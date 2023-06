El Secretario de Estado de Justicia emplaza en Gijón a los funcionarios a negociar tras las elecciones generales

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha emplazado a los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de la administración a continuar las negociaciones cuando haya un nuevo Gobierno, “una vez se constituyan las nuevas Cortes Generales”. Rodríguez recalcó el “ánimo de negociar que siempre ha demostrado el Ministerio de Justicia” e incidió en que la disolución del Parlamento ha provocado que la Ley de Eficiencia Organizativa haya quedado “paralizada”. El secretario se ha mostrado “seguro” de que se alcanzará un acuerdo y aseveró que “no tiene miedo”, tras no encontrarse con una treintena de manifestantes que aguardaban su llegada esta mañana en la entrada principal de Laboral Ciudad de la Cultura. Accedió por otra parte del complejo antes de la inauguración del DataFórum Justicia 2023. “Me he bajado del avión y me han traído en coche”, justificó. “Soy vasco, no le tengo miedo a nada”, insistió.

Tontxu Rodríguez subrayó que los funcionaros no han sufrido ningún agravio comparativo. “Primero se negoció con los letrados de la administración de Justicia, después con los jueces y fiscales y entramos en el periodo de negociaciones con los funcionarios”, explicó. Respecto a alcanzar un pacto que acabe con las huelgas indefinidas, el secretario sostuvo que “ahora mismo” no es posible dada la disolución de las Cortes. “Hay comunidades autónomas que todavía están construyendo sus gobiernos”, resaltó. “La justicia ha tenido un revolcón en esta legislatura”, admitió Rodríguez, que proclamó que los principales perjudicados de la situación actual son los ciudadanos. “Con la huelga de letrados de la administración de Justicia se estudiaron planes para mejorar la situación y lo mismo se hará con esta”, manifestó Tontxu Rodríguez. Asimismo, tildó de “bulo” que los funcionarios vayan a trabajar durante el mes de agosto y lamentó el no poder aprobar la Ley de Eficiencia Organizativa, lo que le deja un “sabor agridulce”. En cuanto a las esperas, expresó su confianza en que la nueva Ley consiga eliminar el “sistema de retrasos”. También ha descartado que la incipiente digitalización suponga un peligro para los puestos de trabajo de funcionarios. De hecho, señaló que los avances en esta materia conllevarán una mejora en el tiempo y la calidad de los trámites, por lo que los funcionarios podrán dedicarse a otras cuestiones. En ese sentido, recordó que en unos días se aprobará nuevas unidades judiciales con la creación de nuevos juzgados. Por su parte, la viceconsejera de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, matizó que las reivindicaciones de la huelga “no entran en las competencias autonómicas”, si bien mostró su “preocupación” por las consecuencias que la paralización en los servicios judiciales está provocando en los ciudadanos. “Es complicado llegar a un acuerdo cuando hay elecciones”, aseguró Vicente, que abogó por recuperar la “buena marcha que tenía la justicia” en Asturias. La jornada distó de ser tranquila. Charo Pérez y Julia Paniagua, funcionarias de los Cuerpos Generales de la administración, denunciaron que el personal de organización del DataFórum les impidió el paso pese a gozar de acreditación. “La solicité para asistir como público y nos han dicho que su obligación es proteger el acto y que no podemos entrar porque sospechan que podemos boicotearlo”, detalló Pérez, que se manifestó junto a una treintena de compañeros al grito de “¡Justicia, solución!”. “Nuestros actos no han sido violentos. Solamente querríamos hacerle una pregunta al secretario de Estado”, argumentó Paniagua. “¿Cómo un Ministerio de Justicia que hace alarde del diálogo y de la política del acuerdo no se sienta a negociar con nuestros representantes? Estos fueron convocados para que firmaran un papel en blanco diciendo que una vez pasaran las elecciones se comprometerían a negociar nuestras reivindicaciones, pero ni siquiera se sabe el resultado de esas elecciones”, cuestionó Julia Paniagua. “Los Cuerpos Generales llevamos en huelga desde el 17 de abril. Y se sentaron a negociar con los jueces con una simple amenaza de huelga en un sinfín de reuniones”, proclamó una Paniagua que calificó a los funcionarios como “los grandes olvidados”.