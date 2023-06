La EBAU de Química, a examen

A vueltas con el examen de la EBAU de Química. Una semana después de que los estudiantes cargasen contra la dificultad de la prueba, los profesores de Secundaria discrepan sobre si los ejercicios se ajustan al temario, como defiende la Universidad de Oviedo, o no. Algunos docentes han presentado, de hecho, reclamaciones ante la institución académica, poniendo ejemplos de ejercicios que, a su parecer, no están recogidos en los contenidos curriculares acordados para la selectividad. El equipo de Ignacio Villaverde descartó el pasado viernes hacer una revisión generalizada y las notas saldrán, en principio, el próximo lunes. La decana de la Facultad de Química, Susana Fernández, llama a la "calma" hasta conocer las calificaciones, que "pueden dar –avisa– sorpresas".

Dejando a un lado el debate de si los ejercicios se ajustaron o no a los contenidos pactados entre institutos y Universidad –la última actualización se hizo en 2018–, el motivo de la "explosión" de la EBAU de Química es que los alumnos son los de la rama de Ciencias de la Salud. Es decir, los que aspiran a entrar en carreras con notas de corte muy altas, como Medicina, con un 12,884 de la Universidad de Oviedo. En consecuencia, explican los docentes, cualquier mínimo cambio en el modelo de examen, puede tener "consecuencias catastróficas" para los jóvenes. "La preocupación que tenemos es que alumnos asturianos no entren aquí y, en cambio, sí estudiantes de otras comunidades que hicieron EBAU más fáciles. Esto no pasaría si hubiese una selectividad única en España", exponen.

La prueba en cuestión, reconocen todos los profesores, no es que hubiese sido más difícil. Es más, con un poco de calma, algunas preguntas se resolvían fácilmente y los aspirantes tenían diez ejercicios para elegir cinco. El problema es que incorporaba un gran número de "pequeñas novedades no informadas", que hicieron que el examen nada tuviese que ver con las EBAU de los últimos años. Los docentes de Secundaria admiten que las preguntas, más reflexivas y enunciadas de forma diferente, les pilló por sorpresa a ellos mismos. "En las reuniones previas nos dieron a entender que nada iba a cambiar y seguimos preparando la prueba igual", señalan.

Pero quizá esto abre otro debate: ¿La forma de preparar la EBAU es la adecuada, a base de repetir ejercicios de otros años, como se hace en algunos centros? Susana Fernández, decana de la Facultad de Química y catedrática de Química Orgánica, lo compara con el examen de conducir: "¿Qué es lo correcto: estudiar a base de hacer test y test o por el libro?". Dicho esto, apunta, "no podemos exigir que, porque todos estos años la prueba se hiciese de una manera, se tenga que seguir haciendo así". A Fernández el examen le pareció "asequible" y sostiene que el coordinador de la prueba, que cambió este año, preguntó lo mismo que en otras ediciones, pero de forma diferente y ajustándose siempre al temario. "Los alumnos de Ciencias deben saber razonar", señala. La profesora condena los insultos vertidos en redes sociales contra el profesor que hizo el examen.

LA NUEVA ESPAÑA analiza a fondo la prueba de la discordia con ayuda de profesores:

Gloria (nombre ficticio de una profesora de un centro gijonés que prefiere el anonimato) dice de entrada que el Rectorado está en lo cierto: que ningún ejercicio está fuera del temario ni de las concreciones curriculares. El problema, aclara, es que los cambios introducidos no fueron informados y, por tanto, los institutos siguieron preparando a los chavales de la misma forma que años atrás. "Si van a introducir cambios, tienen que informar o incorporarlos poco a poco. Pero no lo hicieron. En el examen hubo demasiadas novedades y fue difícil encontrar un ejercicio comodín por el que empezar a atacar la prueba", afirma Gloria, que indica que, pese a que algunas preguntas eran "sencillas", hay que ponerse "en la piel de los estudiantes", muy presionados con las notas de corte.

El ejercicio más controvertido fue el número 6. La complejidad radicaba en que se mezcla termodinámica, que se da en 1º de Bachiller, con reacciones redox, que se imparten en 2º. Ambas cosas deben saberlas los estudiantes, sí, "pero esa mezcla no se trabaja en clase". Aquí surge una pregunta: ¿No deberían saber los jóvenes pensar y relacionar conocimientos? Ciertamente, Gloria cree que hay que trabajar más en esa comprensión, pero también apunta que "seis meses dan para lo que dan". Es mucha materia que a veces "se tiene que meter a calzador". El gran handicap, opina, está en 1º de Bachiller, en donde Química comparte asignatura con Física.

Héctor (nombre ficticio de un profesor que da clases en el Oriente asturiano) advierte que algunas partes de la prueba "están fuera del temario" de la EBAU de Química. Pone el ejemplo de la pregunta 5, en la que se da como dato para su resolución la pKa (constante de acidez) de la resolución química propuesta. "En la página 14 del documento de concreciones curriculares se indica que el alumnado debe saber expresar y calcular el valor de Kb, Ka (...). En ningún caso, se menciona la pKa ni el conocimiento por ende de la fórmula que transformar dicho valor en Ka".

Toda esta polémica no hubiese tenido lugar, opina Héctor, si no fuese una asignatura "tan crucial para alumnos de la rama biosanitaria" ni tuviesen que competir con estudiantes de toda España para entrar en una carrera. "Si un buen número de profesores estamos diciendo que hay fallos, el Rectorado debería hacer algo", agrega.

Rosana (nombre ficticio de una profesora de las Cuencas) es una de las que ha presentado, a través del departamento de Física y Química de su centro, una reclamación a la Universidad. Se queja de que el coordinador de la prueba informó de que se mantendrían las concreciones curriculares y, sin embargo, "se incluyeron contenidos que no están recogidos en el documento". Rosana vuelve al pKa del ejercicio 5 y a los pares redox de la pregunta 6. "El problema no es, como ha indicado el Rectorado, que cuando el alumnado tiene que pensar surgen las dificultades, sino que no tienen por qué saber fórmulas que no se les enseñan porque están fuera de la concreción curricular", incide. Además, agrega, "en las reuniones, el coordinador de la materia indicó que el examen sería similar al de años anteriores e incluso subió un modelo que nada tiene que ver con la prueba".