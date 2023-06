Campaña antiincendios "Todos con Alfredo"

Javier Fernández Fernández, que fue presidente del Principado, acudió al acto de homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien fue vicepresidente del gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y el último secretario general del PSOE felipista matrilineal.

El acto era la entrega del III premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba en los Jardines de la Residencia de Estudiantes, en Madrid, anteayer, a la abogada Francisca Sauquillo, fundadora y actual presidenta de Honor de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). El premio lo concede la Fundación Felipe González.

Allí coincidieron los dos socialismos, el sanchista y el «ex». En la fotografía, como en los funerales con dos viudas, vemos en primer plano a los herederos de la segunda y, separados por el pasillo, los deudos de la primera. Si van al fondo de la primera fila verán a Javier Fernández en último lugar y en primero a Felipe González Márquez, que fue presidente del gobierno, secretario general del PSOE y líder felipista. El veterano llegó empuñando un bastón, pero no hubo que lamentar incidencias, quizá porque también asistió el cantautor catalanoaragonés Joan Manuel Serrat, quien cantó la campaña «Todos contra el fuego» para los gobiernos felipistas, cuando usted no había nacido. A Javier Fernández se le vio departiendo con José María Pérez González, llamado Peridis, arquitecto y humorista, y con otro Javier autonómico, Francisco Javier Lambán Montañés, presidente de Aragón, quien lanzó la píldora «los buenos proyectos políticos se tienen que asentar sobre lo mejor de su historia» ante cinco ministros del gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del gobierno y líder del socialismo sanchista, perecista y castejonista. En la imagen abre Isabel Rodríguez García, portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial, principal deseo de nuestro Fernández. (La política territorial, ¡cómo sois!). Siguen Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministro del Interior y sin embargo juez; Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a pesar de Asturias. La última de la fila no es la quinta ministra asistente, Margarita Robles Fernández, titular de Defensa y tan del gusto de filomilitares asturianos como Alfredo Canteli Fernández, alcalde de Oviedo. Parece hasta ser María Elena Valenciano Martínez–Orozco, que era presidenta del jurado y fuera ministra de Sanidad y vicesecretaria general con el desaparecido Rubalcaba. Se ve del lado felipista en segunda fila al amigo íntimo de Rubalcaba y coveraneante llanisco, Jaime Lissavetzky, ex secretario de Estado para el Deporte.