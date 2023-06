¿Las personas conducen como viven juntas? Un estudio asturiano sugiere que la agresividad al volante puede influir en las relaciones de pareja

Puede sonar llamativo, pero la conducción y las relaciones de pareja tienen mucho que ver. Una investigación liderada por la Universidad de Oviedo y la Universidad Europea del Atlántico sugiere que la agresividad al volante puede influir en nuestras relaciones íntimas. Es más, los autores del estudio abogan por realizar intervenciones de entrenamiento emocional con los conductores que se muestran más violentos al volante para evitar que estas conductas repercutan (para mal) en sus relaciones de pareja.

Sergio Castaño Castaño, profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo, explica que la agresión es un comportamiento común en diferentes contextos alrededor del mundo. «Nuestro estudio sugiere que la agresividad no es necesariamente un rasgo de personalidad general, es decir, una característica constante que una persona muestre en todas las situaciones. En cambio, la propensión a actuar agresivamente puede ser más dependiente del contexto o de la situación en la que se encuentra la persona en un momento dado. Esto es relevante para la comprensión de la agresión y potencialmente útil para desarrollar intervenciones para reducir el comportamiento agresivo», comenta.

La investigación, que acaba de ser publicada en la revista «Traffic Psychology and Behaviour», de máximo impacto en su área de conocimiento, se llevó a cabo con una muestra de 275 personas que tenían licencia de conducir y convivían con una pareja íntima. A todas ellas, se les solicitó completar cuestionarios que evaluaban su comportamiento agresivo tanto en la carretera como en sus relaciones personales. Los resultados revelaron una convergencia en la forma en que se expresa la ira, excepto en el caso de la agresión adaptativa.

Un giro interesante en este estudio es la forma en que los investigadores abordaron los datos. Utilizaron una técnica matemática, llamada modelo de ecuaciones estructurales, para analizar los datos. Lo interesante es que esos datos no se ajustaban a una única categoría de agresividad, sino que se dividían en dos grupos distintos, pero relacionados. “Es como si nuestra agresividad tuviera dos caras: una para cuando estamos al volante y otra para nuestras relaciones íntimas. Aunque estén relacionadas, no son exactamente iguales. Este descubrimiento respalda la idea de que nuestro comportamiento agresivo puede cambiar dependiendo de la situación, demostrando que no somos igual de agresivos en todos los aspectos de nuestra vida», detalla el profesor de la universidad asturiana.

«Nuestro estudio desafía las teorías generales de agresión al destacar la importancia del contexto en nuestra propensión a comportarnos agresivamente. Además, ofrece una visión alternativa a investigaciones anteriores al sugerir la convergencia de la agresión en diferentes áreas de nuestra vida», comenta Sergio Castaño.

Las implicaciones prácticas de este estudio son significativas, ya que proporcionan información valiosa para la evaluación e intervención en la reducción de la agresión. «Comprender cómo nuestras acciones en la carretera pueden influir en nuestras relaciones personales puede ayudarnos a fomentar entornos más seguros y pacíficos tanto dentro como fuera del automóvil», remata Sergio Castaño.