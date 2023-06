El acusado del accidente mortal de Balmori niega que invadiese el carril contrario

A. H. H., el acusado de provocar el accidente mortal de Balmori (Llanes), el 4 de septiembre de 2020, negó este viernes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo que hubiese invadido el carril contrario y que fuese a 93 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50, tal como sostiene la Guardia Civil de Tráfico. El acusado, defendido por Emilio Matanza, presentó un informe pericial según el cual circulaba a 73 por hora. Y sostuvo que fue la víctima quien invadió su carril.

La Fiscalía mantuvo para él una solicitud de pena de tres años de cárcel y la retirada del permiso de conducir por seis años por causar el accidente que costó la vida al mecánico llanisco de 45 años Bernard Marcos. A. H. H. (1976) circulaba sin carnet, sin seguro y con deficiencias en el coche, que no había pasado la ITV. Según la Fiscalía, el acusado circulaba por la carretera AS-379, a la altura de Balmori, a bordo de un Seat Toledo, sin seguro ni licencia para circular por no haber pasado la ITV por deficiencias en el motor, la transmisión, los ejes, las ruedas, los neumáticos, la suspensión, el alumbrado y la señalización. Carecía además de permiso de conducir, que no renovaba desde 2007.

Al llegar al kilómetro 21,350, en un tramo recto, seco, limpio, en buen estado de conservación y con perfecta visibilidad, debido a que iba sin prestar la mínima atención –siempre según la Fiscalía–, invadió el carril contrario, a 93 kilómetros por hora, y chocó frontalmente contra el descapotable conducido por Bernard Marcos, que circulaba correctamente. Marcos sufrió un traumatismo craneoencefálico que provocó su fallecimiento. Estaba casado y tenía dos hijos. Junto al mecánico iba un compañero de trabajo de 51 años, que tardó en curar 226 días.