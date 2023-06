PP y Vox cierran en Tineo su primer pacto, pero mantienen el pulso en Ribadesella

El PP apura acuerdos y cierra los flecos pendientes para lograr su mayor avance en el tablero político municipal de la última década ante la constitución de los ayuntamientos que tendrá lugar este sábado. La estrategia de los populares asturianos se centra en el objetivo prioritario de arrebatar al PSOE el mayor número de ayuntamientos, de ahí que en las últimas horas haya alcanzado acuerdos con fuerzas tan dispares como Vecinos por Llanes o Vox en Tineo para evitar ejecutivos socialistas en algunos de los municipios más poblados de las alas; el PP incluso ha ofrecido a IU el apoyo para la alcaldía de San Martín del Rey Aurelio, a cambio de su entrada en ese gobierno. La derecha ya tiene asegurado dar un vuelco a la hegemonía socialista en el tablero del poder político municipal en los plenos de este sábado, pues pasará a estar en los gobiernos de los concejos donde viven el 60 por ciento de los asturianos, una situación que no se producía desde 2011 cuando populares y foristas amarraron los gobiernos de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, como volverá a ocurrir ahora.

Los distintos partidos de la derecha no han sido ajenos al tacticismo que suele rodear las negociaciones de cara a la constitución de los ayuntamientos. Pero tanto el PP como Foro y Vox han acabado por alcanzar acuerdos bien para gobernar o, al menos para no sabotearse y servir en bandeja ayuntamientos al PSOE o a Izquierda Unida.

El primer pacto entre PP y Vox de Asturias, en Tineo. Aunque los populares habían advertido de que las negociación había empezado con pretensiones excesivas por parte de Vox, ambos partidos confirmaron el acuerdo ayer mismo, a 72 horas del pleno decisivo. El entendimiento en uno de los concejos que ha sido un feudo socialista durante dos décadas marca un punto de inflexión. El primer acuerdo rubricado en Asturias entre ambos partidos se traducirá en la alcaldía para la candidata del PP, Montserrat Fernández, y en la designación como primer teniente de alcalde para Luis López, el cabeza de lista de Vox en las elecciones municipales que es el padre Carolina López, la «número uno» en las elecciones Principado que, además, había sido la primera edil con la que contó el partido de José Luis Abascal en Tineo. Este acuerdo entre el PP y Vox, que arrebata la alcaldía al candidato más votado en las urnas, el alcalde en funciones, José Ramón Feito (PSOE), también incluirá un reparto de las distintas concejalías y áreas de gobierno. «Con el pacto suscrito, se asegura dar estabilidad al ayuntamiento de Tineo durante los próximos cuatro años. El acuerdo supone dar respuesta institucional al deseo mayoritario de los vecinos, de un cambio político en el ayuntamiento tras 20 años de gobiernos socialistas», valoraron los populares y Vox en un comunicado conjunto.

En Ribadesella sigue el tira y afloja. El pacto de Tineo no acercó posturas entre el PP y Vox en Ribadesella, donde los populares necesitan la abstención del partido de Abascal, es decir que Vox no de su voto al PSOE, que ya tendría amarrados los votos de Convocatoria por Asturias e Impulsa Ribadesella para forzar una votación en el pleno de este sábado. Los populares, encarrilado el acuerdo con Foro, confiaban en una abstención de Vox para llegar a acuerdos puntuales a lo largo del mandato. Ambos partidos mantuvieron ayer una reunión en Ribadesella, en la que no fraguó entendimiento alguno. Vox dejó claro que aspira a entrar en el gobierno local. «El pacto de PP y Foro es la peor opción para nuestros vecinos», valoró el concejal electo de Vox, Juan José Merino. «Hemos puesto sobre la mesa desde un primer momento una alternativa razonable y justa para gobernar junto al PP._La han rechazado y sustituido por otra que no garantiza ningún compromiso con los riosellanos», reprochó el edil de Vox. Seguramente habrá nuevos contactos porque los populares aspiran a arrebatar al PSOE una alcaldía que ya tuvieron en los tiempos de José Miranda.

Acuerdo para evitar el retorno de Trevín en Llanes. Vecinos por Llanes y el PP sellaron ayer el acuerdo para gobernar juntos y, de paso, evitar el retorno de Antonio Trevín a la alcaldía después que lista del socialista fuera la más votada. Enrique Riestra mantendrá el bastón de mando municipal mientras que el popular Tomás Antuña será el teniente de alcalde y portavoz. El acuerdo incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha de un plan de movilidad, un plan de desbroce de montes, la creación de una concejalía de la villa y la elección democrática de alcaldes pedáneos, informa Julia Quince desde Llanes.

En Vegadeo, luz verde de IU al alcalde del PSOE. Una de las alcaldías que se despejó ayer fue la de Vegadeo, donde IU cumplirá el acuerdo regional con los socialistas de no franquear el paso a gobiernos de la derecha. El alcalde en funciones, el socialista César Álvarez, mantendrá el gobierno local.

Las alcaldías de 60 ayuntamientos ya están confirmadas. Con la celebración de los plenos de constitución a apenas 48 horas, el tablero de la política municipal asturiana para el periodo 2023-2027 toma cuerpo. Ya hay 60 alcaldías confirmadas, las correspondientes a los 52 ayuntamientos en los que hubo mayorías absolutas en la noche electoral del 28M más los ocho en los que se han alcanzado acuerdos en esta última semana._Las negociaciones todavía seguirán en alcaldías estratégicas como la de Gijón, donde Vox tiene la llave para que gobierne la derecha tras el acuerdo previo entre Foro y el_PP. En un buen número de concejos como Laviana, Muros de Nalón Candamo y Castrillón, entre otros, gobernarán las listas más votadas.