Todo en orden en el caos

El caos suele tener mala prensa, pero ocurre porque no termina de ser bien entendido. Numerosas teorías cosmogónicas otorgan al caos un papel relevante, como materia informe previa al nacimiento del universo: era Nun, el océano indeterminado e infinito de los egipcios; era Nammu, la masa divina, acuosa y salada de las civilizaciones mesopotámicas; fue el principio informe de la teogonía de Hesíodo y, en fin, era esa sustancia primordial que conectaba con los misterios del Érebo según los órficos. A lo largo de los siglos, el término caos, referido a ese germen indeterminado, terminó por adoptar una relación con lo confuso, ingobernable e impredecible, aunque no era ese el concepto al que refería la palabra en su origen. Tanto es así que en Matemáticas lo caótico puede ser indeterminado, pero no por ello deja de ser determinista. Es decir: no sabemos a dónde conduce, pero sus leyes siguen el principio de acción-consecuencia.

Ordenación del resultado. Después de las elecciones del pasado 28 de mayo, las urnas arrojaron unos resultados que, posteriormente, los partidos políticos tratan de ajustar a las necesidades de la gobernabilidad. Y ese 28 de mayo se produjo una doble consulta: la municipal y la autonómica. Aunque se trata de ámbitos distintos en el fondo están relacionados. Todo lleva su orden, que irá lentamente emergiendo de ese caos sin forma clara. El primer hito ha sido la constitución de los ayuntamientos y la elección de alcaldes o alcaldesas por parte de los nuevos representantes. Como se necesitan mayorías (estables o no) y sumas de los que no han sido ganadores para evitar que el bastón de mando recaiga en el partido más votado, ese proceso siempre suele dar lugar a tensiones y alianzas curiosas. Se trata, en definitiva, de comenzar a establecer un orden en medio de esa masa informe de resultados de la consulta popular. Sin sorpresas, pero con consecuencias. En la jornada de ayer apenas ha habido sorpresas en el trazo grueso. Las miradas estaban puestas, principalmente y a la postre, en dos concejos: Gijón y San Martín del Rey Aurelio. En ambos casos estaba sobre la mesa la gestación de alianzas que otorgasen el bastón de mando a partidos que no habían sido los ganadores de las elecciones. En Gijón estaba claro el guion por el cual Carmen Moriyón recobraría la Alcaldía, pero hasta el último momento la firma de un acuerdo con Vox fue un elemento de tensión sobrevenido. Hubo movimientos entre parte de Foro e Izquierda Unida para tratar de allanarle a Moriyón el gobierno sin necesidad de rubricar con los de Abascal. No fraguaron en parte de la coalición de izquierdas y tampoco el PSOE (beneficiario indirecto de una falta de acuerdo) se atrevió a lanzar el órdago de plantear un gobierno conjunto a los foristas. Así las cosas, el gobierno gijonés se convertirá en un foco atractor de conflictos, acaparará las miradas de la izquierda y puede acabar sentenciando el futuro de la organización de Foro, que estará sometida los próximos días a un intenso debate sobre su identidad y futuro. La clave estará en qué decisión acabe tomando Adrián Pumares, secretario general y único diputado de Foro, para quien el acuerdo con Vox no supone un trago fácil. En San Martín cabía una alianza para retirar el gobierno a los socialistas. Estuvo casi hecho, pero el no público de IU a un acuerdo con el PP complicó ya posteriores respaldos. La garantía de la alcaldía para los socialistas terminó cerrándose en conversaciones entre dirigentes de la FSA y del PP, no tanto en un intercambio de cromos sino en un mutuo acuerdo de despejar incertidumbres en el concejo de las Cuencas y en Ibias. El caldo autonómico. El escenario que deja esta jornada de asignación de Alcaldías (a falta de que se cierre la de Llanes, retrasada pero sin incertidumbres) es el caldo básico para el clima con que se desarrollarán las relaciones entre los partidos de cara a la composición de la Junta General, la exploración de alianzas que den mayor o menor estabilidad al futuro Ejecutivo autonómico y, en definitiva, es el primer indicio de cómo se conducirá la próxima legislatura. Y esos elementos se añaden a una situación caótica (entiéndaseme bien, en el sentido de sustancia informe y aún sujeta a dinámicas que determinarán su futuro) que atraviesan la mayoría de los partidos. Buena parte de ese caos aguarda su concreción en la inminente cita electoral de las elecciones generales el 23 de julio. El PP y la tarea de Queipo. Por lo pronto, ahí van otras tres lecturas. El Partido Popular ha elevado de siete a 16 