El examen de los profes: tensión, nervios e incertidumbre en las oposiciones de Educación en Oviedo y Gijón

Mañana de nervios en el Campus del Cristo y la Politécnica de Gijón, donde han tenido lugar el concurso-oposición del plan de estabilización de los cuerpos docentes de Secundaria, Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas, un examen difícil y crucial al que se presentaban 6.794 personas (para un total de 7.601 solicitudes). De este examen depende obtener una plaza fija en la región o continuar siendo interino y formar parte de una lista de docentes para cubrir bajas. Se ofertaban 849 plazas de 42 especialidades. Se trata de una prueba de lo más difícil: había hasta 72 temas, de los cuales se elegían aleatoriamente cinco por el tribunal y el concursante-opositor debía elegir uno para desarrollarlo, además de forma crítica. Una lotería para la que algunos venían con pocas posibilidades. Y es que a los profesores les coge mal este examen, en plena fase de evaluaciones en sus centros, sin mucho tiempo para estudiar. "Mi marido ha preparado treinta y tantos temas, es decir, la mitad. Con eso tienes una probabilidad alta, de más del 90 por ciento, de que salga alguno de los temas que has preparado", explicaba una profesora de primaria que en su día tuvo que realizar la prueba y esta vez le tocaba esperar a que saliese su pareja de hacer la prueba. "Se pasan muchos nervios, es el examen de los profesores", añadió. Un catedrático jubilado de Física y Química, que esperaba a que su hijo finalizase la oposición de matemáticas, aseguraba que estas pruebas se realizaban antes en el mes de julio, con los que los aspirantes tenían tiempo de prepararlas con más tiempo y tranquilidad.

Los exámenes en Oviedo se relizaron en facultades como la de Derecho o Económicas. Los aspirantes tuvieron que presentarse en torno a las nueve y media de la mañana para ser distribuidos. Luego tuvo lugar el sorteo. Se sacaban cinco bolas, con un número correspondiente a cada tema. Hasta que no salieron las cinco bolas, no se permitió a los opositores empezar a escribir. La mierense Claudia Álvarez, que realizaba la prueba de Lengua, se extrañó de que no se presentasen al examen diez de las cincuenta personas que lo había solicitado en su tribunal. Una vez sorteados los temas, debía esperarse quince minutos a salir del aula. Ya en ese momento se produjo la salida de mucha gente. "Pasé un año malo y no pude prepararlo", explicó la también mierense Ainoa Torres, que dio clases en el pasado en un colegio y ahora lo hace en una academia. "La gente suele llevar preparados unos 25 temas, confiando en que salga alguno de los que preparó", añadió esta opositora de matemáticas.

Claudia Álvarez puso algunos peros a la prueba. "Para ponerte frente a la chavalería, lo de menos es saber el temario. Sales con unas bases de la carrera, y yo hizo un máster. Con estudiar el tema el día anterior, puedes preparar perfectamente una clase", señaló. Y Ainoa Torres remachó: "Los conocimientos que te piden de matemáticas para esta prueba no los impartes en los institutos. Muchos esperaron los quince minutos de rigos para firmar y quedar en la bolsa de trabajo".

Quien sí preparó a conciencia su oposición fue el gijonés Colás Candevilla. "Puedo atestiguarlo", aseguró su padre, Nel Caldevilla, que esperó a su hijo a la salida de la prueba. Colás lleva dos años trabajando en el IES El Piles de Gijón y su gran sueño sería obtener una de las plazas ofertadas. "Son 74, más las especiales. Significaría estabilidad y estar en su sitio seguro y no de un lado poara otro", aseguró Colás. Pero se conforma con seguir en la bolsa y mantener us puesto actual. Eso sí, hizo un esfuerzo superior a la media. "Preparé 50 de los 72 temas, y salieron cuatro de los que había preparado. "Hinqué bien los codos", añadió. LOs temas que había preparado: texto expositivo, el Mester de Clerecía, el ensayo y el modernismo y la Generación del 98.

En Gijón, los corrillos se sucedían entre quienes salían de las pruebas para compartir impresiones. Virginia González, que lleva más de una década dedicada a la docencia en la rama científica, realizó la prueba de la especialidad de Física y Química con el propósito de continuar en la lista de interinos. Pese a que el ejercicio no le salió lo bien que le hubiese deseado, no pierde la esperanza. “A ver si quedo lo mejor posible en la lista”, señaló.

Mientras, Jaime Fernández, de Mieres, se presentó al examen de Tecnología. “Tomé esta opción porque la situación laboral en Asturias está bastante mal”, comentó Fernández sobre la decisión de opositar. Antes residía en Madrid, donde trabajó en universidades privadas. Ahora le gustaría probar suerte en el ciclo de Secundaria. “En función del tiempo te puedes organizar mejor o peor, pero me cayó un tema de los que preparé”, indicó sobre la prueba.

“Me presenté para mejorar opciones laborales. Tenía un contrato en un laboratorio y se me acabó. Esta es una buena opción”, explicó Guillermo Solache, que opositó en Biología y Geología, una de las especialidades más concurridas. “Rellené muchos folios, espero que me dé para aprobar al menos”, bromeó. Beatriz Salas tuvo suerte porque le tocó una de las materias que había estudiado, aunque no echa las campanas al vuelo. “Nunca se sabe, está todo en el aire”, apuntó Salas, que hasta el momento no se ha dedicado a la docencia. Por su parte, Patricia Sanabria, de Madrid, desea venir a trabajar en la región. “Estoy en un colegio concertado allí y es el momento de dar el salto al ámbito público”, subrayó. Los tres se curtieron para la prueba en la academia Tandem para obtener el mejor resultado.

“Hubo mucha cosecha propia porque no estudié demasiado”, confesó Natalia Fernández, natural de Castropol y que se presentó a Tecnología. “Soy autónoma y ejerzo la profesión libre, pero esta es una manera de diversificar y buscar otras alternativas para tener algo fijo”, detalló, que no tendría inconveniente en desempeñar la docencia allá donde se le asigne. “Puede ser interesante dar clase en un instituto y trasladar los conocimientos a las nuevas generaciones”, sostuvo Silvia Aguiar, que estudió Biología y realizó la prueba de dicha especialidad.

Daniela Fernández, Beatriz Herrero, Consuelo Cañal y Silvia Calvo debatían en los exteriores de la Escuela Politécnica sobre cómo les había ido el examen de Inglés. “Hay mucho contraste de edad”, declaró Calvo sobre los opositores que participaron. Según ellas, por lo que constataron en sus tribunales, concurrió gente de Cantabria y Galicia, que pasaron una mañana de nervios y sensaciones dispares en la Politécnica.