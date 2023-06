Un año sin Gabino Díaz Merchán, el arzobispo de la reconciliación y el perdón

"¿Cómo está? ¿Sigue fumando tanto?". A Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, le preguntó un viejo amigo de Gabino Díaz Merchán por su estado durante una visita a Roma. "Cuando llegó a Asturias, a principios de los sesenta, fumaba un montón, pero lo dejó enseguida", resuelve Javier Gómez Cuesta, vicario general de Díaz Merchán durante dieciocho años, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. El hombre que inquirió al actual arzobispo de Oviedo sobre la persistencia de la adicción a la nicotina de Díaz Merchán responde al nombre de Jorge Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco.

Gabino Díaz Merchán hizo cosas mucho más relevantes en Asturias que abandonar el tabaquismo. El día de su fallecimiento –del que el miércoles se cumple un año–, Adrián Barbón lo elevó a la categoría de figura fundamental en la historia de la región: "Fue el Arzobispo de la concordia, el que supo acercar a la Iglesia a la nueva etapa democrática, el hombre que abrió los brazos al que pensaba diferente, el que respetaba a todos". La transversalidad a la que aludía el Presidente es un valor que se puso de manifiesto el día de su funeral y sin el que resulta imposible comprender en su totalidad lo que significó Díaz Merchán para los asturianos. "Fue una manifestación de agradecimiento y de reconocimiento. Vino gente de todas las tendencias políticas. Nos sorprendió muchísimo", asegura Gómez Cuesta, muy cercano a don Gabino y que ahora imparte misa en la iglesia gijonesa de San Pedro.

Nacido en Mora (Toledo) en 1926, Díaz Merchán emigró al Principado después de doctorarse en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en Cantabria –donde coincidió con Gómez Cuesta, con quien no tardó en trabar una relación "muy estrecha"– para convertirse, en 1969, en el arzobispo más joven del continente. Un tiempo, el crepúsculo de la dictadura franquista, que estuvo marcado por una conflictividad social especialmente intensa en Asturias ante la que don Gabino eligió no ponerse de perfil.

"Era la época de las huelgas en las Cuencas por el cierre de las minas –evoca Gómez Cuesta–. En ese momento demostró tener mando en plaza y supo ayudar a reconducir una situación muy complicada". La sensibilidad social desplegada por Díaz Merchán y muchos párrocos de las Cuencas Mineras en aquellos años molestó al régimen franquista, hasta el punto, recuerda el otrora vicario general, de que la imprenta del Arzobispado llegó a estar bajo vigilancia.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) subrayó el día de su fallecimiento su implicación con las reivindicaciones proletarias: "Comprendió la lucha del movimiento obrero y entendió la reivindicación de una Asturias para vivir y trabajar". Su compromiso no menguó con el paso del tiempo: en la memoria quedó su intervención en favor de los trabajadores de la empresa Duro Felguera que, en 1996, se encerraron durante casi un año en la catedral de Oviedo.

Hay una palabra que no se le cae de la boca a Gómez Cuesta cuando se refiere a su fallecido amigo: reconciliación. A tenor de la historia personal de Díaz Merchán, no se trata de un concepto vacuo: quedó huérfano durante la Guerra Civil. Esta oscura circunstancia no fue óbice para que hiciese de la unión entre asturianos de uno y otro signo político uno de sus principales caballos de batalla. Lo desarrolla Gómez Cuesta: "Él sabía que la Guerra Civil dejó una Asturias muy dividida, así que puso mucho interés en reconciliar posturas que parecían muy alejadas. Desde que asesinaron a sus padres se convirtió en un apóstol de la reconciliación en nuestro país, y nada le detenía en su empeño de intentarlo: buscaba siempre el perdón, en todos los ámbitos de su vida", añade.

Desde 1981 hasta 1987 estuvo al frente de la Conferencia Episcopal española. Su misión: ajustar la vida de la Iglesia a la nueva realidad democrática. Un encargo mastodóntico a un hombre "humilde y reservado", en palabras de Gómez Cuesta. Acostumbrado a torear miuras más bravos en el tardofranquismo asturiano, no se arredró en su propósito de pilotar la transición de una institución muy vinculada al anterior régimen; incluso se refirió con dureza al golpe militar de 1936: "La exaltación de una de las partes contendientes en la Guerra Civil con el apelativo de ‘Cruzada’ fue un desacierto, pues en realidad fue una contienda fratricida". Su trato con la clase política fue fluido, aunque, según desgrana Gómez Cuesta, "tuvo alguna dificultad con algún político de la derecha que pensaba que por ser obispo tenía que darle un trato preferente".

De regreso a Asturias tras seis años en la capital, en 2002 renunció al Arzobispado por cuestiones de edad. Aprovechó entonces para cultivar sus aficiones: la música y la fotografía. "Hasta revelaba fotos en casa", rememora Gómez Cuesta. Casi un año después de su partida, su amigo don Gabino, esa persona sencilla "a la que no le gustaba aparentar sino trabajar" será homenajeado con una misa en su recuerdo en la catedral de Oviedo. Será este miércoles, a las 12 del mediodía, coincidiendo con el aniversario de su muerte.