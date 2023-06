Lo ha vuelto a hacer. Si ayer mismo contábamos en este periódico como Misha, un influencer que colgó un vídeo en el que explica a sus seguidores que no vendrá a "ciudades olvidadas como Asturias", por lo que si queremos verle, ""tendréis que moveros"; hoy lo ha repetido.

Miles de internautas han visto un vídeo en el que un famoso influencer rechaza venir a Asturias al ser "una ciudad olvidada" de España. Y es que no se sabe si realmente no tiene conocimiento de dónde se encuentra el Principado, o es que directamente no le gusta la región.

El influencer en cuestión es Misha, un joven conocido por ser la pareja de otra conocida influencer, Maeb. Estas palabras no gustaron en absoluto a los miles de curiosos que vieron el fragmento: "Me encanta cómo mete a Asturias en la lista sin explicar ya ni por qué. Qué mermadito es, el pobre…".

Pues ha colgado un vídeo en el que explica que no quiere visitar Asturias porque "hay mal tiempo, está lloviendo y solo hay vacas, cabras, ovejas y hierba con árboles".

