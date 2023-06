Una veintena de alcaldías, todavía en el aire a cinco días de la toma de posesión

Una veintena de ayuntamientos tienen en el aire sus gobiernos a falta de cinco días para la celebración de los plenos que elegirán a sus alcaldes para el mandato 2023-2027. Los teléfonos de los candidatos y de los responsables de Organización y de Política Municipal agotan sus baterías estos días por unas negociaciones en las que el PSOE tratará de evitar su mínimo histórico de alcaldías en cuarenta años mientras el PP también apura los contactos para volver a sus mejores registros en las últimas dos décadas. Los socialistas necesitan añadir a sus 32 mayorías absolutas al menos ocho alcaldías más para evitar el que sería su peor balance. Ahora mismo, la cifra más baja del PSOE asturiano desde 1983 son los cuarenta ayuntamientos que obtuvo en 1995 y a la vista del estado de las negociaciones y de las mayorías, alcanzar o superar la cuarentena parece un objetivo abordable para una formación que ya se resigna, no obstante, a rebajar significativamente las 54 alcaldías con las que igualó en el pasado mandato su máximo registro histórico. De entrada, los socialistas han confirmado su continuidad al frente de los consistorios de Avilés y Gozón y toman posiciones para hacerse con al menos ocho más.

El PP, por su parte, cuenta con sumar a las diez mayorías absolutas que le dieron las urnas al menos seis regidores más mediante acuerdos a su derecha. Esta meta, declarada hace ya una semana por su cabeza de lista, Diego Canga, equivaldría al mejor rendimiento desde las veinte de 2003 para una formación que ha sufrido mucho en la escala local en los últimos años: viene de siete únicas alcaldías que son su peor resultado desde 1983. El mapa municipal se completa con Izquierda Unida optando al menos a duplicar sus cuatro mayorías absolutas, con Foro pendiente de añadir otros dos al par de ayuntamientos que le otorgaron las urnas del 28 de mayo y cuatro partidos independientes en disposición de añadirse a los tres que ya tienen aseguradas las alcaldías.

Luz roja. San Martín del Rey Aurelio y Tineo son algunos de los ayuntamientos que presentan más dudas sobre su gobernabilidad, aunque los acontecimientos pueden variar en cuestión de horas. De los 26 municipios que el 28M dejó sin mayorías absolutas, San Martín del Rey Aurelio permanece como el máximo exponente de la incertidumbre. Las aspiraciones del PSOE de conservar una alcaldía que ha sido suya ininterrumpidamente en los 44 años de democracia municipal pasan por confiar en que IU no consiga el apoyo de dos partidos independientes y cierta complicidad del PP. Si éstos se entienden para dar a luz el «cambio» que todos ellos han pregonado como necesario en el concejo, los socialistas perderán el bastón de mando pese a haber vuelto a ser la fuerza más votada, con seis concejales. Pero aquí todavía hay partido, y mucho, con IU decidida a presentar candidatura alternativa y obligada a sumar a sus cinco ediles el apoyo de, al menos, otros cuatro. Para enredar más estas tensas vísperas, al otro lado de la mesa de negociación hay una escisión de exmilitantes de IU que se convirtió en Agrupación de Electores y consiguió dos representantes junto a otra formación independiente –Arranca San Martín–, cuyo único edil se ha manifestado proclive a dar su respaldo a IU, y tres concejales del PP que de momento se dejan querer. Los populares ni siquiera han descartado el escenario de una abstención, un sentido de voto que favorecería al PSOE.

San Martín se mantiene como el concejo donde más difícil es aventurar un resultado

Es además el municipio de la cuenca del Nalón el que más puede enturbiar las conversaciones que PSOE e IU tienen pendientes para buscar estabilidad en el Gobierno del Principado, una vez que la coalición ha dejado claro que no acepta el pacto propuesto por los socialistas para que cada una de las dos fuerzas deje pasar a la otra allí donde sea la más votada. IU sólo se ha comprometido a bloquear el paso a gobiernos de la derecha, pero no ha dado la garantía genérica de apoyo al PSOE que le demandó el secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón.

Por la derecha tampoco está cerrado el acuerdo entre el PP y Vox para dar carpetazo a los mandatos de gobiernos socialistas en Tineo, donde la popular Montserrat Fernández fue la candidata más votada tras el escrutinio del 28M. Según fuentes del PP regional, las pretensiones expuestas por Vox en la primera reunión negociadora fueron excesivas. «Llegaron hasta con una propuesta presupuestaria», ponían de ejemplo los populares, que juzgan más apropiado «trabajar un pacto, poco a poco». Desde Vox la interpretación de esa primera negociación resulta bastante distinta y sostienen que con la candidata popular se habían sentado las bases para un principio de acuerdo, pero luego tras consultar con la dirección regional, en Oviedo, se frenó esa declaración inicial de intenciones. Tineo se presenta como el único concejo donde el PP necesita el voto y apoyo de Vox para hacerse con la alcaldía. El entendimiento parece la opción más lógica, pero la candidata autonómica de Vox, la tinetense Carolina López, ha incluido su concejo natal entre los tres donde reclama al PP «respeto para nuestros votantes» para que la «mano tendida» que ofrece se materialice en votos.

