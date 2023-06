Asturias va perdiendo su "fresquito" estival: el pronóstico anuncia un verano especialmente cálido

El característico "fresquito" estival asturiano, por el que muchos cruzan la Península de punta a punta para huir del tórrido sur y poder dormir sin la ayuda de un ventilador en los meses más calurosos del año, va menguando verano tras verano. Según las proyecciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe un 50% de probabilidades de que el verano sea especialmente cálido en el Principado; un 30% de que la temperatura media sea la que corresponde en esta estación y un 20% de que sea más fría. A nivel de precipitaciones, sin embargo, la Aemet pronostica que se cumplirán los valores habituales correspondientes al verano. En 2022, la estación fue húmeda, con más lluvias de lo habitual.

En el futuro inmediato, hoy y mañana se esperan temperaturas entre los 14 y los 23/24 grados sin precipitaciones en el grueso de la región, pero la situación empeorará el fin de semana: el viernes prevalecerán nubes que descargarán chubascos en el interior, aunque se alcanzarán temperaturas por encima de los 25 grados, y se espera que haya precipitaciones dispersas el fin de semana. A partir del lunes, las temperaturas experimentarán una subida por encima de lo normal, una tendencia que, advierte la Aemet, se mantendrá durante al menos las próximas tres semanas.

El verano, de cumplirse las previsiones, seguirá la línea marcada por una primavera que, en Asturias, fue "extremadamente cálida" –la más calurosa desde 1961–, según expuso ayer el delegado territorial de la agencia en Asturias, Ángel J. Gómez. A las altas temperaturas hay que agregar la falta de precipitaciones: ha sido también la primavera más seca en la región desde 1961, con un 56% menos de lluvias de lo que es habitual en esta época del año. Marzo –mes en que se registró una ola de calor que llevó a los termómetros a superar los 30 grados– y abril fueron más secos y calurosos que un mes de mayo en el que se suavizaron ambas tendencias.

Esta "seca" lleva siendo una constante desde octubre. Con la salvedad de enero, durante los últimos ocho meses ha llovido por debajo de la norma, en contraste con unas temperaturas que han sido inusualmente elevadas durante este periodo, en especial durante la primavera, una circunstancia común a la mayor parte de España.

Gómez vinculó la extraordinaria calidez y la falta de precipitaciones con el cambio climático, una realidad global a la que no es ajeno el Principado. "El clima en Asturias está cambiando en lo que respecta a la temperatura", explicó. "En los últimos sesenta años, la media de la temperatura anual ha subido un grado y medio, aunque en las precipitaciones no se aprecian cambios significativos", agregó Gómez.

Fuertes tormentas ayer por la mañana en el centro del Principado

La lluvia descargó con fuerza sobre la región central del Principado en la mañana de ayer, tanto que se activó la alerta amarilla. En Oviedo, las precipitaciones se concentraron especialmente entre las 11.00 y las 13.00 horas, acumulándose más de 18 litros por metro cuadrado a eso de las 12.00 horas. En Gijón, la intensidad de la lluvia fue similar, llegando a acumularse casi 18 litros por metro cuadrado sobre las 10.00 y casi 11 sobre las 11.00 horas, anegando calles como la avenida Príncipe de Asturias. En el Occidente, sin embargo, se libraron del agua: la estación meteorológica de Tineo no registró precipitaciones durante toda la jornada. En el Oriente, aunque no quedaron exentos de precipitaciones, no cayeron chuzos de punta como en el centro: el máximo registrado en Llanes fue de apenas 3 litros por metro cuadrado, a las 11.00 horas.