega, actúa y se va; pero un problema en la fiesta grave y no estar cubierto, provoca un problema para toda la vida. Pero que nadie se asuste».

El veigueño es optimista, «esta vida la vivo desde muy pequeñito, la empresa de la que es socio mi padre tiene 31 años de existencia. Y yo tengo 33, por lo tanto lo llevo en las venas». Así las cosas, lanza un mensaje: «Animo a que las fiestas de pueblo no se pierdan porque es un día donde juntar a familias y a amigos».