PP y Vox necesitan entenderse en Tineo, pero aún no tienen el acuerdo cerrado

Luz verde. La situación ha quedado definitivamente despejada en los ayuntamientos de Avilés, Gozón, Langreo, Lena y Allande, donde no hubo mayorías absolutas tras los escrutinios del 28M. El PSOE mantendrá los dos gobiernos de la comarca avilesina. Los socialistas, con Mariví Monteserín al frente, han alcanzado un acuerdo de gobierno con Cambia Avilés en el que será «el mayor gobierno local de izquierdas de Asturias», un auténtico laboratorio para la política de bloques que se avecina también en el nuevo tablero autonómico del Principado, en lo que ya ha sido bautizado como el «Pacto de la Fruta». En principio, repetirá como alcaldesa Mariví Monteserín, por liderar la lista más votada. En Gozón, ayer mismo IU convocatoria por Asturias confirmaba que había sellado un acuerdo por el que los socialistas mantendrán la alcaldía en un gobierno conjunto en el que la coalición se reserva el primer teniente de alcalde y cuatro concejalías.

En Gijón, Foro y PP dieron ayer el paso decisivo para desbloquear una situación aparentemente bloqueada durante el fin de semana. Carmen Moriyón, la segunda candidata más votada, alcanzó un principio de acuerdo con el PP. Pero para que la exalcaldesa supere los 12 votos que suman el PSOE, IU Convocatoria por Asturias y Podemos, necesita también el voto favorable de Vox que ayer no había recibido ninguna llamada de los foristas. Gijón fue otro de las llamadas de atención y exigencia de «respeto» que planteó Carolina López en las negociaciones con el resto de partidos de la derecha para esta semana crucial en los pactos de los ayuntamientos. Un llamamiento que también extendió al ayuntamiento de Ribadesella, donde el PP, como fuerza más votada, tiene conversaciones con buenas perspectivas con Foro.

Sin acuerdos cerrados hasta ese extremo, se ven claras las opciones del PSOE para gobernar con el sustento de la coalición los ayuntamientos de Laviana, Llanera, Candamo, Muros de Nalón, Parres o Vegadeo. En el lado de IU, cerrado el pacto para que la coalición siga gobernando en Lena y certificado su retorno a Langreo tras cuatro años de paréntesis socialista, siguen las negociaciones para hacer valer las mayorías que le han dado los electores en Carreño y Teverga. En Ibias hay «sintonía» entre el PP y Foro para que Gemma Álvarez recupere la alcaldía que perdió en una moción de censura en el tramo final del mandato anterior, aunque aún no hay acuerdo cerrado. En Castrillón, el PP ve cerca la posibilidad de gobernar en solitario llegando a «acuerdos puntuales» con Vox a lo largo del mandato. Pero para ello deberá contar con el respaldo de los dos ediles de Vox en el pleno de constitución de este sábado.

El PP negocia para facilitar la Alcaldía de Castropol al regidor saliente, ex del PSOE

Luz ámbar. En Proaza, con PP y PSOE igualados a tres concejales y los populares como fuerza más votada, el desempate corre a cargo del único edil de IU. Para no contradecir las instrucciones de su partido tendría que decantar la mayoría a favor del PSOE, aunque es este uno de los lugares en los que los condicionantes peculiares de la política local han hecho surgir algunas dudas que abonan la incertidumbre. En condiciones normales, de acuerdo con las mismas directrices, la coalición debería poder apoyarse en los socialistas para hacerse con el mando en Carreño, donde hasta ahora gobernaba el PSOE, y mantener el bastón de mando en Teverga. En las dos plazas permanecen abiertas, no obstante, algunas combinaciones en las que de nuevo pueden entrar en juego fuerzas imprevisibles y hay quien no descarta maniobras de última hora que implicarían a PSOE y PP. Llanes es uno de los municipios donde la gobernabilidad está todavía por definir, aunque salvo giro de última hora Vecinos por Llanes mantendrá la alcaldía , pese a ser la segunda fuerza, con seis concejales. El candidato más apoyado en la noche electoral, el veterano de la política Antonio Trevín, hizo este fin de semana una oferta audaz al PP, repartirse el gobierno local: dos años de mandato para los socialistas y dos para las populares, a cambio de que estos no den un apoyo decisivo al candidato de Vecinos por Llanes para retener la alcaldía. El PP se desmarcó ayer de la propuesta de Trevín y plantearon una contraoferta: «Si Trevín quiere darnos la alcaldía, y que no sea para Vecinos por Llanes, que lo diga, pero para los cuatro años de mandato. No nos parece razonable partir en dos el mandato municipal», manifestaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes del PP regional.

En Colunga «no hay nada formal» entre Foro y el PP para arrebatar el gobierno local al PSOE, que fue la lista más votada aunque empató a cuatro concejales con los foristas. «Tenemos que sentarnos a hablar con Foro», reconocían ayer en fuentes del PP regional, que apelaban a la conveniencia de la existencia de un acuerdo global entre ambos partidos para las negociaciones municipales. Ante la ausencia de ese pacto «tendremos que ver qué nos proponen».

Los cuatro independientes. A las mayorías que ya han revalidado las formaciones independientes que gobiernan Bimenes, Soto del Barco y Sariego pueden añadirse, mediante pactos, la mencionada de Llanes y las que ostentan la condición de fuerzas más votadas en Noreña, Castropol y Ribadedeva. El PP negociaba ayer con Castropol Avante su posición en el Pleno de este sábado, donde sería suficiente una abstención de los populares para que el actual alcalde en funciones, Francisco Javier Vinjoy, se mantenga en el cargo, pero ahora al frente de esa plataforma independiente que promovió en desacuerdo con el proceso de primarias locales del PSOE, partido con el que había llegado a la alcaldía hace cuatro años. Y en este puzzle, que no quedará completado hasta las votaciones del próximo sábado, los partidos no descartan que puedan producirse sorpresas de última hora, propias de las peculiaridades y casuística de cada concejo.