el número de sus alcaldías. Está aún lejos de la mejor marca de los populares (22 en 1995), pero sin duda constituye un buen motivo de satisfacción para el secretario general del partido, Álvaro Queipo, quien ha tutelado la mayoría de las negociaciones. Internamente, el partido hierve por el diseño de las listas al Congreso y el Senado, pese a que su confección final fue decidida por la dirección nacional del partido, en la calle Génova. Con el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se contactó desde Madrid para conocer sus preferencias y fue también la dirección nacional la que elaboró la ordenación final, con sus inclusiones (alguna desconocida hasta para los protagonistas) y exclusiones. En esa lista el papel responsable de Asturias ha sido bastante mínimo. Tras los azarosos episodios del PP, Álvaro Queipo ha sido todo este tiempo el encargado de conducir el gobierno interno del partido, pero para los populares se abre un horizonte nuevo tras la creciente toma de control interno de Diego Canga, aunque aún no esté claro cómo se concretará. Por ello, según algunas fuentes, Queipo considera que su cometido ya se va cumpliendo y el crecimiento territorial del partido (uno de sus objetivos personales) le permite valorar que, de decidir finalmente cerrar etapa tras las generales, puede hacerlo con un éxito como guinda. La cuidadosa aproximación del PSOE e IU. La segunda lectura tiene que ver con las relaciones entre el PSOE e IU de cara a las próximas negociaciones de un posible acuerdo regional. En estos momentos, las posibilidades de éxito son bastante bajas, pero tampoco hay que descartar la opciónde que el escenario cambie en los próximos días y se produzcan acercamientos. Pero para eso, el PSOE debería evaluar si acepta el desgaste interno que le supondrá la inclusión de un socio en el Ejecutivo e Izquierda Unida tendrá que acomodar su relato para encontrar puntos de encuentro en la relación con los empresarios (quizás el lobby no sea tan feroz) y con la convivencia con el vicepresidente Juan Cofiño y su impronta. Siempre hay espacio para una lectura intermedia que no admita vencedores ni vencidos, pero hay que tener voluntad para ello. Si no, legislatura con gobierno del PSOE en solitario y prueba de fuego en la aprobación de los primeros presupuestos. Ya saben el chiste aquel sobre cómo hacen el amor los puercoespines. En todo caso, la inminencia de las elecciones generales (una cita electoral que se disputará a cara de perro) influirá en el discurso de final de los socialistas. Lo ocurrido en Gijón ya ha identificado un claro elemento de batalla. La paradoja Pumares-Tomé. El tercer apunte se refiere a las incertidumbres sobre dos parlamentarios: Adrián Pumares (Foro) y Covadonga Tomé (Podemos). Ambos tendrán que convivir en el grupo mixto parlamentario, y también ambos tienen en común el hecho de estar sujetos a situaciones convulsas en sus partidos. Pumares tendrá que afrontar una reflexión profunda sobre su papel futuro, ligado al trago interno que deberá pasar su partido después del acuerdo con Vox en Gijón y la difícil convivencia de ese hecho con el relato regional mantenido hasta ahora por el partido. En el caso de Tomé, sigue sin haber un mínimo cauce de entendimiento entre la candidata y la dirección del partido. El último episodio se ha producido a cuenta de quiénes negociarán con la FSA. También la conformación de Sumar posiblemente haga saltar chispas. En todo caso, esa es una cuestión que habrá de resolverse (para bien o para mal) de algún modo. ¿Con quién habrá de sentarse el PSOE para negociar unos presupuestos y con qué garantía de que se votará en el parlamento lo que se pacte con la organización? La próxima semana, la Junta General. Las conversaciones entre los partidos autonómicos comenzarán por el reparto de la composición de la Mesa de la Junta General, el órgano de gobierno del parlamento. Suele ser una negociación que también da sabor al guiso final en que se convertirá la legislatura. Probablemente el PSOE ofrezca un puesto a IU y deje fuera a Podemos. A cambio, el PP tendrá dos asientos (como le corresponde por mera matemática) pero habrá que ver si Vox pugna porque los populares le cedan uno. Todo eso, a partir de la próxima semana con la mirada puesta en el 26 de junio, fecha en la que se constituirá el parlamento regional. Pero, siempre, recuerden, mirando de reojo al 23 de julio. Hasta que eso no pase todo tendrá esa forma inestable de lo caótico, aunque eso no conlleve más desorden que el que supone la existencia de una dosis de incertidumbre.