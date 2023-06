La Audiencia Nacional celebra desde hoy el juicio contra las once personas acusadas de vender carne de caballo a sabiendas de que no había pasado los controles sanitarios necesarios o de que los animales constaban como no aptos para consumo humano. Entre los acusados está María Mercedes Arias, administradora del matadero de Jarrio (Coaña), y su marido, Fernando de Sousa, gerente del macelo de Toreno.

La Sala de lo Penal ha dispuesto tres días de vista, hasta el miércoles, si bien es posible que la Fiscalía llegue a acuerdos de conformidad, lo que podría acortar el juicio. En el escrito de acusación se solicitan penas de entre cuatro y nueve años y medio de prisión. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, falsedad documental y grupo criminal. Según la instructora, la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional, los implicados participaban desde octubre de 2016 en la introducción en el mercado para los consumidores de carne de equinos "no aptos para el consumo humano, evitando la trazabilidad de la carne y de esta manera el control sanitario". Se llegaron a comercializar caballos que "presentaban claros signos de melanomas". El precio de la carne procesada en el centro de Toreno se fijó en 1,50 euros el kilogramo. Se trataba de un negocio que desarrollaban "con ánimo lucrativo, ya que el precio de los animales no aptos para consumo humano era mucho menor que el destinado a los consumidores". Así, y "para poder cuadrar las cuentas de las sociedades y camuflar el estado real de las mismas se realizaron facturaciones ficticias". Se valían de animales que no tenían ningún tipo de identificación o se dedicaban a adjudicarles una de forma artificial. Durante la "operación Gazel", la gerente del macelo de Jarrio fue detenida en las instalaciones, y también un ganadero del Oriente de la región.