El secretario de Justicia, rodeado por los huelguistas en Gijón: "No podemos negociar"

El Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha demostrado sobradamente que no se arredra ante los representantes de asociaciones profesionales y sindicalistas, por muchos ataques que reciba y difícil sea su posición. Volvió a demostrarlo este jueves, cuando se vio rodeado de un grupo de funcionarios de Justicia en huelga que habían entrado en el DataForum que se celebra de la Laboral de Gijón. Les explicó –eso sí, sin mucho éxito– los motivos del Ministerio para no ceder ni un ápice ante sus pretensiones. El encuentro fue grabado por los propios funcionarios, que al final se quedaron con la gran duda: si no va a haber negociación hasta después de las elecciones, ¿merece la pena seguir en huelga, perdiendo dinero y acumulando un trabajo que serán ellos mismos quienes tengan que despejar?

"A un mes de las elecciones no podemos llegar a ningún acuerdo. Estaríamos encantados, lo hemos demostrado un montón de veces. Pero no podemos vincular un acuerdo a un presupuesto que no sabemos si vamos a gestionar nosotros, aunque yo espero que sí", dijo el secretario de Estado en medio de continuas interrupciones por parte de los funcionarios. "Por lo tanto, el compromiso es que, en el momento en que se constituya el nuevo Gobierno, empezaremos a negociar rápidamente con vosotros para llegar a un acuerdo. Lo hemos demostrado, hemos demostrado nuestra voluntad de llegar a un acuerdo", añadió, pero sus palabras fueron recibidas con protestas de los trabajadores: "Eso no es verdad". "En 2008, con Zapatero y el ministro Bermejo, fuimos de mitin en mitin y el Gobierno en funciones llegó a un acuerdo, le podemos dar las fechas", rememoró una funcionaria. Ante la cerrazón del alto cargo del Ministerio, la misma funcionaria describió la realidad a la que se ven abocados: "Son 36 días, son muchos para estar protestando, perdiendo dinero y acumulando trabajo. ¿Por qué no lo solucionan ya?". A lo que Rodríguez respondió con un monocorde: "No podemos, no podemos". Otra trabajadora recordó al Secretario de Estado que el Ministerio había convocado para este viernes una reunión con la mesa de negociación sobre la subida salarial de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Esta reunión hizo estallar a los sindicatos, al considerarla una provocación por parte del Ministerio y una muestra más del desprecio hacia los trabajadores. Sobre este asunto, Tontxu Rodríguez se limitó a decir de forma críptica: "Mañana igual te llevas alguna sorpresa". Ya por la tarde, la reunión fue desconvocada por parte del Ministerio ante las acerbas críticas del comité de huelga, que pidió al Gobierno que desautorizase de forma inmediata a la ministra Llop y al secretario de Estado, al tiempo que reclamó de los partidos políticos "una reacción clara en contra de esta agresión". Tras la desconvocatoria, los sindicatos indicaron en una nota: "El Gobierno tiene la obligación y el compromiso legal, moral y social de negociar la mejora salarial del personal de Justicia como ha hecho con los Letrados de Justicia y con jueces y fiscales. Y cuanto antes lo haga, antes se podrá recuperar la normalidad en la Administración de Justicia".