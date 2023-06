Dos meses de 2023 son ya los de menos nacimientos en Asturias de toda la serie histórica

La pandemia silenciosa que no cesa ha entrado en 2023 agravando un poco más la sintomatología de la muy deteriorada natalidad asturiana. Sólo se han computado los cuatro primeros meses de este año y dos de ellos han subido ya directamente hasta la cabeza de la estadística que ordena a los menos pródigos en nacimientos de toda la serie histórica. En una secuencia que arranca en 1990 nada hay peor, de momento, que los 318 alumbramientos registrados en febrero y los 320 de abril, dos nuevas señales inequívocas de que la región demográficamente más empobrecida de España no acaba de arrancar. La media de esos meses, apenas diez nacimientos al día, mejora ligeramente cuando se añaden los más de cuatrocientos contabilizados en enero y marzo, pero no consigue evitar que el primer cuatrimestre de este año haya vuelto a ser en su conjunto el peor del que hay noticia estadística: la suma da 1.458 partos, aproximadamente mil menos de los que quedaron registrados en el mismo periodo de hace poco más de un decenio, en 2012.

Dicen las cifras recién actualizadas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) que la estadística asturiana de nacimientos ha vuelto a descubrir otro suelo y que sólo el retroceso paralelo de la mortalidad, y su retorno a niveles más propios de los años previos a la pandemia del covid, evita que el desequilibrio entre los nacidos y los muertos sufra un descalabro aún más rotundo. En la suma de los primeros cuatro meses del año, los 4.702 decesos triplican ampliamente los 1.458 alumbramientos y cocinan una resta de población de 3.244 habitantes por motivos estrictamente vegetativos, antes de contar el efecto corrector, casi siempre al alza y siempre insuficiente, de las migraciones. La rebaja media del cuatrimestre queda de este modo en aproximadamente 27 personas al día, o más de una cada hora, aunque hay que contar que la cifra no está completa y que la entrada en juego de los saldos migratorios –todavía no actualizada más allá de marzo– es la responsable de que el último recuento de población total mantenga al Principado levemente por encima del millón de habitantes. La crisis de natalidad, queda claro, sigue siendo el patógeno principal de la enfermedad demográfica asturiana, que se duele de una contracción cada vez más acusada de los partos en la que casi cada dato empeora al anterior, con levísimos accesos de mejoría pasajera. Los datos de Sadei sirven además para distribuir los síntomas por el territorio, o para identificar en el mapa los centros más acusados del dolor. Así se observa, por ejemplo, que 21 de los 78 municipios asturianos, más de uno de cada cuatro, han recorrido el tramo de este año que va de enero a abril sin registrar un solo nacimiento, o que trece más, para que el total de 34 se acerque a la mitad, han computado como máximo un parto en cuatro meses. La escasez se expande, tal vez como cabría esperar, sobre todo por el occidente y el oriente interior, pero también por una porción abundante del cinturón de municipios inmediato a la Cordillera. En esos primeros 120 días del año sólo se ha consignado un parto, por ejemplo, en todos los concejos del valle del Navia, y hay solamente otro más en la suma de los que circundan los valles del Trubia y sus aledaños. Hay dos entre los tres Oscos, San Tirso y Taramundi y en conjunto uno de cada tres concejos sin nacimientos está en el interior del occidente.