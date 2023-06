La izquierda critica el acuerdo en Gijón y llama a unirse, mientras la derecha resalta su subida

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, consideró ayer de "extrema gravedad" que Vox vaya a estar en el gobierno local de Gijón los próximos cuatro años. Aunque señaló que entiende y respeta las lógicas democráticas y las mayorías, considera "inconcebible" que se pacte con "un partido que atenta contra los derechos de las mujeres o de los gays". Barbón asistió al pleno de constitución del Ayuntamiento de Laviana, concejo natal del que fue alcalde durante más de nueve años "No concibo un tripartito con Vox. Me cuesta entender un gobierno con la extrema derecha porque supone atentar contra derechos de las mujeres, negar la violencia machista, y es una agresión a las dinámicas culturales propias de un municipio como Gijón, progresista, abierto y libre", señaló.

También aseguró que Vox supone una "amenaza para los ganaderos y agricultores, como se ha visto en Castilla y León con la tuberculosis bovina". Barbón señaló que en las elecciones generales del 23 de julio los vecinos de Gijón van a poder pronunciarse y "decir si están de acuerdo o no con este tripartito de la derecha y la extrema derecha". Sobre el balance global, Barbón destacó que "la FSA es el partido de Asturias", porque "ganamos las elecciones autonómicas y las municipales, con 42 alcaldes y alcaldesas socialistas, 32 de ellos con mayoría absoluta", frente a las 16 alcaldías del PP, como segundo partido.

Por parte del Partido Popular, el secretario general, Álvaro Queipo, destacó el "aumento sustancial" de alcaldías que ha registrado el PP, pasando de 7 a 16. "En 10 de ellas gobernaremos con mayoría absoluta y en otras seis gracias a pactos entre distintas fuerzas políticas y según la realidad de cada concejo", indicó. Queipo destacó que el PP busca formar "gobiernos sólidos, que aporten estabilidad, dinamismo, cercanía, capacidad de generación de empleo", que velen por los servicios públicos y en "los que prime la libertad de las personas". Además, destacó los acuerdos para cogobernar en Gijón y Colunga, y previsiblemente en Llanes. "Es un paso más en el necesario camino del cambio den Asturias, que se irá construyendo, pero que será inexorable para que el Principado tenga un gobierno del PP que sea alternativa al PSOE lo antes posible".

José María Figaredo, presidente de Vox en Asturias, aseguró que "nuestros votantes pueden estar contentos, porque en todos los municipios en los que hemos obtenido representación y opciones de condicionar gobiernos, nuestras ideas quedarán bien representadas". Figaredo resaltó que Vox "es clave desde el gobierno" en Gijón, Tineo y Amieva, y condicionará la acción del gobierno en Castrillón. Y lamentó que "en Ribadesella el PP haya optado por pactar exclusivamente y aislar a Vox", una posición que "va en detrimento de los riosellanos, que padecerán un gobierno inestable precisamente por la intransigencia y los complejos del Partido Popular".

Ovidio Zapico, coordinador regional de IU, destacó que su partido es "la tercera fuerza municipal" y que ha impulsado "gobiernos del cambio". "Se demuestra nuestra solvencia a la hora de planificar la política de acuerdos". Zapico destacó "la normalidad que suponen los gobiernos de coaliciones en el ámbito municipal (se han producido acuerdos de cogobierno con el PSOE en Gozón, Avilés o Carreño), así como la naturalidad en el escenario nacional". "Parece que solo hay una anomalía en el PSOE de Asturias, que no parece capaz de poner en marcha una política autonómica de pactos".

Covadonga Tomé, de Podemos, asistió a la constitución del Pleno de Carreño, donde tomó posesión como alcalde Ángel García (IU), con el apoyo de Somos. Tomé celebró el acuerdo como ejemplo de que "cuando las fuerzas progresistas se unen se consiguen excelentes resultados". También se refirió al acuerdo en Avilés entre el PSOE y Cambia. Pero lamentó el pacto de Foro y el PP con Vox en Gijón, "el mismo día que en las cortes valencianas un representante de Vox niega la violencia de género". A su juicio Barbón "se queda corto cuando dice que el pacto es grave, porque lo es el pacto y la actitud de quienes pactan", en referencia al PP y Foro. Por eso pidió "reflexión" ante el proceso de investidura regional para no llegar a acuerdos con un partido que "niega la violencia de género y defiende políticas contrarias a los derechos humanos".

El acuerdo entre Foro y Vox (más el PP) en Gijón amenaza con fracturar a los foristas. En sus filas se produjeron ya hasta tres dimisiones de cargos relevantes en desacuerdo con la alianza. No obstante, el acuerdo con Vox no ha causado movimientos entre los dirigentes territoriales del partido forista, que mantiene peso en concejos como Salas, Colunga, Peñamellera Baja, Parres o Ribadesella. La muestra de malestar la inició José Suárez Arias-Cachero, vicesecretario de Comunicación del partido. Reconocido asturianista, calificó el acuerdo entre Foro y Vox "es un pacto infame que viola el programa, los principios y el espíritu de Foro Asturias". "Insulta a la historia democrática de la ciudad de Gijón", añadió. Arias-Cachero se refirió al intento lanzado por parte de Izquierda Unida para proporcionar a Moriyón votos desde la izquierda que evitasen el acuerdo con Vox. "Ya que la izquierda exquisita no quiso ayudar a aislar a la extrema derecha le pido a Carmen Moriyón que sea coherente y rompa antes de empezar el Pleno", propuso sin éxito. Arias-Cachero dimitió como vicesecretario, si bien mantiene la militancia con la idea de iniciar un debate profundo en el seno de la organización. Sus mensajes en Twitter fueron reenviados por el único diputado electo de la formación y secretario de organización del partido, Adrián Pumares. Según algunas fuentes de Foro, Pumares estaría también valorando cuál debe ser su papel futuro en la formación. La dimisión de Arias-Cachero fue seguida seguida también por la del empresario Inaciu Iglesias, activista a favor del asturiano, quien no solo abandonó su puesto en la comisión directiva del partido, sino también su militancia. "El pacto reciente en Gijón con los extremistas de Vox es incompatible con mi concepto de dignidad, igualdad, limpieza política y defensa de lo asturiano", aseguró. La tercera dimisión fue la del candidato del partido en Oviedo, Carlos Suárez, quien se quedó finalmente fuera del Ayuntamiento de Oviedo. "Lamentable", se limitó a decir. Carlos Suárez ya había dejado la directiva del partido y ahora era como militante de base. En cambio, Javier Vidal, vocal de Foro, defendió que "el PP o Foro pueden pactar con Vox o con otro partido político, advirtiéndoles clara y públicamente que no aceptarán chantajes que desvirtúen sus principios ideológicos irrenunciables". Está previsto que el partido convoque la próxima semana a sus órganos internos. Entre las opciones está la de una ruptura clara entre las siglas regionales y las de Gijón, aunque queda aún por ver el parecer de los dirigentes del partido en los diferentes territorios.