IU avisa al PSOE: no habrá negociación si se plantea con "zonas de exclusión"

Izquierda Unida evita interpretar como un obstáculo, o incluso como una provocación, la presencia del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, en el equipo que el PSOE asturiano enviará al inminente proceso de diálogo sobre la "gobernabilidad" de Asturias, pero sacude las vísperas con una advertencia: no habrá negociación si hay "zonas de exclusión". Antes de sentarse a hablar, y de dar la "bienvenida" a la mesa a Cofiño y a las otras dos componentes del trío negociador socialista –la vicesecretaria general Gimena Llamedo y la hasta ahora portavoz en la Junta, Dolores Carcedo–, la coalición quiere resolver algunas "condiciones previas" cuya aceptación considera indispensable y en todo caso mucho más importante que los nombres de las personas que se van a hacer cargo de las deliberaciones.

Más allá de la disonancia no disimulada que mantiene la coalición con Cofiño, y a la vista de lo que ha dicho la otra parte, fuentes de la dirección se preguntan si en el proceso va a haber "ámbitos vedados a la discusión". O si se proscribe a priori la pretensión de IU de gestionar "áreas económico-industriales" del próximo Gobierno y las leyes de calidad ambiental o de medidas administrativas urgentes nacen excluidas del diálogo desde antes de que éste se inicie.

En caso de que las respuestas del PSOE sean afirmativas, los dueños de los tres escaños que ayudarían a estabilizar la mayoría parlamentaria socialista avisan de que van a tener poco de que hablar. No se sentarán si hay vetos y líneas rojas en el menú del día. Se quejan de no haber recibido hasta ahora más que "la callada por respuesta" a todas sus reiteradas expresiones de voluntad de ingreso en "las áreas centrales" del próximo Ejecutivo e invitan al PSOE a aclarar para qué les van a llamar.

Ni siquiera hace falta la llamada, añaden, si es solamente para negociar el apoyo de IU la investidura de Adrián Barbón como presidente del Principado, porque eso está garantizado. Se lo dan "gratis". Ahora bien, de ahí en adelante, la única alternativa al diálogo sobre un Gobierno de coalición es un escenario nuevo en el que la coalición descarta suscribir acuerdos genéricos de investidura o legislatura que le vinculen durante todo el mandato, como ha sucedido en los ciclos anteriores. Si no hay pacto de Gobierno, el apoyo de IU a todas las demás cuestiones que se vayan planteando habrá que negociarlo "uno a uno", partido a partido, por lo que "animamos a que la comisión negociadora que ha designado la FSA sea permanente", afirman las mismas fuentes.

De puertas afuera, no les molesta que en ella esté Cofiño, que ha gestionado algunas de esas áreas a las que ahora aspira IU con decisiones que fueron muy poco del gusto de la coalición. El Vicepresidente está detrás de las leyes que IU pretende cambiar y ha sido su antagonista en los agrios enfrentamientos parlamentarios que jalonaron la última fase de la legislatura. Ahora también estará él en la foto de una negociación para la que la contraparte aún no tiene decidido su equipo, a la espera, dicen, de que se aclaren las cuestiones previas que plantean. Sí mantienen algunas de sus cartas boca arriba. Aclaran que son conscientes de la fuerza limitada que les dan sus tres diputados, y que tal vez no puedan pretender cambiar leyes de arriba abajo, pero sí reprueban que se les diga antes de empezar que hay temas que no se pueden abordar.

Repiten que tienen vocación de entrada en áreas nucleares del corazón económico del Gobierno y cuando las concretan apuntan a la ordenación del territorio, la política de vivienda, la industria o el medio ambiente. Se sigue haciendo evidente, mientras tanto, que la ley de calidad ambiental tal y como está redactada –y como fue aprobada con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos– sigue tomando posiciones hacia el centro de la negociación. En la coalición se entiende que si se les franquea el acceso a las zonas claves del Ejecutivo el debate sobre el cambio de esa ley "se abrirá de forma natural. Si no se toca", rematan, "es que no están abriendo las áreas económico-industriales a IU".