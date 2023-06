El campeón de Economía fue a la Olimpiada a "pasárselo bien"

Los caminos del saber son inescrutables. Bien lo sabe Diego Veira, convencido hace apenas un par de años de su impericia en el manejo de los números y ahora ganador de la decimosexta Olimpiada asturiana de Economía que, tras celebrarse el pasado 16 de marzo, vivió ayer en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo su entrega de premios.

Alumno del IES Emilio Alarcos, de Gijón, el triunfador Veira reconoce que ganar no entraba a priori en sus planes. "Fui a pasarlo bien y a ver qué pasaba", confesó. Veira es, por una parte, paradigma de la permeabilidad a las distintas ramas del conocimiento y, por otra, de que las opciones académicas que se toman en la adolescencia no son en absoluto definitivas. "Me decanté por Ciencias puras en cuarto de la ESO, pero opté por el Bachillerato de Ciencias Sociales porque pensaba que los números no eran lo mío, hasta que en primero descubrí que la economía era más interesante de lo que yo pensaba", detalló.

Concluido el Bachillerato, como no quería elegir entre Ciencias y Letras decidió combinarlas: pretende estudiar un doble grado de ADE y Comunicación Audiovisual. Eso sí, en Madrid. La mezcla de estudios tan dispares en apariencia obedece, en parte, a su apego por una disciplina en la que convergen: el marketing. "Me encanta todo lo que tenga que ver con la creatividad", sintetizó.

«La economía te abre un gran abanico de posibilidades», dice el segundo clasificado

Los tres primeros clasificados en la Olimpiada regional viajarán a Sevilla para concurrir al certamen nacional, que se celebrará del 19 al 21 de junio. Si les va bien, tendrán opción de participar en la fase europea, que será no muy lejos de la capital andaluza, en Málaga. Una posibilidad que estimula al medalla de plata en la cita asturiana, Alberto González, del avilesino IES Nº 5. "En Sevilla espero hacerlo lo mejor posible, y si conseguimos otro premio, mejor que mejor", expuso. Como Veira, no esperaba quedar "tan arriba", aunque admite que se había preparado la prueba a conciencia. Al contrario que su compañero, permanecerá en Asturias para apostar también por un doble grado, en su caso de ADE Y Derecho: "La economía te abre un gran abanico de posibilidades, y si lo juntas con el derecho sales con muchas salidas laborales". "Me gustan la contabilidad y la política económica de la eurozona", cuenta.

La EBAU, recién realizada y de la que aún faltan por conocer las calificaciones, continúa en las oraciones (y en el sistema nervioso) de Veira y González. Si al primero le fue bien a pesar de que "no me esperaba lo difícil que fue", al segundo le jugó una mala pasada la tensión, aunque tampoco espera sobresaltos en lo referente a la nota. "Me fue lo suficientemente bien como para alcanzar la nota que necesito", analizó. El tercer clasificado en la Olimpiada, Enol Suárez, del IES Rosario Acuña de Gijón, se toma las cosas con más calma, tanta que apenas se preparó para el certamen. El futuro universitario discurrirá por derroteros casi antagónicos a los de sus compañeros: va a estudiar Historia y quiere ser profesor de Universidad o Secundaria, más abajo no "porque no soporto a los críos", apostilla entre risas. Lo que le gusta de los números, dice, es que le relajan.

También hubo centros premiados por su desempeño en la Olimpiada. En este caso, la medalla de oro fue para el Colegio Internacional de Meres; la de plata, para el IES Aramo (Oviedo); y la de bronce recayó en el IES Santa Bárbara (Langreo). Ana Cárcaba, consejera de Hacienda del Principado, instó a los alumnos en su discurso, durante la entrega de premios, a "aprovechar una oportunidad única que muchas no tuvimos". "Podéis convertiros en personas que influyen en la vida de los demás a través de vuestro trabajo", concluyó Cárcaba.

Por su parte, el vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación de la Universidad, Humberto Rodríguez-Solla, subrayó que los galardonadas son "un ejemplo de cómo el trabajo y la dedicación abren las puertas del éxito". Mientras que la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, hizo hincapié en la labor de los profesores, gracias a los cuales "sigue creciendo esta iniciativa tan importante que estimula el estudio de la economía y la empresa".