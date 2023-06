"La inteligencia artificial ha pasado de ser una esperanza a suponer una amenaza"

Alejandro Huergo Lora (Gijón, 1971), catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, ofreció una charla en el marco del Datafórum Justicia en la que abordó las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial (IA) en el área judicial. Huergo huye del "pesimismo tecnológico".

–¿Qué intentó compartir en la conferencia?

–Ver las aplicaciones posibles de la IA, su utilidad, realidad, riesgos y regulación. Yo evito ese pesimismo tecnológico y el cierto catastrofismo que hay. Parece que la IA ha pasado de ser una esperanza a ser una amenaza. Es un instrumento para la toma de decisiones, una forma de hacer predicciones extrayendo información de los datos, que no siempre están a disposición porque no hay un conocimiento estructurado de ellos.

–¿Cómo puede integrarse la inteligencia artificial en el ámbito judicial?

–Su aplicación va unida a márgenes de actuación, a ayudar a decidir. En la justicia se puede utilizar de manera aproximativa, previa. Por ejemplo, para decidir dónde crear juzgados, dónde tener más medios personales... Pero tomar decisiones finales, como sentencias, es algo complejo. Hay un elemento de legitimación. No es fácil aceptar que las decisiones las tomen ordenadores. Es un ámbito delicado, pues en la justicia se puede llevar a alguien a la cárcel, por lo que su utilización debe ser prudente.

–¿En qué sentido?

–La inteligencia artificial debe tener requisitos en cuanto a transparencia, control humano, riesgos, estudios... Es una tecnología en ciernes y la subjetividad de la regulación es una característica destacable.

–¿Qué le parece la nueva herramienta regional para convertir voz en texto?

–Es una aplicación instrumental con un sistema muy útil porque ahorra mucho trabajo. No tenemos que ver la inteligencia artificial con miedo, sino algo con lo que se pueden abaratar procesos y ahorrar tiempo.

–¿Cuáles son los riesgos que implica este tipo de tecnologías?

–Por ejemplo, cuestiones como la discriminación. La inteligencia artificial sirve para un trato individualizado a las personas. Este tratamiento diferencial a las personas facilita y favorece la eficiencia y maximizar el beneficio. O que una administración pueda identificar quién está en situación de mayor necesidad.

–¿Comprende que parte del sector tema que la introducción de la inteligencia artificial pueda conllevar la pérdida de puestos de trabajo?

–Todas las tecnologías se han enfrentado a este problema. Se destruyen unos puestos y se crean otros. La tecnología ha producido cambios en la estructura social. En la justicia, hay personas que se dedican a tareas tediosas o burocráticas que la Inteligencia Artificial les podría ahorrar para que se puedan dedicar a tareas más creativas. Además, la justicia tiene una falta de personal crónica, siempre hablamos del retraso judicial. Que algunas tareas se automaticen podría llevar a un mejor funcionamiento general.

–¿Qué papel desempeñan los datos en el proceso de la digitalización judicial?

–Es el combustible imprescindible. Datos no es lo mismo que papeleo. Una vez se empieza a digitalizar, se puede pasar a la inteligencia artificial porque tienes ese combustible. Hay que pasar del documento al dato, es un proceso necesario porque los datos permiten tomar mejores decisiones y no tiene sentido renunciar a ese conocimiento. Sirven para evaluar las normas que se aprueban, políticas públicas, etc.

–¿Qué enseñanzas puede dejar este Datafórum Justicia 2023?

–La administración tiene mucho que ganar con la tecnología, para hacer las cosas mejor y de manera eficiente. Está bien que se reflexione de manera periódica por parte del Ministerio y del Principado, es un punto de encuentro.