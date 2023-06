"Somos abogados, no esclavos", el grito de rabia de los letrados del turno de oficio

Los letrados del turno de oficio están embarcados desde hace meses en una lucha para dignificar sus condiciones, desde el dinero que cobran por guardia –que ahora son 250 euros– hasta acabar con la incertidumbre a la que les somete el Principado, que puede estar hasta cuatro meses sin pagarles o retirarles lo que han cobrado si considera que el beneficiario de la justicia gratuita no debía haberla recibido. Los abogados están atados al turno de oficio y pueden ser llamados a cualquier hora del día, sin que cobren por esa disponibilidad. No debe extrañas que este viernes mostrasen su rabia mientras recorrían las calles de Oviedo en manifestación, desde la sede del Colegio de Abogados hasta la sede del Gobierno, con una breve irrupción en las escaleras de la Junta General del Principado. Por el camino dejaron mensajes de los más explícito: "Somos abogados, no somos esclavos", "Principado, paga lo que debes", "Turno de oficio, menudo sacrificio" o el más procaz "Te libro del trullo y me pagas un zurullo".

El joven letrado Jaime Castejón hizo las veces de portavoz. "El teléfono puede sonar en cualquier momento. Lo mismo a las siete de la mañana que a las cuatro", indicó. Tuvo un recuerdo para el letrado Aurelio Fanjul, fallecido el pasado mayo, quien, al frente de la Agrupación de Abogados Jóvenes, promovió en 1987 una histórica huelga del turno de oficio. También pidió cambios para que los letrados dispongan de mejores pensiones al jubilarse.

A la cita no faltaron tres de los candidatos a las elecciones al Colegio de Abogados: Antonio González-Busto, Javier Calzadilla y Carlos Cima. Los letrados echaron de menos al decano, Luis Albo.

Ya ante la sede del Gobierno, los letrados dieron rienda suelta a sus peticiones. "Se nos llama abogados de segunda pero tenemos tanta dignidad como los grandes despachos", dijo una abogada. Y Jimena Sánchez puso el dedo en la llaga: "Nos tienen cuatro meses sin cobrar, por que no hay presupuesto y no hay dinero para nosotros". Manuel Barba hizo un resumen: "Tenemos una guardia que nos impide conciliar y alejarnos, además no retribuida. Solo los esclavos trabajan así. Queremos una retribuciones acordes a nuestra responsabilidad y que se no pague mensualmente. Exigimos la dignidad".

"Estamos en una situación crítica con la huelga de funcionarios", dicen los letrados