La archidiócesis recuerda a Díaz Merchán: "Su semilla ha tenido frutos hermosos"

La archidiócesis de Oviedo recordó ayer a Gabino Díaz Merchán, justo al cumplirse un año de su fallecimiento, con una misa conmovedora presidida por el arzobispo, Jesús Sanz Montes, y en la que participaron un centenar de sacerdotes llegados de toda Asturias. Ante una nutrida asistencia de fieles, y en presencia de familiares y amigos de Díaz Merchán, Sanz reivindicó el legado del que fuera arzobispo de Oviedo entre 1969 y 2002, dejando una huella duradera en la región. «La vida de don Gabino fue una larga sementera, y la semilla ha tenido frutos hermosos que en nuestras vidas han dejado una preciosa huella», señaló Jesús Sanz, en una homilía emocionada dedicada a quien, a su llegada a Oviedo, le arropó con la lealtad y la sabiduría de «un hermano mayor».

El arzobispo de Oviedo recordó el multitudinario funeral con el que, en junio del pasado año, fieles y religiosos despidieron a Díaz Merchán. «Hace un año esta catedral ovetense se llenaba con un pueblo conmovido ante el trance de un adiós despidiendo a alguien que todos quisimos», señaló Sanz, recordando que llegaron «un sinfín de muestras de afecto en tantas condolencias con proveniencias diversas: era el cariño de la tanta gente que le pintaban con sus mejores trazos haciendo su particular semblanza y trayendo a colación su gratitud y su recuerdo».

El Arzobispo, emocionado, recordó sus momentos de intimidad con Díaz Merchán:_«Guardo secretos en mi corazón de ese don Gabino íntimo que tuvo a bien regalarme tantas confidencias fraternas de hermano mayor. Son palabras llenas de sabiduría, son gestos de prudencia evangélica, como preciosa herencia que personalmente me deja. Lo guardo en mi corazón con el respeto leal de no desvelar lo que él quiso silenciar ante la opinión pública. Pero de ese don Gabino más íntimo, sí me quedan a flor de piel las confidencias más suyas en ese largo tramo final de su larga andadura, en nuestros diálogos al caer la tarde, cuando hablábamos de tantas cosas del cielo y de la tierra, con la serena piedad y la hondura sabiduría de las que con sencillez hacía gala».

Jesús Sanz cerró su homilía recordando el lema episcopal de Díaz Merchán:_«Lumen cum pace» Luz con paz. Un saludo, aclaró Sanz, «que los cristianos mozárabes tributaban a la luz en el crepúsculo de la tarde», y que el Arzobispo dedicó a su predecesor y amigo.