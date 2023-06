Justicia emplaza a los funcionarios a negociar tras las elecciones

Toca esperar hasta las elecciones. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, emplazó ayer a los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de la administración a continuar las negociaciones cuando haya un nuevo Gobierno, «una vez se constituyan las nuevas Cortes Generales». Rodríguez recalcó el «ánimo de negociar que siempre ha demostrado el Ministerio de Justicia» e incidió en que la disolución del Parlamento ha provocado que la Ley de Eficiencia Organizativa haya quedado «paralizada». Se mostró «seguro» de que se alcanzará un acuerdo. Lo hizo en la primera jornada del Datafórum Justicia, celebrado en Laboral Ciudad de la Cultura. Un foro de «enfoque humanista» para ensalzar el valor de la digitalización y el dato como motores innovadores en el ámbito judicial.

«Estas jornadas tendrán una repercusión importante en el mundo de la justicia», subrayó Rodríguez, que destacó la colaboración público-privada para impulsar el encuentro, planteado para «desterrar incertidumbres» y «acercar la justicia al ciudadano», admitió. Aseveró «no tener miedo» tras no cruzarse con una treintena de manifestantes que aguardaban su llegada. Accedió por otra parte del complejo. «Me he bajado del avión y me han traído en coche», justificó.

Tontxu Rodríguez subrayó que los funcionarios no han sufrido ningún agravio comparativo. «Primero se negoció con los letrados de la administración de Justicia, después con los jueces y fiscales, y entramos en el periodo de negociaciones con los funcionarios», explicó. «La justicia ha tenido un revolcón en esta legislatura», admitió Rodríguez, que proclamó que los principales perjudicados de la situación actual son los ciudadanos.

Inteligencia artificial

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, por su lado, apuntó que la Inteligencia Artificial será una «palanca de apoyo para la transformación de los servicios públicos», y celebró la puesta en marcha en la región de una herramienta informática para convertir declaraciones en texto y así agilizar el trabajo de jueces y fiscales. Es la primera vez que en Asturias se utilizan tecnologías disruptivas en la actividad judicial. Asimismo, es la primera autonomía con la textualización asociada al sistema Arconte-Áurea integrado. «Nos lo llevaban demandando un tiempo», señaló. El proyecto se inicia en Langreo. «En los próximos días se ampliará al resto de las sedes», reveló.

La jornada distó de ser tranquila. Charo Pérez y Julia Paniagua, funcionarias de los Cuerpos Generales de la administración, denunciaron que el personal de organización del Datafórum les impidió el paso pese a gozar de acreditación. «Nos han dicho que su obligación es proteger el acto y que no podemos entrar porque sospechan que podemos boicotearlo», detalló Pérez. «¿Cómo un Ministerio de Justicia que hace alarde del diálogo y de la política del acuerdo no se sienta a negociar con nuestros representantes?», cuestionó Paniagua.

«Los Cuerpos Generales llevamos en huelga desde el 17 de abril. Y se sentaron a negociar con los jueces con una simple amenaza», proclamó una Paniagua que calificó a los funcionarios como «los grandes olvidados». «Reivindicamos el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizamos», declaró Daniel Alonso, coordinador del sector de Justicia de CC OO de Asturias. «Están pasando de nosotros», reprochó. En ese sentido, el Ministerio de Justicia ha convocado para este viernes una negociación sobre la subida salarial de los letrados de la administración de Justicia.

Durante la jornada, Juan Mora Sanguinetti ofreció la ponencia «¿Cómo seguir mejorando la Justicia? La conexión entre justicia y complejidad de la regulación». Señaló que «cuando la normativa de un país no está bien diseñada, deja de cumplir su función». Valoró la capacidad que existe para analizar «la evolución normativa de cada lugar de España», y dio un dato: entre 1979 y 2022 se publicaron 414.272 normas en el país.

La empresa Fujitsu, que participa en el foro, tiene en «AstreIA» uno de sus proyectos. «Introducimos la Inteligencia Artificial en soluciones para acercar la justicia al ciudadano y hacer la vida más fácil a jueces y magistrados», comentó Patricia Urbez, directora general de Sector Público de Fujitsu.