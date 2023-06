Los ayuntamientos eligen alcaldes tras apurar los acuerdos y reducir las dudas a última hora

Ha llegado el día en el que, a veces, en los ayuntamientos pasa lo que muy pocos habían pensado. Es el día en el que en 2011 el PP de Gijón rompió la disciplina para entregar la alcaldía a Foro, o el de 2015 en el que Podemos, para cerrar el paso a la derecha, cedió sus votos para investir en Oviedo a un alcalde del PSOE pese a tener más concejales que los socialistas… El trepidante sábado de constitución de todos los ayuntamientos se presenta en el calendario de 2023 después de veinte días de frenética negociación que en algunas plazas, pocas, cada vez menos, han dejado el nombre del alcalde sin resolver hasta los últimos minutos de un partido que se juega definitivamente hoy en 77 de las 78 casas consistoriales de Asturias (en todas menos en la de Llanes, donde se aplazará el Pleno por una reclamación de la formación independiente Tu Patria). Hay tranquilidad sobre el desenlace en las 52 que salieron de las urnas del 28M con mayorías absolutas y una fuerte gradación de las incertidumbres en las 26 restantes.

En diecisiete de ellas hay acuerdos que en teoría despejan las dudas, lo que debería clarificar las cosas en total para 69 corporaciones. En las otras ocho, las últimas horas han llegado sin un pacto suscrito de forma definitiva, aunque sin perjuicio de las posibles sorpresas que suele deparar esta jornada las mayores inseguridades sobre el adjudicatario final de la alcaldía se circunscriben prácticamente a lo que pueda ocurrir en San Martín del Rey Aurelio, Teverga o Noreña. El correr de los días ha reducido notablemente unas incógnitas que al comienzo de la semana alcanzaban a una veintena de alcaldías, pero aún persisten algunas. El acuerdo de PP y Foro en Gijón al que a última hora se sumó Vox para hacer alcaldesa de Gijón a la forista Carmen Moriyón parece empezar a disipar una de las dudas fundamentales de los últimos días, pero hay otras cuantas que amenazan con seguir hasta que hoy suene la campana final del combate.

Gijón y San Martín del Rey Aurelio habían sido los epicentros fundamentales de la inseguridad municipal en los últimos días, pero hasta ayer se les fueron sumando, con distintos grados de probabilidad, otros como Carreño y Teverga, donde la condición de IU de fuerza más votada ha llegado a estar en entredicho, y Noreña, donde la independiente Amparo Antuña aún puede llegar a sudar el único edil que le falta para la mayoría absoluta. El cambio depende aquí de que los apoyos de las otras tres fuerzas que obtuvieron representación el 28M – tan distantes como IU, PSOE y PP– confluyan en una única candidatura, pero ayer la alcaldesa en funciones no contaba aún con más apoyos que los de los ediles de su formación.

El cruce entre Carreño y Teverga.

En Carreño, IU no las tuvo todas consigo hasta última hora. Hasta anoche se siguió barajando la opción de un respaldo del PP al PSOE que sería teóricamente inviable sin los condicionantes peculiares de la política municipal, pero que contando con ellos, y con las enemistades forjadas en unos cuantos años compartiendo Pleno, podría llegar a mantener a la socialista Amelia Fernández como alcaldesa cortando el paso a IU, primera fuerza en número de concejales. Esa posibilidad se enfrió, sin embargo, en una asamblea en la que la militancia de los populares rechazó dar su respaldo a la candidata del PSOE y acordó presentar su propia candidatura. Tampoco es estable el terreno en Teverga. Como en Carreño, no había ayer aquí acuerdo suscrito para que el PSOE deje pasar a IU como lista con más respaldo y eso deja la alcaldía abierta a todas las especulaciones. Serían los dos ediles socialistas los que tendrían que apoyar a los tres del PP para evitar el gobierno de IU, lo que sitúa en Teverga un punto de fricción eventualmente caliente. Esta situación, combinada con las tensiones de Carreño y con las connivencias entre la derecha y la izquierda que puedan llegar a darse en otros puntos, amenaza con convulsiones capaces de transmitirse desde los ayuntamientos a la política autonómica. Porque el PSOE empezó este ciclo ofreciendo a IU un pacto generalizado de no agresión municipal para dejar pasar a la fuerza más votada de la izquierda en cada ayuntamiento. Porque la coalición sólo se comprometió a bloquear gobiernos de la derecha y porque hoy se verá definitivamente el grado de cumplimiento que dan todos a sus postulados de partida.

