IU solo negociará si el PSOE le concede de mano protagonismo económico en el Gobierno

La Federación Socialista Asturiana (FSA) e Izquierda Unida (IU) no abordarán formalmente la negociación de una posible coalición en el gobierno autonómico hasta la próxima semana, una vez despejada la elección de alcaldías en los 78 municipios asturianos. Y, con todo, tampoco hay garantías de que vaya a haber conversaciones formales. IU ya ha advertido que solo se sentará a negociar un pacto de gobierno si hay una voluntad clara por parte de los socialistas de integrarles como socios de pleno derecho en el corazón económico del Gobierno. Ese corazón pasa por las consejerías de Industria o Medio Ambiente, pero también por tener competencias claras en materia de Ordenación del Territorio.

Pese a algún contacto informal, no se han producido conversaciones en firme entre el PSOE e IU para abordar un posible gobierno estable de cara a la legislatura que arrancará el próximo 26 de junio. Tampoco se ha iniciado diálogo por parte de los socialistas con Podemos, que con una única diputada resultaría esencial para garantizar una mayoría parlamentaria de la izquierda. Pero con IU ya han quedado claros los puntos de fricción para un posible acuerdo: básicamente el futuro de la ley de Calidad Ambiental, que la formación de izquierdas combate, y la exigencia de un papel protagonista en el Ejecutivo en materia económico. La hoja de ruta de IU, explicitada por su portavoz, Ovidio Zapico, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, resulta determinante. Y esa hoja de ruta pasa, indirectamente, por cuestionar el papel político en el Ejecutivo del vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, una pieza que los socialistas no están dispuestos a dejar caer a cambio de una alianza de izquierdas. Aunque IU asegura que "no hay ningún veto a personas para propiciar un acuerdo", lo cierto es que las medidas que exige reformar salieron de la cartera de Juan Cofiño, en quien la coalición focaliza la "alianza con la derecha empresarial que atenaza a los socialistas".

Pero tampoco IU quiere perder el tiempo y la coalición solo aceptará una negociación entre partidos si antes los socialistas hacen explícita su voluntad de aceptar de base sus planteamientos, aunque luego el detalle quede sujeto a la discusión.

Izquierda Unida, tal y como detalló Zapico, considera que el acuerdo, de haberlo, debería formalizarse antes de las próximas generales, ya que sería "un mensaje claro para toda la izquierda" ante la batalla electoral del 23J, "como alianza para frenar el auge de la extrema derecha". En el PSOE, en cambio, se considera poco probable que las conversaciones fructifiquen antes de la cercana cita electoral. Muestra de que las posibilidades de un acuerdo se ven, hoy, remotas es que algunos dirigentes de IU ya han programado viajes al extranjero para sus vacaciones después de las elecciones generales, convencidos de que no habrá avances en la negociación regional.

Tampoco es descartable un debate interno en el PSOE sobre la conveniencia de un acuerdo con IU dadas las condiciones colocadas sobre la mesa, aparentemente innegociables. La alternativa es afrontar una legislatura en solitario, sometiendo a debate en la Cámara cualquier ley, en especial la de Presupuestos. Los socialistas podrían asumir una prórroga presupuestaria para 2024 (las cuentas de 2023 han sido especialmente buenas por el aumento de financiación y la ejecución en un año doblemente electoral seguramente quedará resentida) pero gobernar en minoría obligaría a sacar adelante acuerdos en la Cámara para los Presupuestos de los años siguientes. En cualquier caso, la presencia de unas elecciones generales a la vuelta de la esquina no hace más que distorsionar los escenarios de diálogo para cerrar las posibles alianzas.