La mascarilla en centros sanitarios será voluntaria, sugiere el ministro de Sanidad

El único uso obligatorio de la mascarilla que continúa en vigor puede pasar en breve a ser voluntario. El ministro de Sanidad, José Miñones, anunció ayer una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a finales de junio para debatir la eliminación de la obligatoriedad del cubrebocas en hospitales, centros de salud, farmacias y residencias. No obstante, indicó que la decisión última corresponde a los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"Hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo con seriedad", señaló el ministro en el transcurso de una entrevista con RNE. Miñones añadió que serán los expertos quienes guíen sobre el proceso de retirada; esto es, si se hace "de forma prolongada, de forma definitiva o de forma escalonada".

El ministro vaticinó que España está "más cerca" de un uso "recomendado" antes de un uso "obligatorio" de la mascarilla en estos centros, aunque defendió su utilización, sobre todo para proteger a los mayores de los virus respiratorios. "Podríamos pensar sobre los centros de día o donde están nuestros padres, abuelos y mayores, y si ahí hay que retirarla o no hay que retirarla", apostilló.

¿Qué postura adoptará el Gobierno de Asturias? "No cambiaremos nuestro criterio de seguir las recomendaciones de los técnicos. Siempre nos ha parecido lo más sensato y, con esta pauta, las cosas nos han ido todo lo mejor que podía irnos en nuestras circunstancias", señaló ayer el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz.

A juicio de Pedro Arcos, profesor de Epidemiología en la Universidad de Oviedo, la decisión de retirar la mascarilla en farmacias y hospitales "es correcta y podía haberse tomado hace meses", ya que "salvo en unidades hospitalarias de aislamiento no tiene sentido y no hay ninguna evidencia científica de que su uso ofrezca ventajas reales".

Entre tanto, Daniel López Acuña, médico epidemiólogo y ex alto cargo directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afincado en Asturias, sostiene que "debería mantenerse la obligatoriedad del uso de la mascarilla en ámbitos sanitarios y sociosanitarios". A su juicio, "no basta con la sola recomendacion y con dejarlo a la responsabilidad individual". Su argumento principal: "Se trata de espacios a los que acuden personas vulnerables y afectadas por enfermedades respiratorias agudas y donde el riesgo de contagio es mayor, no solamente por covid". López Acuña hace hincapié en que la decisión "debe ser técnica y no estar teñida de una clave electoral coyuntural".

Vacunación en octubre

El ministro de Sanidad indicó que, a partir de octubre, se empezará a inmunizar a los mayores de 80 años y a los profesionales sanitarios con la vacuna española Hipra, tal y como se ha establecido en el nuevo calendario de vacunación. De esa franja de edad hacia abajo, se combinarán las dosis de Hipra con el resto de vacunas disponibles –en concreto con Pfizer–, según el ministro, quien insistió en que hay que seguir vacunándose frente al covid. El Ministerio va a continuar con la campaña de vacunación, priorizando los grupos de riesgos y animando a la gente a que siga inmunizándose.

Acerca de la vacunación, Daniel López Acuña aseveró que la campaña "no podrá estar basada en la vacuna Hipra porque no brinda una adecuada protección frente a las variantes mas recientes". El doctor Acuña considera necesario "diseñar una estrategia de vacunación contra el covid con nuevas vacunas que estén centradas en la variante HBB y no solo para mayores de 80 años".

Pedro Arcos discrepa: "Es adecuado vacunar con Hipra a los mayores de 80 años y al personal sanitario", señala. Y agrega que la vacuna española "está preparada con varias proteínas de los virus SARS-CoV-2, variantes A y B, por lo que protege frente a BA2, BA4 y BA5, y además es barata, no necesita cadena de frío para su almacenaje y distribución y es menos reactógena en cuanto a efectos indeseables como dolor en el brazo, cefalea o cansancio".