El giro de Gijón.

Las opciones de la forista Carmen Moriyón de volver a la alcaldía de Gijón llegaron hasta ayer pendientes de la capacidad de su partido y el PP de persuadir a Vox para que les prestase sus dos votos. El acuerdo de última hora entre Foro y Vox deja, en teoría, despejado un parto que costó sacar adelante y que acerca el vuelco hacia la derecha del ayuntamiento más poblado de Asturias.

La X de San Martín.

San Martín despejó ayer algunas dudas, pero ni mucho menos todas las que arrastra desde las urnas, en una asamblea en la que IU rechazó por unanimidad las condiciones del PP para entrar en el gobierno municipal. Como quiera que los tres ediles populares, o al menos uno de ellos, son necesarios en todas las combinaciones que servirían a la coalición para arrebatar la alcaldía al PSOE como fuerza más votada, puede parecer que el escenario se aclara por primera vez en veinte días, pero no por completo. IU mantiene la pretensión que anunció desde el inicio de presentar su candidatura y debe quedar a la espera del apoyo incondicional del PP. Sin al menos un voto popular a su candidata, Esther Cepedal, queda dicho que el bastón de mando permanecerá donde siempre en todos estos 44 años, en manos del PSOE. Por si fuera poco, el PP decidió anoche mantener la incertidumbre, no sin antes "destacar", en un comunicado, "las similitudes programáticas en muchas propuestas de ambos partidos para solucionar los problemas del concejo".

El PSOE, contra su peor resultado en 30 años.

Lo que parece que llega plenamente cerrado a este último día suma 69 alcaldías. Hay 52 con mayoría absoluta, entre las que destaca el estreno en esta condición del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y diecisiete que han concluido satisfactoriamente en estos días las conversaciones para armar coaliciones de gobierno o acuerdos de investidura. El PSOE, que parte con 32 mayorías absolutas y ninguna duda sobre su hegemonía municipal, también debe obligarse a superar al menos las cuarenta alcaldías que componen la cifra más baja de su poder local en cuarenta años. De momento, va bien encaminado. Ha asegurado las de Avilés y Gozón, para que sigan al frente Mariví Monteserín y Jorge Suárez, respectivamente, mediante coaliciones con la izquierda. También retendrá Parres, aquí compartiendo gobierno a su derecha, con Foro. Además, con el apoyo o la inhibición asegurada de IU gobernará en Laviana, Muros de Nalón, Vegadeo, y muy probablemente en Llanera.

Acuerdos in extremis en Proaza y Candamo.

Sobre la bocina, ayer mismo, IU y PSOE alcanzaron un acuerdo en Proaza que facilitará la investidura del socialista Jesús María García con el apoyo del único edil de la coalición y otro en Candamo para que el concejal de IU, Óscar Menéndez, facilite la alcaldía a Marta Menéndez (PSOE) a cambio de entrar en el gobierno como primer teniente de alcalde y asumir las competencias de montes, medio ambiente, educación, igualdad y servicios sociales.

El primer gobierno PP-Vox y otras combinaciones de la derecha.

A la derecha, Tineo verá por primera vez en Asturias un gobierno de coalición entre PP y Vox. En Castrillón, mientras tanto, el PP espera gobernar como fuerza con más respaldo o con el apoyo explícito de los dos ediles de Vox. Los populares también se han hecho con el Ayuntamiento de Allande comprometiéndose a compartir el gobierno con Allandeses Independientes y el respaldo es a la inversa en Llanes, donde el PP prestará sus votos a la formación independiente Vecinos por Llanes para gobernar en coalición y evitar el retorno a la alcaldía de Antonio Trevín, candidato más votado como cabeza de lista del PSOE. Sin acuerdos firmados, el PP también cuenta con reunir los respaldos que necesita del centro derecha para hacerse con el mando en Ibias, Amieva y Ribadesella, y Colunga tiene cerrada la coalición con el PP para que el bastón lo tenga Foro.

IU y los independientes.

En total, el PP busca dieciséis alcaldías que le darían su mejor cifra en veinte años y el mapa se completa con las que IU ha confirmado por su condición de fuerza más votada en Langreo y Lena y con las opciones que las conversaciones de estos días dan a las formaciones independientes que salieron de las urnas como las más respaldadas en los dos extremos de la región, Castropol y Ribadedeva.